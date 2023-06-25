Как ЗАЩИТИТЬ волосы от солнца: Советы для лета

Если вы хотите иметь сильные, ✅ЗДОРОВЫЕ и красивые ВОЛОСЫ, то вам могут пригодиться наши советы. Сегодня мы поговорим о том, как можно защитить волосы от солнца. Не пропустите!

Всем нам хотелось бы иметь роскошные волосы. Поэтому о них следует заботиться круглый год. Особенно важно знать, как защитить волосы от солнца (и ультрафиолетового излучения). Пребывание на солнце в умеренных количествах полезно, если принимать все необходимые меры для борьбы со свободными радикалами. Окислительные процессы делают волосы вялыми, они теряют свой цвет и естественный блеск, становятся тусклыми.

Что будет, если не беречь волосы

Волосы — это наш имидж, наша индивидуальность. Очень важно обеспечить им соответствующий уход. Но больше всего следует беречь волосы от негативного воздействия солнца.

Люди, которые не принимают это во внимание, рано или поздно начинают жаловаться на то, что их волосы стали сухими и тусклыми. А секущихся кончиков стало значительно больше. Тем не менее короткая стрижка не единственный выход. Есть другой способ восстановить поврежденные волосы (и это необязательно дорогостоящие косметические процедуры).

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Шикарные волосы: полезные советы

1. Защитить волосы от солнца при помощи масла жожоба и мандарина

Для того чтобы защитить волосы от солнца, вы можете приготовить домашнее средство на основе мандаринового масла и масла жожоба.

Конечно, лучший способ защитить свои волосы — это предотвратить их повреждение. Для этого мы можем приготовить домашнее средство на основе двух натуральных ингредиентов. Масло жожоба глубоко питает волосы. Оно имеет схожую с кожным салом текстуру, так что волосы не будут после него слишком жирными. А мандариновое масло, в свою очередь, дарит волосам здоровое сияние. И конечно, свой потрясающий цитрусовый аромат.

Ингредиенты:

4 столовые ложки масла жожоба (60 мл)

10 капель эфирного масла мандарина

Способ приготовления и применения:

Смешайте оба ингредиента.

Можно перелить во флакон с распылителем. В этом случае рекомендуем добавить еще 1/2 стакана воды (100 мл), чтобы смесь лучше распределялась по всей длине волос.

Если вам не нравится пользоваться спреем, можете хранить смесь в другой емкости. Тогда просто возьмите нужное количество, распределите на ладони и нанесите на волосы, как если бы вы хотели расчесать их руками.

2. Стильная шляпа

Самый простой и практичный способ защитить волосы от солнца — накрыть их (платком или шляпой). Сегодня можно найти варианты на любой вкус и кошелек. Кроме того, это прекрасная возможность подчеркнуть свой стиль.

Еще вариант: всегда, когда есть такая возможность, садиться под зонтик (в тень). В этом случае негативное воздействие солнца будет, но уже не столь значительное.

Еще стоит учитывать время суток: в полдень излучение наиболее интенсивное.

3. Осторожнее с водой

Не только солнце вредит нашим волосам. Морская вода и хлорированная (в бассейне) тоже. И иногда повреждения от них даже сильнее, чем от УФ-лучей. По этой причине нежелательно часто мочить волосы.

Старайтесь ополаскивать волосы пресной водой после купания (если есть такая возможность). Так вы избавите свои волосы от избытка соли, хлора и других веществ, которые могут им навредить.

4. Маска для волос (наносится перед мытьем)

Попробуйте приготовить себе эту замечательную маску для волос. Наносить ее следует на сухие волосы (так они лучше впитают все вещества), после чего вымыть голову.

Ингредиенты:

1 яичный желток

2 столовые ложки оливкового масла (30 мл)

1 столовая ложка лимонного сока (15 мл)

Способ приготовления и применения:

Смешайте все ингредиенты до однородности. Если хотите, чтобы маска получилась более жидкой (так ее будет легче наносить), можете добавить одну или две столовые ложки воды.

Нанесите получившуюся смесь на сухие волосы и оставьте для воздействия на полчаса.

Вымойте голову, как делаете это обычно.

5. Натуральный увлажняющий шампунь

Наконец, для того чтобы избежать обезвоживания капилляров, которое вызывает солнечное облучение, необходимо обратить внимание и на свой шампунь. В идеале этот продукт должен быть полностью натуральным. Например, на основе геля алоэ вера, кокосового масла или других растительных экстрактов и эфирных масел.

Больше всего сушат волосы сульфаты и спирт, которые входят в состав большинства промышленных шампуней. Так что внимательнее читайте этикетки. А в летний период старайтесь выбирать шампуни, специально предназначенные для ухода за сухими и поврежденными волосами.опубликовано econet

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