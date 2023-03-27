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Как взять инсулин под контроль и запустить процесс сжигания жира?

Автор: Econet 27 марта 2023 6836
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Вопрос похудения волнует многих, некоторые пробуют различные диеты, но так и не добиваются желаемого результата. Даже при уменьшении порций и их калорийности вес может оставаться на прежнем месте. Зачастую это связано с гормоном инсулином, влияющим на процессы жиросжигания.

Как взять инсулин под контроль и запустить процесс сжигания жира?

Отношение к инсулину у многих отрицательное, поскольку при ряде заболеваний уровень этого гормона в организме повышается и людям не удается избавиться от лишних килограмм, сколько бы усилий они не прикладывали. Особенно проблемы возникают при низкой чувствительности к инсулину или других нарушениях инсулярного аппарата. Выясним, когда этот гормон служит нам на пользу, а когда во вред, а также как научимся им управлять.

Понижаем уровень инсулина и худеем

Какую роль играет инсулин

Повышенный уровень инсулина приводит к следующим, довольно противоречивым последствиям:

  • стимулирует белковый синтез и при этом подавляет расщепление жира;
  • предотвращает катаболизм белков, но способствует формированию жировых отложений;
  • активирует и одновременно блокирует синтез гликогена;
  • подавляет чувство голода.

Проблемы со здоровьем возникают как при низком, так и высоком уровне инсулина. Рассмотрим, какие существуют способы регулировки уровня этого гормона.

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Как нормализовать уровень инсулина

Для нормализации уровня гормона необходимо:

1. Исключить из рациона простые углеводы и продукты с высоким инсулиновым индексом, благодаря чему не будет резких скачков гормона в крови.

2. Увеличивать время между приемами пищи. Лучший вариант это – 4 приема пищи за день небольшими порциями. Чаще употреблять пищу не рекомендуется, поскольку уровень гормона в крови повышается после каждого приема и держится на протяжении одного-двух часов. Также не стоит снижать количество приемов до одного-двух, поскольку в этом случае вы съедите больший объем пищи и соответственно, уровень гормона будет выше.

Как взять инсулин под контроль и запустить процесс сжигания жира?

3. Периодически голодать. Здесь все зависит от личных предпочтений, кому комфортно голодать, а кому постоянно придерживаться дробного питания.

4. Кето диета. Данная схема питания подразумевает отказ от углеводов и потребление продуктов с высоким содержанием белков и полезных жиров. Это будет способствовать повышению чувствительности к инсулину. Но такая диета не всем подходит, основными противопоказаниями являются:

  • сахарный диабет первого типа;
  • заболевания щитовидной железы;
  • высокий уровень холестерина;
  • проблемы с печенью;
  • нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

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Стремясь к похудению необходимо помнить, что нормализация уровня инсулина – не единственный фактор, на который стоит обращать внимание. Не менее важно следить за качеством употребляемых продуктов и их калорийностью, а также больше времени уделять физическим нагрузкам, даже просто прогулкам на свежем воздухе. Заботьтесь о своем теле и вскоре вы достигните желаемых результатов, избавившись от лишнего веса раз и навсегда.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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