Как восстановить хорошее самочувствие за 1 минуту

Кисти рук имеют множество биоактивных точек, отвечающих за внутренние органы. Поэтому массаж пальцев поможет вам решить многие проблемы со здоровьем и улучшиь общее самочувствие. Предлагаем описание массажа каждого пальца и результат, который вы получите.

Наши руки - это наиболее активная часть тела, которая испытывает постоянные ежедневные нагрузки. В результате может возникать онемение, отложение солей, снижение подвижности суставов, артрит, артроз. Боли в суставах сопровождаются снижением тонуса кожи и мускулов, повышается утомляемость.

Как выполнить массаж пальцев

Польза массажа пальцев

Простой массаж пальцев рук вернет бодрость и хорошее самочувствие. Кисти рук имеют большое количество рецепторов, связанных с внутренними органами. Последние могут реагировать на стимуляцию рефлекторных зон кисти. Это биоактивные точки, транслируемые на мозг, бронхолегочную систему, ЖКТ, мочеполовую и лимфатическую системы, отделы позвоночника.

Массаж пальцев рук даст возможность:

снизить боли в суставах,

убрать усталость,

возвратить силы при постоянной утомляемости,

восстановить нормальное самочувствие,

устранить мигрень, головную и зубную боли,

убрать боли в области спины,

оптимизировать функции кишечника,

контролировать стресс.

Массаж пальцев

Большой палец

Этот палец транслируется на сердце и легкие. Достаточно потереть большой палец вдоль линий (как показано на рисунке), и отдышка вас покинет.

Безымянный палец

Имеются проблемы с работой пищеварительного тракта? Можно выполнить самомассаж безымянного пальца.

Указательный палец

Этот палец тесно транслируется на толстый кишечник и желудок. При запоре / диарее рекомендуется массировать указательный палец.

Средний палец

Если есть проблемы со сном, можно помассировать средний палец. Эта манипуляция при условии регулярного выполнения поможет устранить нарушения сна. Данный способ может оказаться кстати, если человека укачивает в автотранспорте.

Мизинец

Причиной мигреней и болей в зоне шеи часто является нарушение кровообращения. Нормализовать кровоток можно, просто помассировав мизинец. Делать это необходимо в продолжение минуты.

Это полезно знать! Ладони связаны с нервной системой и, чтобы поддержать ее функции, полезно хлопать в ладоши. Если выдалась свободная минутка, вы можете сделать это упражнение.

Выполнять массаж пальцев рук полезно на протяжении 7-10 мин. Повторять процедуру вы можете до 5 раз в сутки. Максимальный эффект даст массаж натощак.

Проводя массаж пальцев, вы проявляете заботу о тканях, суставах и организме в целом. опубликовано econet

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