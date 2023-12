Как запах и вид пищи влияет на набор веса

Можно ли набрать вес от вида или запаха пищи? Напрямик конечно нельзя. Но запах и вид пищи действуют на нас весьма заметно, влияя на жиросжигание и пищевое поведение. Изменение пищевого поведения может усилить потребление калорий – и уж тогда мы действительно будет набирать вес.

Обонятельная система у человека хоть и заметно утратила чувствительность, тем не менее ощутимо влияет на наше поведение и предпочтения. Кроме запаха, подобным эффектом обладают размышления-фантазии о еде и рассматривание изображений высококалорийной пищи (Ghrelin levels increase after pictures showing food Obesity (Silver Spring). 12 January 2012, doi: 10.1038/oby.2011.385.). О цифровом насыщении и фуд-порно я раньше писал вот здесь: https://www.beloveshkin.com/2018/03/Sverhnormalnyiy-stimul-food-porno.html

А сегодня мы поговорим о запахе. Запах пищи полезен тем, что может поднять нам аппетит, простимулировать сенсорное насыщение, переключить нас на принятие пищи. Поэтому для здорового питания важно насыщать свои глаза и нос видом и запахом пищи. Это поможет вам получить больше удовольствия, развить вкус, употреблять меньше калорий – все это является критериями здорового питания.

Однако, когда полезная вещь становится избыточной, она начинает вредить. Так и запах пищи – установлено, что даже при отсутствии пищи запаха достаточно, чтобы активировать сигнальные механизмы, связанные с приемом пищи.

Запах активирует IGF-1 сигналлинг, активирует mTOR, изменяет активность в Agrp и POMC нейронах гипоталамуса, влияет на симпатическую нервную систему, подавляет активность бурого жира, снижает жиросжигание, усиливает аппетит. Подобные эффекты, реализуемые на долгосрочной постоянной основе оказывают серьезное воздействие.

Результаты исследований доказывают важную связь между обонятельной системой и областями мозга, которые регулируют обмен веществ. Для нас это практически значит, что при отсутствии запаха, полученные из пищи калории, сжигаются гораздо активнее.

Вверху мышь со сверхчувствительным обонянием, внизу - со сниженным.

В одном из исследований сравнивались группы мышей с удаленными обонятельными нейронами, мыши с обычным обонянием и сверхчувствительные к запахам мыши. Данный эффект сильнее всего реализуется при питании пищей с высокой калорийной плотностью. Так, за три месяца на обычной диете мыши без обоняния набрали совсем немного. А вот переход на жирную диету вызывал драматические последствия.

При этом всех животных кормили пищей с одинаковым количеством калорий. Оказалось, что первая группа набрала 10% лишнего жира, вторая группа поправилась более, чем в два раза, а самыми толстыми были самые чувствительные к запахам мыши. На мышах установлено, что запах пищи влияет на переваривание и жиросжигание, причем эти процессы не связаны с количеством реально съеденной пищи.

Интересно, что у мышей с плохим обонянием белый жир эффективно преобразовывался в бурый и поэтому быстрее сжигался. У не ощущавших запаха мышей сильно увеличивался уровень гормона норадреналина, что вероятно и было связано с повышенным жиросжиганием. Двигательная активность была сопоставима во всех группах (Cell Metab. 2017 Jul 5;26(1):198-211.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2017.06.015. The Sense of Smell Impacts Metabolic Health and Obesity)

Жиросжигание и запахи.

Запах и продолжительность жизни.

Запах сокращает продолжительность жизни и отменяет эффект ограничения калорий. На модели Caenorhabditis elegans доказано, что под влиянием вкусов и запахов, увеличивался уровень инсулина, изменялся уровень FOXO-белков.

На многих других видах животных было также показано, что в живой природе скорость процессов старения зависит, в том числе, от активности сенсорных нейронов. На мухах тот же эффект работает схожим образом. При ограничении калорий запах снижает продолжительность жизни на 6-18%.

Запах и инсулин у человека.

Такой же механизм, по мнению может быть актуален и для человека. Ведь у нас под действием запаха так же повышается уровень инсулина, а система IGF-1 сигналлинга у нас весьма схожа с той, что есть у модельных животных. Да, инсулин у человека повышается при запахе пищи (Sjostrom, L., Garellick, G., Krotkiewski, M., and Luyckx, A. (1980). Peripheral insulin in response to the sight and smell of food. Metabolism 29, 901–909.)

Именно поэтому авторы исследования считают, что данный механизм актуален для человека (Front. Genet., 18 October 2012 | https://doi.org/10.3389/fgene.2012.00218 Regulation of lifespan by chemosensory and thermosensory systems: findings in invertebrates and their implications in mammalian aging).

Механизм действия вкусов и запахов на продолжительность жизни.

Заключение.

1. Запах пищи - это не просто молекулы в воздухе, а важный биологический сигнал, который свидетельствует о наличии пищи рядом и активирует метаболические сигнальные пути.

2. Расширенное понимание "чистого промежутка" - когда не едите, не только не перекусывать, но и по возможности избегать пищевых раздражителей (запахов, рекламы пищи, жующих рядом коллег и т.п.).

3. Не стоит также гонять мысли о еде или лайкать блюда в соцсетях. Это лишь усилит чувство голода и повредит вашу систему вознаграждения мозга.

4. Почему постится лучше в пустыне? Полное отсутствие пищевых триггеров. Выбирайте для пищевой разгрузки ситуации, свободные от пищевых триггеров.

5. Сделайте на кухне вытяжку, не делайте кухню общей, закрывайте двери в кухню, ешьте только на кухне или в столовой.опубликовано econet.ru.

