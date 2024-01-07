Кандидоз: все что нужно знать женщине

В этой статье доктор Елена Березовская рассказывает, что такое кандидоз, как он проявляется, какие факторы его могут спровоцировать и какое лечение при этом необходимо. Будьте здоровы!

В этой статье акушер-гинеколог Елена Березовская ответит на основные вопросы, которые касаются такого распространенного заболевания как кандидоз или молочница.

Что нужно знать женщине о молочнице

Что такое кандидоз?

Всегда ли опасны дрожжевые грибки?

Являются ли животные переносчиками кандиды?

Где чаще всего происходит колонизация дрожжевого грибка в организме человека?

Как проявляется кандидоз мочеполовой системы?

Какие факторы могут провоцировать обострение кандидозной инфекции?

Какие виды кандиды встречаются в человеческом организме?

Как можно диагностировать дрожжевую инфекцию у женщины?

Как проводится лечение кандидоза влагалища?

Что такое кандидоз?

Это поражение организма человека грибками из рода Candida, которые являются условно патогенной флорой человеческого организма, и это поражение может быть как местным, так и системным. Что собой представляет Кандида? Кандида – это дрожжевой грибок, который может иметь несколько форм существования (гифы, псевдогифы). Клетки грибков обладают факторами, позволяющими грибку прилипать к поверхности человеческих клеток, а также другим поверхностям (протезы).

Всегда ли опасны дрожжевые грибки?

Клетки дрожжевого грибка можно найти в большом количестве на коже, в ротовой полости, кишечнике, но защитные системы организма позаботились о создании биобаланса между человеком и микроорганизмами. Поэтому для здоровых людей наличие грибков в их организме не представляет вреда или опасности для здоровья.

Однако, под влиянием стресса, как физического, так и психического, при наличии хронических заболеваний, и очень часто из-за необоснованного употребления антибиотиков и гормональных препаратов, этот баланс нарушается, и тогда развивается инфекционное заболевание, вызванное усиленным ростом дрожжевых грибков.

Из-за дефектов защитной системы происходит быстрая колонизация грибка на поверхности кожи или слизистых, в том числе желудочно- кишечного тракта, которая приводит к внедрению кандиды в кровяное русло, и в результате этого, распространению грибка по всему организму.

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Являются ли животные переносчиками кандиды?

Дрожжевой грибок могут находить и у животных. В окружающей среде существует немало представителей Кандиды. Эти микроорганизмы можно найти в большом количестве в медицинских учреждениях, особенно на плоских поверхностях (подоконники, столы, стульчики), в фильтрах кондиционеров и вентиляционных систем, на больничных халатах.

Может ли женщина заразиться дрожжевым грибком в бассейнах или общественных банях и саунах? Заражение кандидой в общественных бассейнах, саунах и банях, практически невозможно, потому что хлорированная вода и высокие температуры не позволяют клеткам грибка выжить. Если женщина пользуется чужим полотенцем и бельем, мочалкой, или же позволяет другим людям пользоваться ее полотенцем и бельем, или садится на влажную теплую поверхность, не имея нижнего белья, то возможность заражения дрожжевым грибком в таких случаях существует.

Где чаще всего происходит колонизация дрожжевого грибка в организме человека?

Колонии дрожжевого грибка находят в носоглотке 55 % взрослых здоровых людей, и в 40‑65 % людей в прямой кишке, как часть нормальной флоры кишечника. В фекалиях частота выделения Candida достигает 80 %, на неповрежденной коже – до 9,5 %.75 % женщин имели хотя бы один эпизод дрожжевого кольпита в течение их жизни, и у 80‑86 % беременных женщин находят молочницу, особенно ближе к родам.

Предполагают, что беременность является предрасполагающим фактором в развитии кандидоза из-за иммуносупрессивного действия высокого уровня прогестерона и присутствия в сыворотке иммуносупрессивного фактора. У людей с пониженной иммунной защитой уровень грибкового поражения намного выше, чем у здоровых людей.

Как проявляется кандидоз мочеполовой системы?

У женщин кандидоз проявляется чаще всего дрожжевым кольпитом (вульвовагинитом), или, как принято называть в народе, молочницей. Нужно помнить, что наличие дрожжевого грибка во влагалищном содержимом не всегда является признаками инфекционного процесса, а поэтому не требует лечения.

Молочница проявляется следующими симптомами: зуд вульвы, творожистые выделения из влагалища, боль при мочеиспускании и учащение мочеиспускания. Обострение дрожжевого кольпита часто наблюдается перед месячными, что связано с изменением кислотно-щелочной среды влагалища в сторону повышения кислотности (размножение грибка происходит при рН – 2,5‑3,0).

У некоторых женщин дрожжевая инфекция проявляется циклично, то есть постоянно перед менструацией, самопроизвольно утихая после ее окончания. Дрожжевой цистит развивается часто после интенсивного приема антибиотиков или использования катетеров. У 5‑10 % людей находят клетки дрожжевого грибка в моче. У мужчин дрожжевая инфекция проявляется в виде балантита, но из-за особенностей строения полового члена, мужчины болеют дрожжевой инфекцией реже, чем женщины.

Какие факторы могут провоцировать обострение кандидозной инфекции?

Несколько факторов могут провоцировать развитие кандидоза: в первую очередь, это несоблюдение гигиены наружных половых органов. Ношение синтетического белья или тугих штанов (джинсов), использование парфюмерных мыл и пенок, синтетических прокладок, спермицидов, глистная инфекция (острицы), частые спринцевания могут нарушать баланс микрофлоры влагалища, увеличивать количество выделений и повышать влажность кожи наружных половых органов, и в результате быть провоцирующим фактором в развитии дрожжевого кольпита.

Применение оральных контрацептивов тоже может сопровождаться частыми обострениями дрожжевой инфекции. Если женщина болеет сахарным диабетом, принимает кортикостероиды, антибиотики (обоснованно и не обоснованно), часто меняет половых партнеров, то она находится в группе риска по развитию дрожжевой инфекции.

Какие виды кандиды встречаются в человеческом организме?

Около 100 видов дрожжевого грибка существует в природе, но только несколько из них могут играть роль в возникновении заболеваний у людей:

Candida albicans (50‑60 % случаев)

Candida glabrata (15‑20 %)

Candida parapsilosis (10‑20 %)

Candida tropicalis (6‑12 %)

Candida krusei (1‑3 %)

Candida kefyr (<5 %)

Candida guilliermondi (<5 %)

Candida lusitaniae (<5 %)

Candidadubliniensis (в основном, у больных ВИЧ-инфекцией)

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Как можно диагностировать дрожжевую инфекцию у женщины?

Часто диагноз кандидоза выставляется только на основании результата микроскопических мазков, что не совсем правильно, учитывая тот факт, что при возникновении инфекции должны быть признаки дрожжевого кольпита. Если в мазке находят единичные клетки грибка, то дальнейшую диагностику и лечение проводить не нужно.

Обнаружение нитчатой фазы возбудителя (мицелия или псевдомицелия) является важным свидетельством наличия кандидоза. Важно проверить рН влагалищной среды с помощью специальных лакмусовых бумажек. Получение культуры с помощью посевов не всегда оправдывает такое обследование. Должно быть не менее 10 000 колоний в поле зрения, чтобы считать заболевание активной инфекцией.

Желательно провести общий анализ мочи. Серологические анализы из-за дороговизны сырья не должны проводиться у женщин для диагностики дрожжевого кольпита. Их можно проводить при системном кандидозе у женщин с пониженной функцией иммунной системы.

Как проводится лечение кандидоза влагалища?

Выбор правильного метода лечения зависит от состояния защитных сил организма, наличия других факторов, провоцирующих развитие инфекционного процесса, а также чувствительности дрожжевого грибка к медицинским препаратам.

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Существует много схем лечения кандидоза, но наиболее популярной является одноразовая терапия противогрибковыми препаратами при остром проявлении инфекции. Около 5 % женщин нуждается в повторном циклическом лечении в течение 3‑6 менструальных циклов. В продаже появилось немало качественных противогрибковых препаратов в виде влагалищных свечей или кремов. Помимо лечения важно соблюдать гигиенические меры и устранять факторы, провоцирующие хроническое протекание болезни.опубликовано econet

Автор Елена Березовская

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