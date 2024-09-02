Как витамины группы В укрепляют здоровье мозга, улучшают познание, помогают при проблемах с психикой

Хорошо известно, что полезные жиры, такие как омега-3 животного происхождения, особенно ДГК, жизненно важны для здоровья мозга. Но другие питательные вещества, такие как витамины, также необходимы для познания и профилактики неврологических заболеваний и психических расстройств.

Когда речь заходит о неврологических заболеваниях и психических расстройствах, психиатрия обычно полагается на сильнодействующие препараты в качестве первой линии лечения, но было показано, что даже при более серьезных проблемах психики перемены в рационе питания приносят значительную пользу. Доказано, что недостаток питательного вещества ниацина (витамин B3) может нанести серьезный ущерб вашей психике.

Почему витамины группы В так необходимы нашему организму

Витамины группы В важны при заболеваниях психики

Витамины В6, В8 и В12 при шизофрении

Удивительные связи между пеллагрой и шизофренией

Ниацин может также помочь при других психических расстройствах

Воздействие дефицита B12 на мозг

Дефицит В12 распространен

Витамины группы В также защищают от деменции и замедляют развитие болезни Альцгеймера

Где найти эти ценные для мозга питательные вещества

Недостаток витамина B3 может пагубно отразиться на психическом здоровье. Пеллагра, вызванное им состояние, имеет два клинических проявления: делирий и деменцию. Интересно, что шизофрения разделяет некоторые особенности с пеллагрой.

Заболевание возникает в кишечнике и связано с недоеданием и «диетой для бедных», состоящей в основном из кукурузных продуктов. Пеллагра была эпидемией на Юге Америки в начале 1900-х годов, и мы, возможно, столкнулись с похожей эпидемией недостатка питательных веществ.

Тем не менее, другие дефициты витаминов группы B, включая B1, B2, B6, B8 и B12, также обладают жутковатой способностью вызывать симптомы нервно-психических расстройств и могут быть ценным помощником в лечении.

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Витамины группы В важны при заболеваниях психики

Например, недавние исследования показывают, что определенные витамины группы B "значительно" облегчают симптомы, связанные с шизофренией, и делают это эффективнее, чем обычные лекарства. Как было отмечено в журнале «Предотвращение болезней»:

«Когда они используются в качестве дополнения к антипсихотическим препаратам, некоторые витамины и минералы могут быть эффективны в снятии симптоматических проявлений шизофрении путем восстановления от дефицита питательных веществ, уменьшения окислительного стресса или модулирования неврологических путей.

Ведущий автор Джозеф Ферт, работающий в Университетском отделении психологии и психического здоровья, сказал: «Глядя на все данные клинических испытаний витаминных и минеральных добавок для лечения шизофрении на сегодняшний день, мы видим, что витамины группы B эффективно улучшают результаты у пациентов.»

Дефицит витаминов группы В играет причинную роль в психических заболеваниях и усугубляет психиатрические симптомы, которые могут привести к дефициту витаминов из-за недостаточного количества питательных веществ, который определяется как субклиническая недостаточность, которая может препятствовать выздоровлению.

«Это может быть важным шагом вперед, учитывая, как необходимы новые методы лечения этого состояния».

Витамины В6, В8 и В12 при шизофрении

Рассматриваемый метаанализ, в котором изучалось влияние витаминов и минеральных добавок на шизофрению, показал, что исследования с использованием высоких доз витаминов B6, B8 (инозитол) и B12 в комбинации очень эффективно снижали проявление симптомов шизофрении. Низкие дозы не показывали эффективность.

Они также обнаружили, что добавки с витаминами группы В, по-видимому, наиболее эффективны, когда применяются на ранней стадии. По словам Ферта:

«Витамины группы B в высокой дозировке могут быть полезны для снятия остаточных симптомов у людей с шизофренией, хотя между результатами исследований, которые мы изучали, были существенные различия.

Есть также некоторые признаки того, что эти общие эффекты могут быть обусловлены более значительными преимуществами среди подгрупп пациентов, которые имеют соответствующие генетические или диетические недостатки питательных веществ».

Одна из причин влияния витаминов группы В на широкий спектр расстройств настроения и неврологических и психиатрических состояний связана с тем фактом, что они оказывают непосредственное влияние на цикл метилирования и необходимы для производства и функционирования нейротрансмиттеров и поддержку миелина, жировой оболочки, окружающей ваши нервные клетки.

Без этого защитного слоя, нервные сигналы замедляются и становятся нерегулярными, что может привести к проблемам с двигательной функцией, ухудшению когнитивных способностей и изменениям настроения. B8 также помогает связи клеток, позволяя им правильно интерпретировать химические сообщения и реагировать соответствующим образом.

Между тем, B6, фолат и B12 поддерживают синтез S-аденозилметионина (SAMe), который играет значительную роль в цикле метилирования. Следовательно, дефицит одного или нескольких витаминов группы В может привести к депрессии, когнитивным нарушениям и деменции.

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Удивительные связи между пеллагрой и шизофренией

В 2012 году я взял у доктора Эндрю Сола интервью на тему использования витамина B3 (ниацина) при психических расстройствах, таких как шизофрения.

Сол является главным редактором Службы новостей Ортомолекулярной Медицины, и одна из его 11 книг, «Ниацин: правдивая история», написана в соавторстве с одним из ведущих исследователей ниацина и мировым авторитетом терапевтического использования ниацина, доктором Абрамом Хоффером.

Ниацин, как обнаружил Хоффер, на самом деле может быть ключевым средством лечения психологических расстройств, включая шизофрению.

«Доктор Хоффер… начал проводить испытания, исследования и тесты ниацина еще в начале 1950-х годов. И к 1954 году он провел первые в истории психиатрии двойные слепые плацебо-контролируемые исследования питания», сказал Сол.

«У Хоффера была докторская степень в области биохимии ... Он также был врачом ... сертифицированным психиатром и главным психиатром в одной из провинций Канады ... Хоффер полагал, что шизофрения имеет симптомы, очень похожие на симптомы пеллагры.

Пеллагра - крайний или полный дефицит ниацина. У страдающих ей, помимо проблем с кожей и многого другого, проявляются симптомы психических заболеваний.

Когда витамин В3 или ниацин был впервые добавлен в качестве обогащения или укрепления муки, около половины людей в психиатрических учреждениях отправились домой. Это не общеизвестный факт.

Они находились там не потому, что были психически нездоровы по генетическим, экологическим или социальным причинам, а потому, что они не получали нужного количества питательных веществ ...

Он задавался вопросом о другой половине, которая не отправилась домой ... [О]н начал выписывать на тот момент несообразно высокие дозы ниацина: 3000 миллиграммов в день. И он излечил шизофрению в 80 процентах случаев ... Хоффер раз за разом наблюдал, как ниацин помогал больным.

Затем он изучил его, провел плацебо-контролируемый двойной слепой тест и начал писать научные работы на эту тему. В этот момент Американская психиатрическая ассоциация буквально внесла его в черный список».

Ниацин может также помочь при других психических расстройствах

Ключевым моментом, затронутым в интервью с Солом, является то, что у некоторых людей есть то, что Хоффер называет ниациновой зависимостью, что означает, что им нужно гораздо больше ниацина на регулярной основе, чем считается нормой. По сути, они находятся за пределами дефицита, им нужны высокие дозы ниацина, чтобы поддерживать нормальное здоровье.

Особенно это касается психических расстройств. По словам Сола, другие исследователи подтвердили находки Хоффера и обнаружили, что ниацин также может быть успешно использован при лечении других психических расстройств, таких как:

Синдром дефицита внимания

Общий психоз

Тревожность

Депрессия

Обсессивно-компульсивное расстройство

Воздействие дефицита B12 на мозг

Дефицит B12 может вызвать манию, психоз и параноидальные бредовые идеи, и это также известно с середины 1950-х годов. Как отмечается в статье 1956 года под названием «Мозговые проявления дефицита витамина B12», опубликованной в Британском медицинском журнале:

«Из 25 случаев синдрома дефицита витамина B12 с поражением нервной системы… в 14 я встретил ярко выраженные симптомы воздействия на мозг…

Психические симптомы чрезвычайно разнообразны и включают легкие расстройства настроения, умственную медлительность, проблемы с памятью, которые могут быть крайне серьезными, спутанность сознания, сильное возбуждение и депрессию, бред и параноидальное поведение, зрительные и слуховые галлюцинации ... агрессивное маниакальное поведение и эпилепсию.

Ни один из этих симптомов не является патогномоничным (характерным для болезни), и при отсутствии анемии или признаков, проявляющихся в позвоночнике, диагноз дефицита витамина B12 может не рассматриваться, пока психоз не станет слишком развитым, чтобы поддаваться лечению».

Дефицит В12 распространен

В то время как витамин B12 легко получают из пищевых продуктов животного происхождения, таких как мясо, рыба, молоко, сыр и яйца, пожилой возраст может снизить способность вашего организма усваивать его из пищи, которая зависит от трех факторов: достаточного количества желудочного сока, фермента пепсина и внутреннего фактора.

С возрастом количество желудочного сока зачастую уменьшается. У вас также можете быть недостаточное количество сока, если вы принимаете препараты для угнетения желудочной секреции от изжоги.

У многих также отсутствует внутренний фактор. Пернициозная анемия вызывает еще большую обеспокоенность, так как это состояние предотвращает поглощение B12. Веганы и вегетарианцы также подвержены высокому риску дефицита В12, если они не принимают высококачественную добавку, поскольку его в основном получают из продуктов животного происхождения.

Витамины группы В также защищают от деменции и замедляют развитие болезни Альцгеймера

Витамины B6, B9 (фолат/фолиевая кислота) и B12 также стали сенсацией из-за их важности для предотвращения ухудшения когнитивных функций и более серьезной формы деменции, такой как болезнь Альцгеймера. На самом деле, затуманенность сознания и проблемы с памятью являются двумя главными предупреждающими знаками дефицита витамина B12, указывающими на его важность для здоровья мозга.

Здесь одним из механизмов действия является подавление гомоцистеина, уровень которого обычно повышается при дегенерации мозга. Одно исследование, подтверждающее это, было опубликовано в 2010 году. Участники получали либо плацебо, либо 800 микрограммов (мкг) фолиевой кислоты, 500 мкг B12 и 20 мг B6.

Исследование было основано на предположении, что, контролируя уровни гомоцистеина, вы можете уменьшить усыхание мозга, тем самым замедляя развитие болезни Альцгеймера. Действительно, через два года у тех, кто получал диету с витамином B, значительно меньше проявлялось усыхание мозга по сравнению с группой плацебо.

Те, у кого был самый высокий уровень гомоцистеина в начале испытания, испытывали в два раза меньшее сокращение мозга, чем те, кто принимал плацебо. Научная работа 2013 года на шаг вперед продвинула исследования, показав, что витамины группы В не только замедляют усыхание мозга, но и в особенности замедляют его в тех областях, на которые, как известно, наиболее сильно влияет болезнь Альцгеймера.

Более того, в этих конкретных областях усыхание уменьшается на 700 процентов! Как и в предыдущем исследовании, у участников, принимающих высокие дозы фолиевой кислоты и витаминов B6 и B12, понизился уровень гомоцистеина в крови, а сокращение мозга уменьшилось на целых 90 процентов.

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Где найти эти ценные для мозга питательные вещества

На расстройства настроения, ухудшение когнитивных способностей и проблемы психики может повлиять множество факторов, но зачастую начинать нужно с перехода на правильное питание. Мало того, что дефицит питательных веществ вредит работе мозга, здоровье кишечника также играет важную роль, и токсическое воздействие вашего рациона или окружающей среды тоже могут внести свой вклад.

В идеале нужно решить все эти проблемы. Что касается дефицита питательных веществ, предполагается, что витамины группы В очень важны, как и омега-3 животного происхождения, витамины C и D.

Как правило, я рекомендую получать большинство, если не все питательные вещества из РЕАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ, в идеале органических и выращенных поблизости, чтобы избежать токсичных пестицидов. Однако, в зависимости от вашей ситуации и состояния здоровья, вам может потребоваться одна или несколько добавок.

Подумайте об ограничении потребления сахара и добавлении ферментированных продуктов в ваш рацион. Все витамины группы В производится в кишечнике при условии здоровья кишечной флоры.

Потребление настоящей пищи, в идеале органической, а также ферментированных продуктов, обеспечит ваш микробиом важной клетчаткой и полезными бактериями, которые помогут оптимизировать выработку витамина B.

Питательное вещество Источник в рационе Рекомендации по приему добавки Ниацин (B3) Печень, курица, телятина, арахис, порошок чили, бекон и высушенные на солнце помидоры содержат самое большое количество ниацина на грамм. Другие богатые ниацином продукты включают пекарские дрожжи, паприку, кофе эспрессо, анчоусы, спирулину, утку, грибы шиитаке и соевый соус. Норма потребления, установленная Советом пищевых продуктов и питательных веществ, составляет от 14 до 18 мг в день для взрослых. Большие количества рекомендуются в зависимости от вашего состояния здоровья. Список рекомендуемых дозировок можно найти на сайте клиники Майо. При пеллагре, о которой говорилось выше, дозы находятся в диапазоне от 50 до 1000 мг ежедневно. Витамин В6 Индейка, говядина, курица, пойманный в дикой природе лосось, батат, картофель, семечки, фисташки, авокадо, шпинат и банан. Питательные дрожжи являются отличным источником витаминов группы В, особенно В6. Одна порция (2 столовых ложки) содержит около 10 мг. Не следует путать их с пивными или другими активными дрожжами, потому что питательные производятся из организма, выращенного на патоке, который затем собирают и сушат, чтобы дезактивировать. Они имеют приятный сырный вкус и их можно добавлять к различным блюдам. B8 (инозит / биотин) Мясо, яичные желтки, рыба, печень, птица, орехи и бобовые. B8 не считается важным питательным веществом и не имеет рекомендуемой ежедневной дозы. Тем не менее, предполагается, что вам нужно около 300 мкг в день. Витамин В8 иногда указывается как биотин в добавках. Пивные дрожжи являются естественным источником добавки. Фолат (B9) Свежие сырые органические листовые зеленые овощи, особенно брокколи, спаржа, шпинат и зелень репы, а также большое разнообразие бобов, особенно чечевица и пестрая фасоль, турецкий горох, белая и черная фасоль. Фолиевая кислота представляет собой синтетический тип витамина B, используемого в добавках; фолат это естественная форма, которая содержится в продуктах. (Фолат получают из листвы, съедобных лиственных растений). Чтобы фолиевая кислота стала полезной, ее сначала нужно активировать в биологически активную форму (L-5-MTHF). Это форма способна пересечь гематоэнцефалический барьер, чтобы принести пользу мозгу. Почти половина населения испытывает трудности преобразования фолиевой кислоты в биологически активную форму из-за генетического снижения активности ферментов. По этой причине, если вы принимаете добавки витаминов группы B, убедитесь, что они содержат природный фолат, а не синтетическую фолиевую кислоту. Питательные дрожжи являются отличным источником Витамин В12 Витамин B12 встречается почти исключительно в тканях животных, в том числе в таких продуктах как говядина и говяжья печень, баранина, окунь, оленина, лосось, креветки, гребешки, мясо птицы, яйца и молочные продукты. Небольшое количество растительных источников, это, на самом деле, только аналоги B12, которые блокируют поглощение истинного витамина. Питательные дрожжи также содержат большое количество витамина В12, и настоятельно рекомендуются вегетарианцам и веганам. Одна порция (2 столовых ложки) содержит почти 8 мкг естественного витамина B12. Сублингвальное (под язык) мелкодисперсное впрыскивание или инъекции витамина В12 также эффективны, поскольку они позволяют большой молекуле B12 поглотиться непосредственно в кровоток.

Итог:

Исследования показывают, что витамины B6, B8 и B12 значительно облегчают симптомы, связанные с шизофренией, и делают это эффективнее, чем обычные лекарства. Высокая доза ниацина (B3) - еще один действенный вариант лечения.

Дефициты других витаминов группы В также могут вызывать симптомы психических и аффективных расстройств, а также сыграть роль в ухудшении когнитивных функций и развитии деменции.

Витамины B6, B9 (фолат/фолиевая кислота) и B12 могут помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций и более серьезную форму деменции, такую как болезнь Альцгеймера.опубликовано econet

Автор: Джозеф Меркола

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