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Как сбалансировать кишечную микрофлору и усилить иммунный ответ?

Автор: Econet 03 февраля 2024 6108
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Какие ферментированные продукты полезно ввести в пищевой рацион, чтобы обеспечить нормальные функции пищеварительного тракта? Как правильно выбирать, хранить и употреблять пробиотики? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Как сбалансировать кишечную микрофлору и усилить иммунный ответ?

Вот ценные советы.

Что полезно знать о пробиотиках

1. Ферментированные продукты

Ферментация повышает концентрацию питательных веществ, в особенности витаминов B и C, и обогащает кишечник полезными бактериями. К ферментированным продуктам относятся: йогурт, хлеб на закваске, квашеная капуста, чайный гриб. Все они содержат пробиотики.  

2. Избирательный подход при выборе пробиотических продуктов

Содержат пробиотики естественно ферментированные продукты. И только. Всякие хлопья и закуски имеют сомнительные свойства ферментированных продуктов, так как при определенных температурах полезные бактерии гибнут.

3. Покупка и хранение продуктов, богатых пробиотиками, в стеклянной / керамической таре

Металлическая упаковка часто содержит алюминий, взаимодействующий с молочной кислотой ферментированных продуктов. В результате образуются  токсины. Поэтому таких банок стоит избегать.

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Как сбалансировать кишечную микрофлору и усилить иммунный ответ?

4. Холод

Если вы открыли ферментированный продукт, в холодильнике некоторые из них можно хранить несколько недель. Живые добавки не теряют своих свойств в холодильнике месяцами. Но если держать в холодильнике, например, чайный гриб, он может испортиться или взорвать упаковку.

5. Анализ выбора продуктов и добавок

Если ваша цель -  конкретная проблема со здоровьем (пищеварение), важно помнить, что свойства пробиотиков меняются от штамма к штамму. К примеру, штамм, противодействующий синдрому раздраженного кишечника, не похож на штамм, избавляющий от инфекции в мочевыводящей системы. Если цель - улучшить общее здоровье, оптимальным вариантом будет приобретать качественные пробиотические продукты, а не добавки.

6. Лучшие добавки

В вопросе выбора пищевых добавок важно помнить, что пробиотики реагируют на температуру, влажность и кислород. Выживаемость и эффективность бактерий связаны с тем, как штаммы выращены, как хранятся. Поэтому покупать добавки имеет смысл у надежных компаний.

7. Количество

Показатель числа живых организмов в пробиотике - КОЕ (колониеобразующие единицы). На упаковке добавки обычно указывается, сколько живых микроорганизмов присутствует в порции. Рекомендуемая дозировка: 1 млрд. КОЕ (для поддержки кишечника) - 10 млрд. КОЕ (для терапии). Употреблять пробиотики рекомендуется после еды, когда кислотность в желудке снижается.

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Как сбалансировать кишечную микрофлору и усилить иммунный ответ?

8. Потреблять больше клетчатки

Чтобы обеспечить жизнедеятельность пробиотиков, нужна растворимая клетчатка (пребиотик). Полезно принимать пребиотики и пробиотики в сочетании.  

9. Минимизировать влияние токсинов, медикаментов и спиртных напитков

Все это может повредить слизистую кишечника и вредит полезным бактериям.

10. Съедать меньше переработанных продуктов

Эти пищевые продукты содержат компоненты, раздражающие кишечник и питающие вредоносные бактерии.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье ферментированные продукты пробиотики пребиотики клетчатка кишечник

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