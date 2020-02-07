Кето-диета может защитить вас от гриппа

Исследовательская группа обнаружила, что следование кето-диете уменьшало число случаев проявления симптомов гриппа в исследовании на животных; они предположили, что улучшенный иммунный ответ в легких с повышенной выработкой слизи может быть важен для удержания вируса и предотвращения его распространения.

Вирус гриппа чаще диагностируется в осенние и зимние месяцы. Хотя точная продолжительность может варьироваться, большая часть активности начинается в октябре, пики происходят в январе и феврале, а сходит на нет в мае.

Помогает ли кето-диета предотвратить грипп?

В течение этого «сезона» также распространены другие респираторные вирусы, которые могут вызывать подобные гриппу заболевания, такие как риновирус и респираторно-синцитиальный вирус. Когда дело доходит до лечения, вирус гриппа не является бактерией и, следовательно, не подвержен влиянию антибиотиков. Грипп заразен и может привести к легко или тяжело протекающей болезни. Это передающееся воздушно-капельным путем заболевание, которое распространяется через капли, выделяемые при кашле, чихании и любом открывании рта и разговорах инфицированных людей.

Инфекция вируса гриппа отличается от инфекции, вызываемой вирусами простуды. Симптомы обычно бывают внезапными и часто включают лихорадку, боли в мышцах и теле, головную боль, усталость и кашель или боль в горле. Однако, как сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США, не у всех, кто болеет гриппом, поднимается температура.

Команда из Йельской школы медицины обнаружила, что у мышей с подагрой, которых кормили кето-рационом, наблюдалось снижение уровня воспаления. Они предположили, что диета может оказать аналогичное воздействие на людей, которые болеют гриппом. Это важно, потому что он может серьезно повредить легкие.

Команда проверила эту теорию в небольшом модельном исследовании на животных5, в ходе которого они кормили группу вмешательства рационом с большим количеством жиров и малым — углеводов, а контрольную группу - стандартной диетой Затем обе группы были заражены вирулентным гриппом А. Исследователи обнаружили, что через четыре дня все мыши, которых кормили стандартной диетой, были инфицированы, по сравнению с 50% мышей на кето-диете.

Заразившиеся мыши на кето-диете потеряли меньше веса, что является признаком заражения гриппом у животных. Исследователи обнаружили, что мыши на кетогенной диет имели иммунный ответ, который способствовал распространению гамма-дельта-Т-клеток в легких.

На другом этапе исследования ученые использовали мышей, генетически измененных, чтобы не продуцировать гамма-дельта-Т-клетки, дабы подтвердить функциональную важность этих специальных клеток для защиты легких от инфекции. Результаты показали, что они повышают барьерную функцию в легких.

Гамма-дельта Т-клетки выстилают легкие и увеличивают выработку слизи, что важно для защиты, поскольку она задерживает вирус и не дает ему распространяться. Исследователи также обнаружили, что кетогенная диета продемонстрировала повышенную устойчивость к противовирусным препаратам, и пришли к выводу, что она может помочь в профилактике гриппа или облегчении симптомов.

Затем они задались вопросом, влияют ли на иммунную систему мышей кетоны, большое количество жира или малое количество углеводов в кетогенной диете.Они провели два дополнительных теста, в которых мыши потребляли кетоны из напитков или из рациона с высоким содержанием жиров и углеводов.

Данные показали, что напиток не имел никакого эффекта, в то время как диета производила большее количество гамма-дельта Т-клеток, но не увеличивала защиту от вируса. Из этих результатов видно, что каждый фактор кетогенной диеты необходим для увеличения производства гамма-дельта-Т-клеток и способности защищать от вируса.

Обратите внимание: хотя по крайней мере один из авторов исследования сообщил средствам массовой информации, что вакцинация против гриппа является оптимальным вариантом, на самом деле существуют и другие, более эффективные способы борьбы с гриппом, чем зависимость от прививки, о чем я расскажу позже в этой статье.

Что означает переход на кето-рацион?

С ростом числа людей, страдающих хроническими заболеваниями, становится все более очевидным, что ваш рацион является главным фактором вашего благополучия. Стандартная американская диета часто состоит из избыточного количества белка, переработанных зерен и углеводов, а также рафинированного и добавленного сахара. Этот тип диеты приводит к резистентности к инсулину и лептину.

В результате вы увеличиваете потенциальный риск набора веса, развития хронического воспаления и подвергаете себя митохондриальным и клеточным повреждениям. Переходя на кетогенную диету, вы снижаете свои риски и улучшаете общее состояние здоровья.

Чтобы следовать стандартному кетогенному плану питания, вы должны сосредоточиться на потреблении большого количества полезных жиров. Стремитесь на 70-85% от общего количества калорий из здоровых жиров и 1 грамму белка на каждый килограмм мышечной массы тела. Ваши чистые углеводы должны составлять не более 4-10% ежедневных калорий.

Поскольку потребности в энергии у разных людей будут различаться в зависимости от ежедневных физических нагрузок, нет определенного количества жира, которое вы можете съесть за день. Большинство калорий должно поступать из жиров, и вам все равно нужно ограничивать углеводы и белки, чтобы это стало стандартной кетогенной диетой.

Циклический кето-рацион предлагает большую гибкость и преимущества

Используя циклический подход к кетогенной диете, вы увеличиваете пользу для здоровья и получаете большую гибкость в планировании еды. Ключ к применению этого подхода состоит из трех частей: 1) ограничить чистые углеводы (общее количество углеводов за вычетом клетчатки) до 20-50 граммов в день; 2) потреблять от 50% до 85% ваших ежедневных калорий из здорового жира; и 3) ограничить белок до половины грамма на фунт мышечной массы тела.

Вы можете есть овощи без ограничений, так как они содержат клетчатку и помогают компенсировать углеводы. Откажитесь от углеводов из зерна и всех форм сахара, включая фрукты с высоким содержанием фруктозы. Добавьте полезные источники жира, включая авокадо, кокосовое масло, омега-3 животного происхождения из жирной рыбы, сливочное масло, семена, оливки и оливковое масло.

Орехи макадамия и пекан идеальны, так как в них много полезного жира, но мало белка. Органические пастбищные яичные желтки и продукты животного происхождения, а также масло МСТ и сырое масло какао могут быть включены в ваш список полезных жиров. Избегайте всех транс-жиров и растительных масел, так как они наносят больше вреда, чем избыток углеводов.

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Важно поддерживать эти соотношения, пока ваше тело не начнет сжигать жир в качестве топлива. Используйте тестовые полоски, чтобы убедиться, что вы в кетозе, и имейте в виду, что до того, как ваше тело начнет эффективно сжигать жир, может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев.

Поскольку избыток чистых углеводов предотвращает кетоз, используйте инструменты для измерения и отслеживания, такие как кухонные весы, мерные чашки и трекер питательных веществ, чтобы быть уверенными, что вы остаетесь в определенных пределах. Как только ваше тело начнет эффективно сжигать жир, и вы перейдете в кетоз, начните циклически входить и выходить из него, съедая большее количество углеводов один или два раза в неделю.

В дни с высоким содержанием углеводов утройте количество чистых углеводов, чтобы максимизировать биологическую пользу регенерации и обновления клеток. Тем не менее, я советую вам выбрать здоровые альтернативы, такие как устойчивые крахмалы, и отказаться от картофельных чипсов и бейглов.

Кетогенная диета помогает не только в избавлении от лишнего веса

Многие сообщают о более высоких уровнях энергии и о том, что потерять или поддерживать вес на кето-диете легче. Эти преимущества могут быть результатом того, что кетоз поддерживает здоровье митохондрий и уменьшает воспаление. Поскольку ваше тело сжигает жир в качестве топлива, печень создает кетоны, продуцируя гораздо менее активные формы кислорода и вторичные свободные радикалы.

Это в свою очередь уменьшает повреждение ваших клеточных и митохондриальных мембран, белка и ДНК. Это уменьшение воспаления может также играть важную роль в хронической боли, включая ортопедические состояния, такие как остеоартрит. Одно исследование показало, что кетогенная диета может уменьшить невропатическую и воспалительную боль.

Поскольку многие факторы старения характеризуются хроническим воспалением, кетогенная диета также может снизить риск преждевременного старения. Противовоспалительное действие на центральную нервную систему оказало впечатляющее влияние на эпилепсию и другие неврологические расстройства. Одним из них является защита от болезни Альцгеймера, связанной с потерей языка, памяти и внимания.

Ученые также продемонстрировали положительное влияние кетоза на тех, кто перенес черепно-мозговую травму, ишемический инсульт или имеет аутизм. В исследованиях на животных те, кто питался кетогенной диетой в течение 16 недель, продемонстрировали усиление притока крови к мозгу и разнообразия полезной кишечной микробиоты и снижение уровня глюкозы в крови.

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Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия являются ключевыми факторами хронических заболеваний, включая высокое кровяное давление и атеросклероз. Другие побочные эффекты, возникающие при резистентности к инсулину: болезни сердца, рак, диабет и болезнь Альцгеймера. Повышая чувствительность к инсулину, кетогенная диета помогает снизить ваш потенциальный риск развития этих состояний и снижает физиологические эффекты.

Инсулин также активирует мишень рапамицина (mTOR) у млекопитающих. Это важный путь для контроля аутофагии, естественного процесса очистки вашего тела, который позволяет уничтожить старые поврежденные клетки и заменить их здоровыми. Он играет значительную роль в старении и развитии рака.

Чтобы замедлить старение и снизить риск развития рака, нужно ингибировать активацию аутофагии и переработки белков mTOR. Важно отметить, что уровни инсулина активируют путь mTOR в большей степени, чем избыток белка.

Естественная защита от гриппа без побочных эффектов

Так что вы можете сделать, чтобы защитить себя от гриппа? Ответ заключается в том, чтобы начать немедленно с использования питательных веществ и солнца, чтобы поддержать здоровье и укрепить вашу иммунную систему. Сюда входят продукты с высоким содержанием витаминов и минералов, особенно витамина D3, который вы получаете при ежедневном воздействии солнца или, если вы живете в районе, где это невозможно каждый день, с помощью надлежащих добавок.

Тем не менее, перед началом приема любой программы добавок обязательно проверьте уровень витамина D, чтобы знать, сколько вам нужно для поддержания хороших иммунных показателей. Вы должны делать это два раза в год и принимать добавки соответственно, если цифры этого требуют.

У GrassrootsHealth есть полезный калькулятор, который поможет оценить дозу, необходимую для достижения здоровых уровней витамина D, на основе вашей измеренной начальной точки. Оптимальный уровень составляет от 60 до 80 нг/мл, и для общего здоровья нужно поддерживать этот уровень круглый год.опубликовано econet.ru.

Автор Джозеф Меркола

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