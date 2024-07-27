Как укрепить связки и суставы

Травмирование сустава либо же соединительной ткани потребует весьма длительного процесса реабилитации и может вызвать проявления заболеваний хронической разновидности, что несовместимо с любыми видами спорта. Поэтому узнаем, как правильно укреплять наши связки и суставы.

В том случае, если вы занимаетесь спортом, в том числе силовыми его разновидностями, и легкой атлетикой – это отлично. Еще лучше, если вы систематически выполняете необходимые упражнения по растяжке. Тем не менее, этого недостаточно. Стоит добавить в стандартные тренировки упражнения, укрепляющие соединительнотканные образования и сухожилия. Данный момент является очень важным, так как такие элементы участвуют практически в каждом упражнении. Давайте рассмотрим более детально, как укрепить суставы и связки.

Как укрепить связки: особенности строения

Нередко современные спортсмены забывают о данном нюансе, в том числе опытные и начинающие. При этом, стоит отметить, что пренебрежение данными частями нашего тела может приводить к травмам, и весьма серьезным.

Травмирование сустава либо же соединительной ткани потребует весьма длительного процесса реабилитации, и что не менее опасно, может вызвать проявления заболеваний хронической разновидности, что несовместимо с любыми видами спорта.

Безусловно, необходимо разобраться в анатомических особенностях данных частей нашего организма.

Связки являются достаточно упругими тяжами из стандартных тканей соединительного предназначения, которые соединяют костную структуру между собой и обеспечивают фиксацию внутренних органов в необходимом положении.

Исходя из функций, различают такие разновидности:

укрепляющие костные сочленения;

останавливающие движения;

направляющие движения.

Кроме того некоторые из них обеспечивают удержание внутренних органов. Они имеют низкую эластичность, по причине чего нередко подвергаются растяжениям.

Разбираясь в вопросе, как укрепить суставы и связки, важно определить предназначение соединений. Суставы нужны для обеспечения физического движения различных конечностей тела, и представляют собой хрящевую ткань с природным синовиальным веществом, которая локализуется в полостях сумки хрящей.

Чтобы исключить травмирование в ходе тренировок, суставы, в особенности плечевого пояса, необходимо укреплять. Кроме того, в обязательном порядке нужно уделять внимание связкам.

Важно! Суставы плеча от природы подвержены риску ввиду хрупкого строения. Данные соединения нарушаются при сильных перенапряжениях либо ошибках в технике тренировок или же при смещении в крайнюю позицию.

Изучая вопрос как укрепить суставы и связки, стоит учитывать, что достаточно часто они нарушаются при продолжительных нагрузках. Например, у подавляющего большинства участников марафонов отмечаются проблемы уже спустя десять лет тренировок. Безусловно, процесс регенерации предельно сложен и в ряде случаев невозможен.

Именно поэтому очень важно проводить комплексное укрепление. В таком случае вам потребуется соблюдать правильное питание, использовать специализированные добавки, проводить специальные упражнения, и взять в качестве правила выполнение разминки.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как укрепить связки: особенности питания

Специализированная диета должна иметь в своем составе витамины, минеральные комплексы и кислоты, относящиеся к жирной разновидности. Основной целью диеты является приведение веса в стандартную норму. Если человек страдает избыточным весом, необходимо попросту похудеть. В ином же случае необходимо понимать, что чрезмерный вес провоцирует нагрузки на все группы связок, кроме того, на костные ткани и непосредственно соединения.

В тех ситуациях, когда человек не контролирует собственное питание, данный фактор может вызывать ослабление связок и сухожильных тканей. Рацион в любом случае необходимо корректировать под продукты натурального происхождения.

Диета должна содержать витамины групп B6, Е, C, относительно минералов: стоит обратить внимание на наличие магния, селена, а также ниацина и цинка.

Чтобы правильно решить вопрос, как укрепить суставы и связки, потребуется исключить любые газированные напитки, имеющие в составе красящие вещества, так как они имеют способность вымывать полезные элементы из нашего организма. Различная вредная еда, вроде чипсов, негативно влияет на органы ЖКТ, что может вызывать блокировку функций усвоения микроэлементов.

При невозможности получить все необходимые витамины и минералы из еды, следует приобрести в аптеке комплексы витаминов и принимать их согласно инструкции. Среди добавок, которые помогут решить вопрос, как укрепить суставы и связки, следует выделить: хондроитин либо глюкозамин сульфат, важный коллаген, который можно употреблять в виде обычного желатина, комплекс из кальция, а также витамина группы Д.

Безусловно, не стоит рассчитывать на молниеносный эффект от таких веществ, так как они исключительно способствуют регенерации и укреплению. Скорость восстановления и укрепления напрямую зависит от большого количества различных факторов и нюансов, включая особенности организма.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Как укрепить связки: специальные упражнения

Для улучшения прочности потребуются упражнения, имеющие статический характер, при выполнении которых мышечные ткани находятся в длительном напряжении, а двигательная активность минимизирована либо же полностью отсутствует.

Существует также статическая динамика, при выполнении которой ткани напрягаются, однако незначительная амплитуда движения все же имеется. Главным фактором является именно правильность техники, но не применяемый вес.

Статические виды упражнений могут реализовываться без использования веса и с весом. Для укрепления тканей рук применяют эспандер, длительные висы на обычном турнике, либо же стойки на верхних конечностях.

могут реализовываться без использования веса и с весом. Для укрепления тканей рук применяют эспандер, длительные висы на обычном турнике, либо же стойки на верхних конечностях. Статическая динамика характеризуется применением малого веса и несущественных амплитуд движений. Обычно применяют легкие гантели либо же эспандер, проводя короткие движения целевой группой.

Как укрепить связки: особый комплекс Джорджа Джоуэтта

В наше время этот человек практически неизвестен, однако ранее его считали одним из профи в сфере физических тренировок. Его книга, которая была написана еще в далеком 1926 году, по сей день остается отличным пособием для бодибилдеров и тяжелоатлетов.

Данные группы спортсменов обычно заставляют работать мышечные ткани на пределе, при помощи ступенчатых сетов, трисетов и суперсетов, а также иных шоковых решений. Однако такие методы не всегда полезны для наших сухожилий и тканей связок, даже способны приводить к разрушению.

Разберемся, как укрепить связки при помощи лучших решений от Джоуэтта.

В том случае, когда вы работаете с каждой группой мышц один раз в 7 дней, осуществляйте движения с короткой амплитудой на каждом тренинге, если же дважды – то на одной из тренировок, а вторую проводите в стандартном режиме.

При тренировке груди, заменяйте первое упражнение на короткую амплитуду. При работе со спиной, исключите два стандартных жима, и проведите становую тягу и силовую тягу с малой амплитудой.

В случае с плечами, периодически заменяйте жим с груди стоя. Работая с бицепсами, укоротить можно стандартный жим штанги. Стандартные приседания можно выполнить на четверть.

При этом, устанавливайте подходящий вес, чтобы нагрузка была эффективной. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet