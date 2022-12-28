Как снять головную боль без таблеток: Советы кинезиологов

Можно ли снять головную боль без помощи лекарств? Существуют простые и эффективные упражнения, которые помогут облегчить эти симптомы. Достаточно уделить всего несколько минут, и болезненные проявления перестанут вас беспокоить.

Что мы делаем, когда болит голова? Как правило, принимаем таблетку «от головы». Но есть еще один эффективный и простой метод. Вас может удивить тот факт, что существуют упражнения, снимающие симптомы при головной боли. Для того, чтобы их выполнить, потребуется совсем немного времени. Но самочувствие улучшится и неприятные симптомы уйдут.

Кинезиологические упражнения при головной боли

Бывают разные виды боли. Ее характер, расположение, и причины появления тоже отличаются. Оптимальным вариантом было бы не просто снимать симптомы, а пройти соответствующее медицинское обследование.

Потому что причины одними только упражнениями, к сожалению, устранить невозможно. А причин этих может быть достаточно много: низкое (или высокое) артериальное давление, внутричерепное давление, спазмы сосудов и т.д.

Эти упражнения могут помочь в том случае, когда головная боль не имеет органический генезис.

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Комплекс №1: выполняется при острой головной боли

Выполнение занимает немного более минуты.

1. Необходимо потереть ладони одна о другую таким образом, чтобы руки согрелись.

2. Начать массировать затылок (отвести голову назад и потом вернуть в первоначальное положение). Продвигаться к основанию черепа, продолжая массировать затылок, слегка надавливая и производя круговые движения. Перемещаем пальцы по направлению против часовой стрелки, потом - по часовой, и далее - навстречу и в противоположные стороны.

3. Расположить пальцы рук у основания черепа вблизи позвоночника. Надавливать и осуществлять круговой массаж. Перемещать пальцы против часовой стрелки, далее - по часовой, и в конце - навстречу один одному и в разные стороны.

4. Расположить пальцы рук у основания черепа вблизи позвоночника. Надавливая, перемещать пальцы рук к боковым зонам шеи. Проделать несколько раз.

5. Утвердить пальцы рук на затылочной зоне. Осуществить легкое надавливание круговыми движениями и максимально медленно пройти от затылка по направлению к лобной зоне до границы роста волос. Далее - от затылка в направлении обоих висков. Помассировать затылок. Проделать несколько раз.

6. Утвердить пальцы на границе роста волос на лбу. Осуществлять синхронные движения рук по направлению вниз, как бы расчёсывая волосы, деликатно касаясь кожи головы по направлению сверху вниз до самого основания шеи и далее - по плечам, завершая манипуляцию движением сбрасывания пальцев по спине. Проделать несколько раз.

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Комплекс №2: выполняется при хронических головных болях

Выполнение занимает пару минут.

1. Сесть комфортно, расслабить плечи. Максимально наклонить голову вправо. Желательно постараться коснуться головой плеча.

2. Расположить правую ладонь на правую височную область, слегка упираясь в последнюю. При этом большой палец не закрывает ушную раковину. Сделать максимально глубокий вдох и приостановить дыхание. В это же время надавить головой и рукой одна на другую – ощутить противодействие.

3. Прекратить давление. Начать медленно выдыхать до конца. Выдохнув, рукой пригнуть голову к правому плечу, но так, чтобы это не было болезненным. Проделать манипуляцию дважды.

4. Проделать описанное выше упражнение, но уже с левой стороны, трижды.

5. Поставить голову прямо, расположить подушечки пальцев на затылке. Глубоко вдохнуть и в это же время надавить пальцами на основание черепа, осуществляя головой возможное сопротивление этому давлению. Позволить себе расслабиться. Проделать несколько раз.

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6. Опустить руки вольно на колени. Сделать максимальный вдох и выдох ртом, расслабив нижнюю челюсть. Теперь сделать максимальный вдох ртом и выдвинуть нижнюю челюсть вперёд, стараясь «потянуть» ее к верхней челюсти. При выдохе открыть рот и расслабить челюсть.

7. Опять произвести глубокий вдох ртом и выдвинуть нижнюю челюсть вперёд, стараясь «потянуть» ее к верхней челюсти. При выдохе опустить голову на грудь.

8. Глубоко вдохнуть. Установить подушечки пальцев на лбу таким образом, чтоб большие пальцы имели упор на виски. Начать подталкивать рри помощи пальцев голову вверх, голова одновременно должна давить вниз. Расслабить пальцы одновременно с выдохом и дать голове опуститься на грудь. Проделать два раза.

9. Вдохнуть и сцепить пальцы рук на затылочной зоне в так называемый замок. Развести локти в право и влево. Начать выдыхать и одновременно локтями проталкивать голову вниз.

10. Разомкнуть пальцы. Вольно положить руки на колени. Поднять голову, расправить плечи, расслабиться. Глубоко вдохнуть и выдохнуть.

Не следует забывать, что упражнения исключительно снимают симптом, а не исцеляют от боли. Поэтому не оставляйте без внимания такой сигнал организма, как головная боль. Он может свидетельствовать о серьезных нарушениях (например, кровоснабжения) и одними упражнениями тут не обойтись. Если вас регулярно беспокоят головные боли, имеет смысл пройти всестороннее обследование, чтобы выявить первопричину, и чтобы врач мог назначить соответствующее лечение. Относитесь бережно к своему здоровью!*опубликовано econet

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