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Как убрать отёки на лице: 6 советов от остеопата

Автор: Econet 11 декабря 2022 6112
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Отечность лица доставляет нам немало огорчений, особенно по утрам. О чем говорит наличие отеков на лице? О слабом оттоке жидкости из этой области. Если наблюдается отечность лица, это еще свидетельствует о напряжении шеи, о препятствиях для оттока жидкости в зоне шеи.

Как убрать отёки на лице: 6 советов от остеопата

Поговорим о том, как с помощью несложных методов можно избавиться от непривлекательных отеков лица. Обычно отечность заметна у нас после сна. И это естественно: ведь мы находимся во сне в горизонтальном положении и нет естественного оттока жидкости от головы под влиянием собственного веса. Как же убрать отеки на лице?

6 упражнений, которые помогут

Первое действие, которое является достаточно эффективным в устранении отеков, вы делаете, не прилагая каких-либо видимых усилий.Когда вы просыпаетесь, то встаете и начинаете двигаться, а это создает условия для оттока лишней жидкости. Во время движений мы стимулируем перемещение жидкости по всему организму. Если имеется отечность лица, это говорит о напряжении шеи, о препятствиях для оттока жидкости в зоне шеи. Поэтому необходимо освобождать данную область. Для этого мы будем растягивать шею во всех возможных направлениях. 

Упражнение №1.

Растягиваем переднюю боковая поверхность. Упираемся одной рукой в ключицу, другой - в нижнюю челюсть. И производим растягивание по всей области. 

Упражнение №2.

Растягиваем заднюю поверхность шеи и одновременно как бы сдаиваем излишек жидкости от головы.

В отечности лица бывает виновата задняя поверхность шеи, поэтому ей необходимо уделить особое внимание. 

Упражнение №3.

Сложенные в замок руки располагаем на затылке и растягиваем сзади и сбоку. В этом упражнении важно не переусердствовать и выполнять его аккуратно. 

Обратимся снова к задней поверхности шеи. 

Как убрать отёки на лице: 6 советов от остеопата

Упражнение №4.

Необходимо растянуть подзатылочные мышцы, которые располагаются прямо под затылочной костью, при помощи указательных пальцев. Начинаем от ямочки, которая находится прямо посередине под краем затылочной кости. Будем выполнять растягивающие движения в стороны. Для этого упражнения имеет смысл лечь для того, чтобы шея была более расслаблена. В лежачем положении расслабляем шею и выполняем упражнение со значительным усилием. Может возникать ощутимая болезненность, но это нормально. Растягиваем до тех пор, пока болезненность не исчезнет. 

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Упражнение №5.

Это более глобальный прием. Выполняем диафрагмальное дыхание в положении стоя. Когда мы выполняем подобные движения, за счет движения живота и диафрагмы мы активируем ток жидкости во всем организме. И в том числе – отток излишней жидкости от области лица. 

Упражнение №6.

Воздействие на рефлекторную точку. Она находится на пересечении двух прямых линий: одна прямая проходит через верхний край ушной раковины, другая – через передний край ушной раковины. Примерно на 1,5 см от этой точки находится необходимая зона. Оказываем воздействие пальцами симметрично, с двух сторон. Возможна легкая болезненность.

После выполнения предложенного комплекса вы отметите, что ваше лицо стало более привлекательным.*опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье отек отечность Владимир Животов остеопатия красота

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