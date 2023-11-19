КАПУСТА: Эффективное лекарство против повышенной кислотности!

Плохое питание, малоподвижный образ жизни, стресс и вредные привычки, такие как алкоголь и табакокурение, способствуют✅ повышению уровня КИСЛОТНОСТИ в организме. Поэтому, следует увеличить в своем рационе количество продуктов, которые обладают подщелащивающими свойствами. Самым эффективным таким продуктом является КАПУСТА.
Повышенная кислотность желудка — очень деликатная, раздражающая и даже болезненная проблема, особенно для тех, кто сталкивается с ней регулярно. В сегодняшней статье мы расскажем вам, как избежать изжоги при помощи такого привычного нам всем продукта как капуста. Это будет хорошим дополнением к вашим любимым блюдам.
Желудок относится к органам с кислой средой (из-за соляной кислоты, помогающей нам переваривать пищу). Но иногда, под воздействием различных факторов, этой кислоты становится слишком много, что негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.
В некоторых случаях это приводит даже к появлению грыжи пищеводного отверстия, из-за чего кислота попадает в пищевод и происходит его воспаление.
Помимо приема натуральных средств для борьбы с изжогой (которые, к слову, не уступают по эффективности покупным антацидам и при этом не вредят нашему здоровью), следует увеличить в своем рационе количество продуктов, которые обладают подщелащивающими свойствами.
Если потреблять их ежедневно, то постепенно нам удастся восстановить кислотно-щелочной баланс (уровень pH) в своем желудке.
✅Самым эффективным таким продуктом является капуста, и на ее основе мы хотим предложить вам один замечательный рецепт для борьбы с повышенной кислотностью и изжогой.
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Обыкновенная белокочанная капуста — весьма экономичный продукт, да еще и невероятно полезный для нашего здоровья! В некоторых странах ее практически не едят, в то время как в других она встречается чуть ли не в большинстве национальных рецептов, а все благодаря ее универсальности.
Капуста является превосходным антацидом натурального происхождения, она регулирует функцию желудка, печени и кишечника, нейтрализует повышенную кислотность, предотвращает появление язв в желудке (и даже лечит уже существующие). А все это из-за того, что она эффективно защищает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, если вы будете есть капусту регулярно, то поможете организму очиститься от вредных веществ, укрепить свои защитные функции и облегчить ревматические боли (при их наличии, конечно).
Для того, чтобы приготовить две порции (дневная норма), нам потребуются следующие ингредиенты:
Блюдо по данному рецепту лучше всего готовить с утра, чтобы оно успело настояться.
По истечении указанного времени, разделяем приготовленное количество на две равные порции и едим в качестве дополнительного блюда. Одну порцию на обед, а вторую на ужин.
Обратите внимание, что это блюдо следует тщательно пережевывать. В противном случае может появиться определенный дискомфорт в виде повышенного газообразования (метеоризм). Тмин, кстати говоря, добавляется именно с целью избежать такого эффекта
Данное лечебное блюдо является лишь дополнением к нашему привычному рациону питания. Оно не должно заменять необходимые нам белки, жиры или углеводы.
Если вы любите овощные салаты, то можете просто добавить в него капусту и перемешать.
Многим людям не нравится капуста, так как они пробовали ее в приготовленном виде. Но вкус сырой капусты совсем иной, и большинству он все же нравится.
Уже через несколько дней вы заметите улучшения. Уровень кислотности будет снижаться, особенно если вы будете следовать вышеприведенным рекомендациям и придерживаться сбалансированного питания. При этом старайтесь избегать потребления продуктов, способствующих его повышению.
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Среди прочих продуктов с подщелащивающими свойствами можем выделить следующие:
Введите в свой рацион данные продукты, они полезны при закислении организма и позволят убрать воспалительные процессы, вызванные кислой средой.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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