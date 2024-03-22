Кетодиета для женщин

В основном сторонниками кетодиеты являются мужчины. Как «ведет себя» кетогенная диета по отношению к женщинам? Результат ее для прекрасного пола - это жиросжигание и ослабление воспаления. Какие существуют рекомендации по кетогенной диете для женщин?

Кетогенная диета направлена на потребление значительного объема жиров при малом объеме углеводов. При минимальном включении углеводов (сахар, фрукты, зерновые) и повышенном жиропотреблении организм входит в особое состояние - кетоз - и вырабатывает кетоны (энергомолекулы, производимые в печени). Они обеспечивают организм энергией при дефиците глюкозы, которая есть в углеводах.

Помогает ли кетодиета женщинам

Если использовать кетоны как источник энергии, результатом будет потеря жировой массы и общего веса. Кетоз снижает сахар в крови и инсулин, что служит профилактикой диабета 2 типа.

Вероятные осложнения у женщин

При коррекции пищевого протокола женщины имеют риск побочных эффектов: усталости, сбоев пищеварения и менструального цикла.

В общем кетоз может позитивно повлиять на женское здоровье, кетодиета может нарушить баланс гормонов, тем более при малой калорийности меню и определенных нагрузках (спортивных тренировках, дефиците сна, стрессе).

Указанные факторы воздействуют на функции женской гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, которая синтезирует гормоны кортизол, эстроген и прогестерон. Недостаточное питание и хронический стресс негативно отражаются на функциях этой системы. Кардинальные диеты также влияют на работу щитовидки и замедляют обмен веществ.

Определенное побочное действие кетодиеты отмечается и у мужчин, и у женщин: утомляемость, обезвоживание, запор и туманность сознания.

Такие симптомы проявляются в первые 2 недели после коррекции пищевого протокола. Они слабеют, если пить воду в большом объеме и практиковать кетодиету с высоким процентом клетчатки и электролитов.

Рекомендации по кетогенной диете для женщин

Минимум углеводов

Главное правило кетодиеты - рацион должен включать 70% жиров, 20% белкоа, 5% углеводов.

Чем меньше в рационе углеводов, тем результативнее диета. Высокая концентрация в пище клетчатки – отличный вариант снизить процент углеводов (клетчатка не усваивается организмом).

«Чистая» пища

Кетодиета предполагает наличие цельных продуктов и щелочных компонентов. Рекомендуется ввести в меню полезные жиры, обилие зеленых листовых и других овощей, рыбу, мясо, курицу, яйца, сыры, орехи, семечки.

Полезные жиры: сливочное, оливковое масло, кокосовое масла, орехи, авокадо.

Отказ от сахара

Полезно исключить из рациона сласти, сахар, хлеб, рис, картофель, фасоль, десерты, подслащенные напитки. Даже если некоторые переработанные продукты включают минимум углеводов, от них тоже полезно отказаться (это мясная нарезка, колбаса, сосиски, ветчина, рафинированное растительное масло).

Интенсивность нагрузок

Так как потребление углеводов мы сократили, а они выступают топливом для энергичных тренировок, переходим на более щадящие тренировки.

Кетодиета комбинируется со следующими нагрузками: прогулки, танцы, растяжка.

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Добавки для женщин при кетогенной диете

Определенные диетические добавки помогут женщинам восполнить дефицит питательных соединений в рационе.

Экзогенные кетоны

Способствуют «запуску» кетоза. Повышают энергичность и ясность ума, поддерживают организм при физических нагрузках.

Масло СЦТ

СЦТ включает среднецепочечные жиры, необходимые для выработки кетонов, они укрепляют выносливость и снижают аппетит.

Протеиновые порошки

Удобны как альтернатива приему пищи, при употреблении до / после тренировок помогают наращивать мышечную массу и поддерживают суставы.

Мультивитамины

Обеспечат организм веществами и электролитами, которых, возможно, не достает в пищевом протоколе.

Магний

Mg принимают при спазмах мышц из-за ограничений в меню / запора.

Электролиты

Принимаются перед активной тренировкой.опубликовано econet

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