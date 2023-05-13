Как связаны гормоны и тревожность

В некотором смысле тревожность и гормоны напоминают змею, которая ест свой хвост: сложно понять, где заканчивается одно и начинается другое. Иначе говоря, тревожность провоцирует выброс гормонов, а выброс гормонов подпитывает тревожность.

Постоянное беспокойство может подсказать, что с твоей жизнью что-то не так: не довольна местом, в котором находишься, у тебя токсичное окружение или ты слишком много работаешь. Но иногда причины тревожности исключительно физиологические – гормональные сбои провоцируют скачки настроения. Разбираемся, как связаны гормоны и беспокойство и как понять, что причина стресса не снаружи, а внутри твоего тела.

Причиной тревожности могут быть гормоны

Беспокойство провоцирует выброс гормонов и наоборот

Есть физические признаки того, что твоя тревожность вызвана гормонами

Прием гормональных препаратов может сбалансировать эмоции или выбить из колеи

Гормональная тревожность может быть связана с менструальным циклом

Есть периоды, когда тревожность наверняка зависит от гормонов

Тревожность может ухудшить твое физическое состояние

Беспокойство провоцирует выброс гормонов и наоборот

В некотором смысле тревожность и гормоны напоминают змею, которая ест свой хвост: сложно понять, где заканчивается одно и начинается другое.

Беспокойство запускает механизм реакции на стресс, который стимулирует надпочечники вырабатывать гормоны: кортизол, адреналин, норадреналин. Избыток кортизола подавляет работу других гормонов, в том числе половых, а их недостаток, в свою очередь, приводит к депрессии. Когда тревожного триггера уже нет – человек понимает, что ему ничего не угрожает, – гормоны стресса продолжают воздействовать на организм, провоцируя беспокойство, депрессивные состояния и эмоциональную нестабильность.

Таким образом, тревожность провоцирует выброс гормонов, а выброс гормонов подпитывает тревожность.

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Есть физические признаки того, что твоя тревожность вызвана гормонами

Гормоны играют важную роль в нашем настроении, мотивации и общем здоровье различных систем организма. То, что причина тревожности не в психологических проблемах, а в гормональных, можно заметить по некоторым внешним признакам. Например, если беспокойство сопровождается нарушением сна, снижением либидо, необычным для тебя ростом волос (они становятся реже или, наоборот, начинают появляться там, где их раньше не было). В таком случае стоит проверить уровень гормонов в организме и посоветоваться с врачом.

Прием гормональных препаратов может сбалансировать эмоции или выбить из колеи

Люди принимают гормональные препараты по многим причинам, и в зависимости от этого эмоциональная реакция может быть разной.Так, гормональные контрацептивы иногда могут повысить беспокойство у женщин, — говорит гинеколог Лакейша Макмиллан.Провоцируют тревожность и препараты, которые люди употребляют при гендерном переходе из женщины в мужчину. Это происходит из-за повышенного уровня тестостерона.В других случаях гормональные препараты, напротив, помогают привести эмоции в норму и побороть тревожность. Например, при андропаузе, пременопаузе, менопаузе (которая может быть и ранней), когда естественный уровень гормонов снижается с возрастом, а лекарства помогают вернуть его к обычному состоянию.

Гормональная тревожность может быть связана с менструальным циклом

Повышенная тревожность может быть связана с определенными фазами менструального цикла. Так как симптомы ПМС каждая женщина ощущает по-своему, попробуй вести дневник настроения и цикла, чтобы понять, как они связаны.

Отслеживай менструальный цикл с помощью онлайн-приложения и отмечай дни, когда чувствуешь беспричинное беспокойство и становишься особенно чувствительна к стрессу. Это поможет понять, связанно ли твое эмоциональное состояние с циклом или причина во внешних триггерах и психологических проблемах.

Если ведешь дневник (мы уже рассказывали, как это можно делать), записывай туда не только события, но и то, что чувствовала в этот день. Такие конспекты помогут легко выявить закономерности в твоем самочувствии, найти причину тревожности и взять ее под контроль.

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Есть периоды, когда тревожность наверняка зависит от гормонов

В нашей жизни есть несколько этапов, когда организм подвергается серьезной гормональной перестройке, и это не может не повлиять на эмоциональное состояние.

Первый из них – подростковый возраст. Резкое повышение уровня разных гормонов становится серьезным ударом по психике и, к сожалению, не последним.

Во время андропаузы у мужчин снижается уровень тестостерона. У женщин при пременопаузе и климаксе замедляется выработка сразу нескольких половых гормонов – эстрогена, прогестерона и тестостерона. В эти периоды тревожность — вполне нормальная реакция организма на перемены, хотя ее легко принять за очередной возрастной кризис.

Еще один пример серьезного гормонального сдвига – беременность и послеродовой период.

В такие моменты гормональная тревожность сопрягается с естественным беспокойством о себе и здоровье ребенка.

Тревожность может ухудшить твое физическое состояние

Тревожность может проявиться не только эмоционально, но и физически. Например, из-за гормонов стресса эндокринная система иногда дает сбой, это проявляется в виде высыпаний на коже. Кортизол и адреналин связаны с воспалением, поэтому способны спровоцировать псориаз или экзему. Болезнь может появиться сразу после переживания или спустя пару недель. Еще способ, которым беспокойство влияет на организм, — проблемы с кишечником. Гормоны стресса подавляют пищеварительную систему, ослабляя кишечник, что приводит к болям в животе и плохому стулу. Важно понимать, что гормоны могут повлиять только на твое самочувствие и эмоции, но не на принятие решений или поведение. Ты по-прежнему отвечаешь за свои поступки и способна не идти на поводу у стресса.Специалисты рекомендуют укреплять устойчивость к гормональной тревожности, практикуя терпение, эмпатию, критическое мышление и осознанность.опубликовано econet

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