Как сбалансировать химию мозга и избежать депрессии: 3 совета

Что делать, чтобы активировать производство серотонина, и чувствовать себя намного лучше.
Химия мозга определяет наше настроение, из-за малейшего сбоя может появиться депрессия. Это удивительный и очень сложный процесс, где любой дисбаланс, любое изменение в наших нейротрансмиттерах может заставить нас испытать весь спектр эмоций, от безграничной радости, до самой отчаянной печали.
Эти биохимические изменения, в свою очередь, зависят от множества факторов. Например, существует депрессия эндогенного происхождения, при которой низкий уровень серотонина вызывает состояние беспомощности и постоянного упадка настроения.
С другой стороны, экзогенные депрессии зависят от других факторов, связанных не только с тем, что происходит у нас внутри, но и с тем, как мы справляемся с нашей повседневной жизнью и ее невзгодами, большими и малыми.
Также известно, что депрессия связана с некоторыми аминокислотами и определенными нейротрансмиттерами, такими как серотонин, норадреналин и допамин.
Поэтому химия мозга определяет наше эмоциональное состояние и, хотя мы знаем, что во многих случаях нет другого выбора, кроме как прибегнуть к психотропным препаратам для лечения, сегодня мы хотим поговорить с вами о некоторых альтернативных стратегиях лечения.
Существуют естественные способы регуляции многих из этих нейротрансмиттеров. Далее мы объясним, как.
Низкий уровень допамина приводит к ряду ярких симптомов, таких как усталость, апатия, перепады настроения, потеря интереса к тому, что нас окружает, и склонность к депрессии.
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Допамин является одним из самых важных нейротрансмиттеров для нашего мозга: через него осуществляется связь нейронов и нервных клеток.
Кроме того, известно, что он несет важную функцию, когда речь идет о движениях тела, моторике, энергии (или мотивации) для связи с окружающей нас средой.
Как можно повысить уровень допамина естественным образом?
Мы можем получить эту аминокислоту со следующими продуктами:
Большая часть антидепрессантов действует следующим образом: блокируют замедление производства серотонина при помощи ряда ингибиторов.
Как повысить уровень серотонина
Плохой отдых, частые ночные пробуждения или бессонница имеют серьезные последствия.
Одним из них является снижение уровня серотонина, что, как известно, приводит к усталости, большей чувствительности к стрессу и риску депрессии.
Хороший сон — это ваше здоровье, и еще один способ сбалансировать химию мозга, чтобы нейротрансмиттеры регулировали и поддерживали позитивное, устойчивое эмоциональное состояние.
Как правильно спать, чтобы заботиться о здоровье мозга
И в заключение, хотим еще раз подчеркнуть, что регулировать химию мозга можно не только лекарственными препаратами, но и здоровыми привычками.
Если вы хотите побороть депрессию, вам нужно больше психологических, личных ресурсов и хороших жизненных привычек, таких, как наши советы.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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