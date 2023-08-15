Как самостоятельно расшифровать анализы по превентивным нормам

Почему человек чувствует себя плохо при «хороших» анализах? Какие анализы указывают на воспаление или аллергическую реакцию? По этой теме возникает множество вопросов. Предлагаем подробный гид по саморасшифровке анализов.

Важно помнить, что референсные значения (границы, в которых результаты исследований являются нормой для здорового пациента) – не абсолютный показатель. Ситуация оценивается по превентивным нормам. Рассматривать 1-5 показателей – неправильно. Целесообразно оценивать полную картину состояния здоровья.

Как самостоятельно расшифровать анализы

Эритроциты, тера/л – красные кровяные тельца

Ключевая их функция – транспортировка кислорода и углекислого газа. Эритроциты работают в доставке питательных соединений, иммунных процессах и поддерживают рН.

Норма

женщины: 4,3-4,9

мужчины: 4,0-5,5

О чем свидетельствует повышение

обезвоживание

ослабление надпочечников

хроническая сердечная недостаточность

хроническая обструктивная болезнь легких.

О чем свидетельствует понижение

малокровие

воспаление

болезнь почек

нехватка витаминов комплекса В

кровотечение

гипотиреоз

инфекции

гипоксия

апластическая анемия.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

МСУ, средний объем эритроцитов, фл – количество и параметры красных кровяных клеток

Норма

женщины: 85-93

мужчины: 85-90

О чем свидетельствует повышение

нехватка вит-нов В9, В12

гипотиреоз

болезни печени.

О чем свидетельствует понижение

пониженное количество соляной кислоты в желудке (H2O:HCl)

нехватка вит-на С

нехватка вит-на В6

нехватка железа (Fe)

нехватка меди (Cu).

Базофилы, %

Самые маленькие клетки категории лейкоциты. Содержат гистамин, гепарин (синтезируются в ходе аллергических реакций).

Норма для взрослых: 0-2

Нормы в *10(9)/л: до 0,1

О чем свидетельствует повышение

аллергия

воспаление

нехватка железа

инфекции

сахарный диабет

Лимфоциты

Элементы крови из подгруппы лейкоцитов. Обеспечивают функцию иммунной защиты.

Норма для взрослых в %: 18-40

Норма для взрослых в *10(9)/л: 1,4-4,5

О чем свидетельствует повышение

воспаление

бак. инфекция

вирусная инфекция

аллергия.

О чем свидетельствует понижение

воспаление

бак. инфекция

ослабленный иммунитет

нехватка белка.

Что такое метилирование

Это следующий химический процесс: метильная группа (атом углерода и 3 атома водорода) связывается с прочими молекулами. Проверяем гомоцистеин.

Определить метилирование возможно по анализу орг. кислот в урине.

По основным анализам оцениванием гомоцистеин, эритроциты, общий анализ (MCV, MCH, MCHC, RDW, гематокрит и проч.).

Гомоцистеин – метаболит с токсичными свойствами. Формируется при употреблении метионина - аминокислоты высокобелковых продуктов (темное мясо).

Метилирование необходимо организму для детоксификации гомоцистеина. Если человек здоров, этот процесс идет нормально.

Маркеры поджелудочной и печени

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) и Аланинаминотрансфераза (АЛТ). АЛТ имеется в значительном объеме в печени и почках, в меньших – в мускулатуре скелета и сердце. АСТ можно найти во всех тканях тела. Некоторые болезни повреждают клетки печени, что повышает активность АЛТ и АСТ. Демонстрируют метаболизм утилизации глюкозы (маркер белкового обмена).

Норма для взрослых

АСТ:

ниже 35 (женщины), нормально – 20,

ниже 45 (мужчины), нормально – 30.

АЛТ:

ниже 25 (женщины), нормально – 20,

ниже 35 (мужчины), нормально – 30.

АСТ/АЛТ: АСТ должен превышать АЛТ. В норме: 1,3-1,6

Когда АСТ=АЛТ, или АЛТ больше АСТ, можно проверить показатели глюкозы, инсулина, гликированного гемоглобина.

АСТ

О чем свидетельствует повышение

холестаз

панкреатит

беременность

О чем свидетельствует понижение

нехватка витамина В6

болезнь печени

резистентность к инсулину

АЛТ

О чем свидетельствует повышение

резистентность к инсулину

жировой гепатоз печени

О чем свидетельствует понижение

нехватка витамина В6

болезнь печени

Поставить правильный диагноз может только доктор. Но можно самостоятельно выявить вероятные проблемы со здоровьем и отыскать вектор на последующее исследование. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet