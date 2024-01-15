Кандидоз: диета и добавки, которые помогают облегчить симптомы Candida

Если у вас часто обнаруживают дрожжевые инфекции или вы испытываете постоянную усталость, возможно, налицо избыточный рост дрожжей кандида. Злоупотребление сахаром и переработанными продуктами создает в организме благоприятную среду для роста этих грибов.
Пищевой рацион при кандидозе предписывает исключение молока, сахара, переработанного и жирного мяса. Рекомендовано потребление нежирного белка, ценных жиров и некрахмалистых овощей, противовоспалительных продуктов и продуктов без глютена, которые можно встретить в палео и средиземноморской диетах. Что еще поможет улучшить состояние при кадидозе?
Кандида - это вид дрожжей, который присутствует на коже и в полостях тела. Наличие Candida в небольших объемах - нормальное явление, но такие факторы как стресс, инфекция, прием антибиотиков могут спровоцировать сбой флоры кишечника, что вызовет чрезмерный рост дрожжей - кандидоз.
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Это ценные живые организмы (бактерии, дрожжи), способствующие поддержанию нормального соотношения хороших и плохих кишечных бактерий. Пробиотики присутствуют в йогурте и ферментированных продуктах (квашеной капусте, чайном грибе), доступны в виде пищевых добавок. Пробиотики подавляют рост кандиды.
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Это жирная кислота, которая входит в состав кокосового масла и грудного молока. Каприловая к-та оказывает противогрибковое действие, расщепляет грибы кандида, проникая сквозь мембраны их клеток.
Это масло - сильнодействующий противогрибковый продукт. Масло орегано абсолютно подавляет рост клеток кандиды.
Этот продукт имеет противогрибковые свойства. Экстракт грейпфрутовых семян губит клетки Candida, провоцируя их отмирание.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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