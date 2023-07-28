Как сохранить зубы здоровыми: полезные советы

В полости рта обитает огромное количество бактерий. И не все они безвредные. Бактерии могут проникать в пищеварительный и дыхательный тракты и вызывать инфекции. Защитные силы организма и должный уход за ротовой полостью контролируют микрофлору. Как правильно ухаживать за зубами?
Знаете ли вы, что ваше здоровье полости рта дает представление о вашем общем состоянии здоровья — или что проблемы во рту могут повлиять на остальную часть вашего тела? Защитите себя, узнав больше о связи между здоровьем полости рта и общим состоянием здоровья.
Как и другие области тела, ваш рот кишит бактериями — в основном безвредными. Но ваш рот - это точка входа в пищеварительный и дыхательный тракты, и некоторые из этих бактерий могут вызвать заболевание.
Обычно естественные защитные силы организма и хороший уход за полостью рта, такие как ежедневная чистка зубов щеткой и зубной нитью, держат бактерии под контролем. Однако без надлежащей гигиены полости рта бактерии могут достигать уровней, которые могут привести к инфекциям полости рта, таким как кариес и заболевания десен.
Кроме того, некоторые лекарства, такие как противоотечные, антигистаминные, обезболивающие, мочегонные и антидепрессанты, могут уменьшить приток слюны. Слюна смывает пищу и нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями во рту, помогая защитить вас от микробов, которые размножаются и приводят к болезням.
Исследования показывают, что бактерии полости рта и воспаление, связанное с тяжелой формой заболевания десен (периодонтит), могут играть определенную роль в некоторых заболеваниях. А некоторые заболевания, такие как диабет и ВИЧ/СПИД, могут снизить сопротивляемость организма инфекции, что делает проблемы со здоровьем полости рта более серьезными.
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Ваше здоровье полости рта может способствовать возникновению различных заболеваний и состояний, в том числе:
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Чтобы защитить свое здоровье полости рта, ежедневно соблюдайте надлежащую гигиену полости рта.
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Источник: https://econet.ru/
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