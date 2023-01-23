Как состояние кишечника влияет на женское здоровье

В организме постоянно присутствуют миллионы полезных бактерий. Они находятся на слизистых оболочках, стенках желудка, пищевода, половых органов, регулируют многие процессы. Они составляют микрофлору, которая отвечает за иммунитет человека. Для поддержания их количества важно следить за здоровьем кишечника.

Именно кишечник вырабатывает до 80% иммунных клеток, которые защищают от вирусов, грибковых инфекций, подавляют рост опухолей. Если снижается концентрация полезной микрофлоры, их количество уменьшается, человека атакуют хронические болезни. У женщин состояние кишечника напрямую влияет на состояние здоровья и красоту кожи.

Как мы вредим полезной микрофлоре

Кишечник является частью пищеварительной системы, поэтому его воспаление влияет на работу всех органов. При нарушении баланса начинается рост патогенной микрофлоры, кандидозных грибков, вредных бактерий. Это приводит к серьезным осложнениям:

не выводятся токсины и продукты распада;

кожа становится сухой, появляется сыпь, пигментные пятна, акне;

не всасываются витамины и микроэлементы;

увеличивается вес.

При нарушении микрофлоры часто обостряется молочница, воспаление репродуктивных органов, развивается вагиноз и сальпингит с поражением маточных труб. Синдром раздраженного кишечника приносит женщине депрессивное состояние, бессонницу и хандру.

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Снижают количество полезных бактерий в кишечнике следующие факторы:

употребление фаст-фуда и полуфабрикатов;

любовь к сладостям и десертам;

постоянные стрессы на работе и в семье;

питание с большим количеством жареных, жирных и углеводистых блюд;

работа с химикатами.

Нарушение микрофлоры наблюдается у женщин, ведущих малоподвижный образ жизни. Проблема обостряется при привычке перекусывать на ходу, не завтракать, принимать антибиотики без назначения лечащего врача.

Простые способы улучшить здоровье кишечника

При дисбактериозе и снижении полезной микрофлоры врачи рекомендуют устранить причину нарушения. На начальной стадии можно восстановить баланс простыми и безопасными способами без лекарств:

Отказ от жирных продуктов, фаст-фуда, перекусов сладостями. Сахар и углеводы «кормят» вредные микроорганизмы и кандидозные грибки.

Ежедневно употреблять кисломолочные продукты. Речь идет о натуральном йогурте и кефире без ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов. Попробуйте приготовить их самостоятельно из качественной закваски.

Включайте в рацион квашеную капусту. Она понижает кислотность, мешая патогенной микрофлоре размножаться в кишечнике. В качестве экзотического варианта обедайте корейским гарниром кимчи, делайте бутерброды и салаты с маринованными огурцами.

Пейте больше чистой воды для улучшения перистальтики, выведения токсинов.

Улучшить здоровье кишечника помогают пребиотики и пробиотики. Это препараты, содержащие живые бактерии, аналогичные кисломолочным. Они подпитывают полезные микроорганизмы, стимулируют рост колоний и развитие иммунной защиты, восстанавливают слизистые оболочки и эпителий тонкой кишки.

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Здоровый кишечник – путь к лечению многих заболеваний

Врачи уверены, что большая часть болезней и патологий начинается с нарушения пищеварения. При плохой микрофлоре кишечника иммунитет не противостоит вирусам, не поддерживает нервную и сердечно-сосудистую систему. Существует ряд заболеваний, на развитие которых сильно влияет здоровье кишечного тракта.

Проблемы пищеварительной системы

С воспаления кишечника начинается изменение кислотности, развивается колит, гастрит и язва желудка. Нередко женщины жалуются на изжогу и пищеводный рефлюкс, который обостряется во время беременности. Применение пробиотиков и правильное питание поддерживает баланс, снижает частоту приступов.

Синдром раздраженного кишечника

При заболевании женщины ощущают спазмы, вздутие, боли в желудке, которые сопровождаются расстройством пищеварения. Для нормализации микрофлоры и успешного лечения исключите продукты, раздражающие слизистые оболочки и подавляющие рост полезных бактерий: мучные и сдобные изделия, глютеновые каши, кукурузу, искусственные усилители вкуса.

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Повышенная тревожность

При нарушении микрофлоры часто диагностируют неврозы и раздражительность, мышечные спазмы, сильное сердцебиение. Витамины группы В и микроэлементы, необходимые нервной системе, просто не всасываются слизистой воспаленного кишечника. Врачи часто назначают лактобактерии и пробиотики одновременно с успокоительными средствами для усиления эффекта.

Женские заболевания

Понижение уровня полезных бактерий и падение иммунитета открывает путь патогенным микроорганизмам. Меняется микрофлора слизистой влагалища, возникают воспаления и активируются инфекции. При дисбактериозе кишечника нередко наблюдается обострение молочницы. Проблема встречается у 20–25% женщин, требует коррекции диеты и приема пробиотиков.

Состояние кишечника напрямую влияет на женское здоровье, самочувствие и активность. Поддерживая полезную микрофлору с помощью питания, физических нагрузок и приема пробиотиков, можно поднять иммунитет. Это защитит от многих болезней, поддержит естественную красоту женщины. опубликовано econet

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