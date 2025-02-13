Кимчи – знаменитый источник молочнокислых бактерий

Лучшая забота о бактериальной флоре нашего организма – обращать внимание на качество диеты. Приготовление овощных кимчи – очень простое дело. Для этого понадобится 1 кг овощей. Лучше всего подойдут: капуста, свекла, морковь. А как приготовить полезный кимчи - читайте в статье.

Мы можем заквашивать различные овощи: морковь, капусту, лук, огурцы, чеснок, редьку, брокколи, репу, цветную капусту, зеленые овощи. Сок из квашеных овощей не только отвечает за поступление пробиотических бактерий, но еще и помогает в выработке желчных кислот. При низком уровне соляной кислоты надо принимать несколько чайных ложек квашеных овощей или сока из кимчи за 10–15 минут до приема пищи.

Как приготовить полезный кимчи

В магазинах можно приобрести готовое кимчи. Поскольку лично я его не покупаю, мне тяжело оценивать качество этого блюда в покупном виде. Я квашу овощи самостоятельно. Если мы решим купить готовое кимчи, то должны обратить внимание на его состав. Качественное кимчи содержит только овощи, воду, соль и натуральные специи. Я поощряю домашнее приготовление. Внимание! Для квашения мы должны использовать только экологически чистые овощи! После квашения мы должны сохранять продукты в холодильнике.

В случае чрезмерного развития гриба Candida albicans нужно быть осторожным в употреблении кимчи. Лучше всего есть кимчи каждые четыре дня.

Мы можем попробовать восстановить бактериальную флору несколькими способами. К сожалению, не всегда возможно добиться позитивного результата, поэтому мы должны предотвращать ее нарушение. Лучшая забота о бактериальной флоре нашего организма – обращать внимание на качество диеты. При этом не менее важен наш образ жизни. Здесь тоже действует следующий принцип: меньше работы, меньше стресса, больше отдыха. Если мы будем следовать этим рекомендациям, то, вполне возможно, не будем нуждаться в антибиотикотерапии. Организм сам справится с любой инфекцией, а бактериальная флора не будет в опасности.

Приготовление овощных кимчи – очень простое дело. Для этого понадобится 1 кг овощей. Лучше всего подойдут: капуста, свекла, морковь. В качестве добавок мы можем использовать сельдерей, чеснок, порезанные намоченные водоросли, вакаме, келп и соль. Все продукты маринуем в керамической посуде.

Способ приготовления:

Натереть овощи на терке или мелко нарезать.

Добавить соль.

Поместить овощи в кастрюлю до высоты около 2,5 см от верхнего края посуды. Затем прижать доской, пока они не пустят сок. Во время маринования овощи должны целиком находиться в соке во избежание процесса брожения.

Положить на овощи толстый слой свежих листьев капусты.

Прикрыть овощи тарелкой диаметром на 1 см меньше, чем диаметр кастрюли. Это позволит уходить газу, вырабатываемому во время ферментации.

Все прикрыть бумажным полотенцем.

Поставить в темное помещение с хорошим доступом воздуха при комнатной температуре (15–22 градуса) на две недели.

После этого снять находящиеся наверху старые листья капусты и потерявшие цвет овощи. Остальные овощи переложить в стеклянные банки. Хранить в холодильнике.опубликовано econet

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