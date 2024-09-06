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Кандидоз: причины, симптомы, диета

Автор: Econet 06 сентября 2024 6314
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Кандидоз – это инфекция, которую провоцирует грибок Candida albicans. Симптомы включают поражения кожи и слизистой, вагинальный дискомфорт (зуд, жжение, "творожистые" выделения). Диагноз ставится при помощи гистологических методов и культур из стерильных мест. Почему наружная терапия так называемой молочницы не дает положительного эффекта?

Кандидоз: причины, симптомы, диета

Кандидоз - типичная причина воспаления, поражающего женские репродуктивные органы. И симптомами могут быть не только «молочница», но и другие проблемы (например, цистит, уретрит, трещины заднего прохода). Возбудитель кандидоза - грибок Candida albicans.

Кандида - грибок, обитающий в кишечнике

Если иммунный ответ организма силен, он не дает Candida albicans размножаться. Но если иммунная защита ослабевает по какой-то причине, популяция этого грибка начинает расти.

Кандида – это часть микрофлоры, она присутствует в каждом организме. И можно вести здоровый образ жизни и обеспечивать здоровье кишечника, чтобы Candida albicans не размножалась.

Симптоматика кандидоза

  • белый налёт на языке и в полости рта,
  • перхоть,
  • «творожистые» вагинальные выделения с резким запахом,
  • зуд, отёчность половых органов,

Случается, что кандидоз вызывает тонзиллит и гайморит.

Также, экзема и псориаз могут развиться как следствие Кандидоза. Все дерматологические недуги – это грибки и бактерии.

Пагубное действие Candida albicans

Candida albicans начинает разрастаться в области кишечника. Поэтому наружная терапия молочницы не приносит желаемого результата. Ведь грибок пребывает именно в кишечнике.

Candida albicans пожирает витамины и микроэлементы, выстилает кишечные стенки налётом –  в результате необходимые компоненты из пищевых добавок не усваиваются организмом. Поэтому пациентка с кандидной инвазией испытывает дефицит важных питательных веществ, быстро устает, подвержена депрессивным состояниям.

Особый симптом Кандидоза – неуемное желание поесть чего-нибудь сладенького.

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Кандидоз: причины, симптомы, диета

Кандидоз может диагностироваться и у детей

В каких случаях это происходит?

  • Микрофлора кишечника ребенка передается от матери.
  • Фруктовый прикорм.
  • Обилие сладкого в пищевом рационе ребенка.

Какие продукты благоприятствуют разрастанию Candida albicans

  • фрукты,
  • сухофрукты,
  • натуральный мед,
  • финики.

В процессе терапии не рекомендуется употреблять ферментированные продукты.

Candida albicans «не любит»

  • чеснок,
  • репчатый лук, 
  • пряности.

Начинать терапию Кандидоза самостоятельно крайне нежелательно. Лучше проконсультироваться со специалистом, который предложит особый пищевой протокол и медикаментозные препараты.

Сопутствующими условиями выздоровления являются полноценный сон и личная гигиена.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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