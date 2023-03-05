Как сбалансировать гормоны натуральными методами: 7 способов

Можно ли нормализовать гормональный баланс организма без помощи медикаментов? Есть 7 стратегий как сбалансировать гормоны, не прибегая к препаратам. Эти способы касаются рациона питания, образа жизни и контроля над стрессом. Так вы сможете преодолеть гормональный сбой и контролировать свое состояние.
Организм – это слаженная и гармоничная система желез, органов и биохимических механизмов, взаимодействующих между собой посредством гормонов. "Гормональная сеть" входит в состав нашей эндокринной системы. Последняя регулирует многочисленные функции организма. К ним относятся настроение, сон, аппетит, метаболизм, ритм сокращений сердца, половая сфера, репродуктивные циклы, стрессоустойчивость, температура, рост, развитие.
Если система дает сбои, появляются характерные симптомы, зависящие от пола и содержания гормонов.
Медикаменты помогают облегчить симптомы, но полезнее научиться природной балансировке гормонов.
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Существует масса причин, почему эндокринная система дает сбои. Например, окружение человека и его стиль жизни могут спровоцировать гормональный дисбаланс.
Причины гормонального сбоя
Сахар обеспечивает повышенный процент инсулина. Инсулин - сильный гормон, он влияет на 5 гормонов - кортизол, глюкагон, гормон роста, адреналин, норадреналин. Когда инсулин повышен часто или долго, клетки организма перегружаются и хуже реагируют на сигнал о транспортировке глюкозы из крови. В итоге тело развивает инсулинорезистентность, что грозит возникновением диабета.
Чувствительность к определенной еде может вызывать дисбаланс гормонов, усиливать воспаление, влияющее на гормоны (кортизол). Наиболее распространенная чувствительность – к глютену и молокопродуктам.
2. Сбалансированная диета
Уже говорилось, что воспаление может вызывать гормональный сбой. Поэтому имеет смысл практиковать противовоспалительную диету с содержанием орехов и семян, свежих фруктов и овощей.
Жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия) насыщают организм омега-3 жирными кислотами. Омега-3 имеют противовоспалительное действие и важны для синтеза ряда гормонов. Рыба, кроме того, являются источником холестерина, важного для производства половых гормонов (эстрогена и тестостерона).
Полезно исключить из рациона продукты, содержащие гормоны, стероиды, антибиотики, обработанные соевые продукты, белая мука, растительное масло, прошедшее переработку.
Стойкий стресс ключевой фактор гормонального сбоя. При стабильных выбросах кортизола и адреналина вырабатывается усталость надпочечников. Гормоны стресса говорят о повышении показателя глюкозы в крови, повышении давления и торможении переваривания пищи. Это находит отражение в нашем настроении и качестве сна. Стабильно повышенный показатель стрессовых гормонов грозит диабетом, кардиологическими проблемами, депрессией и аутоиммунными патологиями.
Полезно применять практики снятия стресса (йога, медитация, гимнастика, включающая глубокое дыхание).
В ряде случаев пользу принесут травяные добавки – адаптогены. Эти растительные соединения поддерживают надпочечники, помогают восстановить душевное равновесие и гормональный баланс. Мака - адаптоген, который улучшает функции гипоталамуса и гипофиза. Это ключевые железы организма, которые контролируют работу прочих желез эндокринной системы.
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Токсины присутствуют в атмосфере, в продуктах питания, в питьевой воде, в косметике. Ряд токсинов провоцируют эндокринные сбои, так как вмешиваются в гормональные механизмы. Среди них:
Чтобы активировать детоксикацию организма, полезны мероприятия, предполагающие усиленное потоотделение (спорт, сауна). Пригодится и гимнастика для улучшения лимфотока, что способствует выводу токсинов из организма.
Нормализация ночного сна поможет избеж ать гормонального сбоя. Рекомендуется спать как минимум 7 часов.
Советы для здорового сна
Стимуляторы вроде кофеина дают избыток гормонов надпочечников. Это особенно пагубно в комплексе с воздействием токсинов, беременностью, стрессом, дефицитом омега-3.
Семейный доктор может направить вас на анализ крови с целью установить содержание гормонов. Перед началом лечения (медикаменты, биоидентичные гормоны, добавки), полезно рассмотреть вероятное побочное действие.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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