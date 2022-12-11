Как убрать отёки на лице: 6 советов от остеопата

Отечность лица доставляет нам немало огорчений, особенно по утрам. О чем говорит наличие отеков на лице? О слабом оттоке жидкости из этой области. Если наблюдается отечность лица, это еще свидетельствует о напряжении шеи, о препятствиях для оттока жидкости в зоне шеи.
Поговорим о том, как с помощью несложных методов можно избавиться от непривлекательных отеков лица. Обычно отечность заметна у нас после сна. И это естественно: ведь мы находимся во сне в горизонтальном положении и нет естественного оттока жидкости от головы под влиянием собственного веса. Как же убрать отеки на лице?
Первое действие, которое является достаточно эффективным в устранении отеков, вы делаете, не прилагая каких-либо видимых усилий.Когда вы просыпаетесь, то встаете и начинаете двигаться, а это создает условия для оттока лишней жидкости. Во время движений мы стимулируем перемещение жидкости по всему организму. Если имеется отечность лица, это говорит о напряжении шеи, о препятствиях для оттока жидкости в зоне шеи. Поэтому необходимо освобождать данную область. Для этого мы будем растягивать шею во всех возможных направлениях.
Растягиваем переднюю боковая поверхность. Упираемся одной рукой в ключицу, другой - в нижнюю челюсть. И производим растягивание по всей области.
Растягиваем заднюю поверхность шеи и одновременно как бы сдаиваем излишек жидкости от головы.
В отечности лица бывает виновата задняя поверхность шеи, поэтому ей необходимо уделить особое внимание.
Сложенные в замок руки располагаем на затылке и растягиваем сзади и сбоку. В этом упражнении важно не переусердствовать и выполнять его аккуратно.
Обратимся снова к задней поверхности шеи.
Необходимо растянуть подзатылочные мышцы, которые располагаются прямо под затылочной костью, при помощи указательных пальцев. Начинаем от ямочки, которая находится прямо посередине под краем затылочной кости. Будем выполнять растягивающие движения в стороны. Для этого упражнения имеет смысл лечь для того, чтобы шея была более расслаблена. В лежачем положении расслабляем шею и выполняем упражнение со значительным усилием. Может возникать ощутимая болезненность, но это нормально. Растягиваем до тех пор, пока болезненность не исчезнет.
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Это более глобальный прием. Выполняем диафрагмальное дыхание в положении стоя. Когда мы выполняем подобные движения, за счет движения живота и диафрагмы мы активируем ток жидкости во всем организме. И в том числе – отток излишней жидкости от области лица.
Воздействие на рефлекторную точку. Она находится на пересечении двух прямых линий: одна прямая проходит через верхний край ушной раковины, другая – через передний край ушной раковины. Примерно на 1,5 см от этой точки находится необходимая зона. Оказываем воздействие пальцами симметрично, с двух сторон. Возможна легкая болезненность.
После выполнения предложенного комплекса вы отметите, что ваше лицо стало более привлекательным.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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