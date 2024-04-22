Как узнать, у вас – геморрой... или что-то серьезное?

Геморроидальные узлы – это вены в стенке прямой кишки и ануса, которые перевились, опухли и воспалились; они могут образовываться внутри или снаружи. К распространенным причинам геморроя относится повышенное давления, поэтому он часто возникает у пожилых людей, беременных женщин, и лиц, страдающих ожирением. Кровотечение из прямой кишки часто является признаком геморроя, но оно может указывать и на более серьезные заболевания, такие как рак ободочной и прямой кишки. В этой статье перечислены способы профилактики геморроя и формирования привычки правильного опорожнения.

Геморрой – это вопрос, о котором не очень приятно, а, возможно, и стыдно говорить - даже с вашим врачом. Но это довольно распространенная проблема как у мужчин, так и у женщин. Это неудивительно, учитывая типичный на Западе рацион питания и образ жизни, в котором зачастую слишком много стресса и слишком мало физических упражнений. Геморрой не являются характерным только для современного западного мира, однако, он редко встречается в более примитивных и менее индустриализированных культурах.

Геморрой: симптомы, причины и лечение

Что же такое «геморрой»?

Как образуются геморроидальные узлы

Как узнать, есть ли у вас геморрой?

Меры предосторожности при ректальном кровотечении

Профилактика геморроя на первом месте – вот наша цель

Формирование привычки правильного опорожнения

Правильная гигиена

Облегчение симптомов геморроя в домашних условиях

Медицинское вмешательство

Что же такое «геморрой»?

Геморроидальные узлы – это вены в стенке прямой кишки и ануса, которые перевились, опухли и воспалились; они могут образовываться внутри или снаружи, причиняя боль и вызывая кровотечение.

Если у вас геморроидальный узел внутри ануса, над соединением прямой кишки и ануса, то такой геморрой называется внутренним. Если геморроидальные узлы расположены ниже этого соединения, под кожей вокруг ануса, то они считаются внешними. Оба типа геморроя могут оставаться в анусе или выступать за его пределы.

Как образуются геморроидальные узлы

Геморроидальные узлы чаще всего возникают вследствие увеличения давления, как правило, от напряжения при дефекации. Геморрой распространен среди людей с хроническими нарушениями пищеварения, особенно страдающих запорами.

Он также встречается у беременных и пожилых. Если вы беременны, дополнительное давление, которое ваш растущий малыш оказывает на матку, может привести к возникновению геморроя. Роды могут усилить эту проблему, но, к счастью, в большинстве случаев геморрой вследствие беременности проходит после родов.

Еще одна распространенная причина геморроя – ожирение, потому что при избыточном весе вашему телу просто не хватает сил, чтобы правильно опорожнить кишечник.

Как узнать, есть ли у вас геморрой?

Если у вас геморрой, вы можете ощущать или не ощущать симптомы, но при надлежащем уходе большинство из них исчезают в течение нескольких дней.

Наиболее распространенным признаком внутреннего геморроя является ярко-красная кровь, которая заметная, как правило, на туалетной бумаге или в унитазе. Внутренний геморрой может выпячиваться из ануса, но, в этом случае, вы, скорее всего будете ощущать раздражение и боль.

Если геморрой внешний, то симптомы могут включать в себя отечность или уплотнения (сгустки крови) вокруг ануса. Это называется тромбозом наружных геморроидальных узлов, который может быть весьма болезненным.

Ваш способ опорожнения может усугубить проблему, вызывая дополнительное раздражение, кровотечение и зуд. (Отделяемое геморроидальных узлов также может вызвать зуд). Если вы страдаете от геморроя, важно не напрягаться при дефекации. Усугубить проблему могут также чрезмерное трение или очищение соответствующей области.

Сходные с геморроем симптомы могут наблюдаться при анальных абсцессах, анальных трещинах и свищах, а также неспецифическом зуде или раздражении (известного под названием «анальный зуд»).

Меры предосторожности при ректальном кровотечении

Если вы подозреваете, что ваше кровотечение связано с геморроем, я рекомендую вам проконсультироваться с врачом или другим медицинским специалистом - особенно, если этот симптом появился у вас впервые.

Кровотечение из прямой кишки часто является признаком других, более серьезных заболеваний, в том числе, рака ободочной и прямой кишки, особенно у пожилых людей.

Как уже упоминалось выше, наиболее частым признаком геморроя является ярко-красная кровь, но причину любых новых или неожиданных признаков кровотечения следует установить, независимо от вашего возраста.

Интересно, что витамин D является одним из наилучших способов уменьшить риск рака толстой кишки. Оптимизация уровня витамина D может снизить этот риск на целых 80 процентов! Поэтому убедитесь, что ваш уровень витамина D под контролем, и постарайтесь круглый год поддерживать его в пределах 60 нг/мл, как мощное профилактическое средство.

Профилактика геморроя на первом месте – вот наша цель

Геморрой чаще всего возникает вследствие напряжения из-за запоров.

Причиной запора часто становятся неправильное питание, недостатка физических упражнений, недостаточное потребление воды и стресс. К другим факторам относятся злоупотребление слабительными, синдром раздраженного кишечника и гипотиреоз.

Предотвратить запор помогут эти простые меры:

1. Ешьте продукты, богатые клетчаткой. Отличными источниками клетчатки являются овощи. Употребление разнообразных растительных волокон обеспечит массу, необходимую для того, чтобы ваш стул без затруднений перемещался по кишечнику. Если вам нужна дополнительная клетчатка, я предлагаю цельное органическое льняное семя. Измельчите семена в кофемолке и добавляйте в пищу по одной-две столовых ложки.

Также можете попробовать органический подорожник, который помогает как при запоре, так и при поносе.

Я рекомендую избегать любого типа неорганического подорожника, таких как Metamucil. Не торопитесь, если вы не привыкли к большому количеству клетчатки в вашем рационе, так как у вас может быть некоторые вздутие живота и газы, пока ваш пищеварительный тракт будет привыкать к добавлению волокон.

2. Уделите внимание свежим апельсинам ради содержащихся в них флавоноидов. Флавоноиды - это мощные фитохимические вещества, которые способствуют сохранению здоровья вен. Можете добавить кокосовое масло в свой рацион. Известно, что в рационе жителей тропических островов южной части Тихого океана, по меньшей мере, половина жиров поступает от кокосовых орехов, в результате чего многие типичные западные болезни и состояния - в том числе, геморрой - редкость. Я лично рекомендую чистое кокосовое масло первого отжима.

3. Пейте больше чистой воды – либо очищенной талой, либо отфильтрованной на установке обратного осмоса. Чтобы понять, достаточно ли вы пьете воды, обращайте внимание на чувство жажды и цвет вашей мочи. Моча должна быть светло-желтого цвета. Если цвет темно-желтый, то, скорее всего, вам следует пить больше воды.

(Ярко-желтый цвет обусловлен, как правило, действием витамина В2, который находится в большинстве мультивитаминов.) Достаточное количество клетчатки и воды способствуют образованию более мягкого стула. Такой стул легче движется по кишечнику и уменьшает необходимость напрягаться.

4. Регулярно выполняйте физические упражнения, чтобы стимулировать пищеварительный тракт.

5. Принимайте высококачественные пробиотики. Поддержание уровня кишечных бактерии не только помогает бороться с запорами, но и способствует общему оздоровлению.

6. Контролируйте свой эмоциональный стресс. Чтобы облегчить факторы эмоционального стрессад, которые способствуют запорам, я настоятельно рекомендую такие способы, как Техника эмоциональной свободы (ТЭС). Она также может помочь вам уменьшить и устранить болезненные симптомы обострения геморроя.

Еще одной возможностью, о которой знают немногие, является напольный унитаз. В прошлом году я был в Индии и заметил, что во многих местах нет обычных унитазов – только отверстие в полу. При использовании такого туалета тело находится в естественном для опорожнения положении.

Когда вы сидите на обычном унитазе, вы тратите много сил на опорожнение. Конечно же, я не предлагаю вам вырезать отверстие в полу в туалете - есть и другие приспособления, которые можно поставить около вашего унитаза, чтобы вы сидели как бы на корточках – это поможет вам легче опорожниться.

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Формирование привычки правильного опорожнения

Дайте организму возможность опорожняться естественно всякий раз, когда почувствуете позыв к дефекации. Идите в туалет сразу же - затягивание может вызвать или усугубить запор.

Идите в туалет сразу же - затягивание может вызвать или усугубить запор. Не сидите на унитазе долго. Это увеличивает давление на прямую кишку – а именно этого мы стремимся избегать. Ограничьте время пребывания на унитазе до трех-пяти минут за один раз. При необходимости, встаньте, пройдитесь, как-то отвлекитесь и подождите, пока снова не почувствуете позыв, прежде чем вернуться в туалет. Вы также можете использовать небольшую скамеечку, сидя на унитазе, чтобы поднять ноги и ослабить давление на отекшие ткани.

Это увеличивает давление на прямую кишку – а именно этого мы стремимся избегать. Ограничьте время пребывания на унитазе до трех-пяти минут за один раз. При необходимости, встаньте, пройдитесь, как-то отвлекитесь и подождите, пока снова не почувствуете позыв, прежде чем вернуться в туалет. Вы также можете использовать небольшую скамеечку, сидя на унитазе, чтобы поднять ноги и ослабить давление на отекшие ткани. Не слишком напрягайтесь, чтобы кишечник мог двигаться. Прилагайте мягкие усилия, не более 30 секунд за один раз, обращая внимание на сокращение мышц живота и таза.

Прилагайте мягкие усилия, не более 30 секунд за один раз, обращая внимание на сокращение мышц живота и таза. Используйте положение на корточках. Геморрой редко встречается в странах, где люди отправляют естественные надобности, сидя на корточках. Результаты исследования, опубликованного в конце 1980-х годов, показали, что в результате использования напольных унитазов, у 18 из 20 пациентов, страдающих от геморроя, полностью прошла боль и исчезли кровотечения

Правильная гигиена

Не нужно сильно тереть соответствующие области туалетной бумагой или другими видами салфеток , так как это будет способствовать дальнейшему раздражению и воспалению кожи.

, так как это будет способствовать дальнейшему раздражению и воспалению кожи. По возможности, обмывайте соответствующие области в ванной или под душем без использования мыла - оно раздражает кожу. Убедитесь, что области хорошо промыты, и осторожно промокните их насухо мягким полотенцем.

- оно раздражает кожу. Убедитесь, что области хорошо промыты, и осторожно промокните их насухо мягким полотенцем. Если обмывание невозможно, используйте одноразовые влажные салфетки, медленно и осторожно протирая соответствующие области.

Облегчение симптомов геморроя в домашних условиях

Иглица колючая (Ruscus aculeatus L) - это травяной экстракт, который можно использовать в борьбе с геморроем. Он оказывает мощное противовоспалительное и сосудосуживающее действие, помогая подтянуть и укрепить вены. Он используется специально для лечения проблем, связанных с венами, и помогает укрепить стенки вен, чтобы они не растягивались, но расширялись при дефекации.

- это травяной экстракт, который можно использовать в борьбе с геморроем. Он оказывает мощное противовоспалительное и сосудосуживающее действие, помогая подтянуть и укрепить вены. Он используется специально для лечения проблем, связанных с венами, и помогает укрепить стенки вен, чтобы они не растягивались, но расширялись при дефекации. К другим полезным добавкам относится конский каштан, бромелин, экстракт софоры японской и экстракт алоэ вера.

Попробуйте сидячие ванны. При этом ваши бедра и ягодицы погружены в теплую воду. Влажность и температура ванны облегчают симптомы и помогают исцелить воспаленные ткани. Используйте теплую, а не горячую воду, и ничего туда не добавляйте. Сидите 10-15 минут, так часто, как вам нравится, чтобы облегчить симптомы.

При этом ваши бедра и ягодицы погружены в теплую воду. Влажность и температура ванны облегчают симптомы и помогают исцелить воспаленные ткани. Используйте теплую, а не горячую воду, и ничего туда не добавляйте. Сидите 10-15 минут, так часто, как вам нравится, чтобы облегчить симптомы. Прикладывайте холодные компрессы или пакеты со льдом к анальной области и вокруг нее на 10-15 минут за один раз, до пяти раз в день.

к анальной области и вокруг нее на 10-15 минут за один раз, до пяти раз в день. Следите, чтобы анальная область была сухой, потому что влага способствует появлению раздражения, зуда и инфицирования кожи.

потому что влага способствует появлению раздражения, зуда и инфицирования кожи. Чтобы успокоить раздраженные ткани, нанесите на анальную область слой вазелина. Чтобы уменьшить жжение, используйте гель алоэ вера или местное вяжущее средство, как, например, гамамелис.

Чтобы уменьшить жжение, используйте гель алоэ вера или местное вяжущее средство, как, например, гамамелис. После дефекации, протрите соответствующую область туалетной бумагой, компрессом или салфеткой, смоченной гамамелисом (продается в аптечных отделах в большинстве магазинов).

Медицинское вмешательство

В тяжелых случаях может потребоваться лечение геморроя хирургическим или эндоскопическим путем. Но это крайние меры.

Есть ряд методов для медицинского лечения геморроя, в том числе:

Лигирование латексными кольцами – при этом латексное кольцо помещается на основание геморроидального узла. Кольцо препятствует притоку крови к узлу, заставляя его отмирать и усыхать в течение нескольких дней.

– при этом латексное кольцо помещается на основание геморроидального узла. Кольцо препятствует притоку крови к узлу, заставляя его отмирать и усыхать в течение нескольких дней. Склерозирующая терапия , которая заключается во введении химического раствора для уменьшения геморроидального узла.

, которая заключается во введении химического раствора для уменьшения геморроидального узла. Инфракрасная коагуляция (прижигание геморроидальной ткани).

(прижигание геморроидальной ткани). Геморроидэктомия - хирургическое удаление геморроидальных узлов.

Всегда старайтесь предотвращать такие состояния, как геморрой – чтобы не пришлось его лечить. Как и большинство болезненных или раздражающих заболеваний, геморрой - это сигнал от вашего тела о том, что вам следует уделять больше внимания своему рациону питания, потреблению воды, физическим упражнениям, эмоциональному стрессу, а также другим аспектам образа жизни.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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