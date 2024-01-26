Когда болеет тело, а причины – в душе

Слово «психосоматика» говорит о взаимодействии психики и тела. По большому счету психосоматические недуги развиваются из-за воздействия стресса. Кто находится в группе риска и почему люди, активно реагирующие на стресс, подвергаются меньшей опасности?

Психосоматическое заболевание возникает из-за эмоционального стресса или усугубляется им и проявляется в организме в виде физической боли и других симптомов . Депрессия также может способствовать возникновению психосоматических заболеваний, особенно когда иммунная система организма ослаблена тяжелым и / или хроническим стрессом. Распространенное заблуждение состоит в том, что психосоматические состояния являются воображаемыми или «все в голове». В действительности физические симптомы психосоматических состояний реальны и требуют лечения, как и любое другое заболевание.

Болезни, вызванные стрессом

В стрессовой ситуации мозг дает сигнал или «обороняться» или «убегать». В кровь выбрасываются гормоны стресса:

усиливается сердцебиение,

учащается дыхание,

напрягается мускулатура,

происходит активное потоотделение.

В итоге человек готов к действию. Но он его не совершает, а пассивно нервничает. В итоге организм работает вхолостую. Представьте, что так случается неоднократно. В итоге происходит нарушение саморегуляции в организме. Сравните свое тело с скороваркой. Если ему позволить выпустить пар, он будет работать эффективно. Если пар не выходит, давление продолжает расти, пока крышка не сдувается. Теперь представьте, что плита уже находится под давлением, и вы прикладываете большее давление, чтобы удерживать крышку закрытой. Когда контейнер больше не может выдерживать все давление, он ломается в самом слабом месте.

Подобно тому, как скороварка уступает место в самом слабом месте своей конструкции, заболевание, связанное со стрессом, чаще всего развивается там, где ваше тело уже ослаблено.

Психосоматические болезни

бронхиальная астма,

ревматоидный артрит,

диабет,

артериальная гипертензия,

язва желудка и 12-перстной кишки,

язвенный колит,

нейродермит.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

С психосоматикой связаны:

бесплодие,

панкреатит,

кариес,

пристрастие к спиртному или наркотикам,

тяжелое течение беременности,

нарушение менструаций,

половые дисфункции.

Терапия психосоматических болезней

Важно лечить не тело, а причину, заболевания. А причина кроется в голове - и пока вы не избавитесь от тревожности, не научитесь контролировать стресс, никакие лекарства не помогут.

Психосоматика формирует что-то наподобие порочного круга: заболевание усугубляет чувство беспомощности, а беспомощность вызывает обострение недуга. Необычайно важно применять активную стратегию против сложностей и проблем в жизни.

Если болезнь психосоматическая - понадобятся лекарства (но не антидепрессанты).

Например, при болях в сердце мы сразу пойдем к кардиологу, если что-то не так с кожей - к дерматологу. Параллельно с терапией у профильного специалиста есть смысл обратиться к психотерапевту, неврологу, психиатру, чтобы победить психологическую причину недуга.

Коррекция психосоматических проблем основана на психоанализе, а это процесс продолжительный. Ускорить выздоровление поможет комбинация психоанализа с массажем и физическими нагрузками.

Кто расположен к психосоматическим недугам

Непосредственной предрасположенности к болезням, имеющим психосоматический характер, нет, но у нас с детства формируются свои поведенческие стереотипы.

Эти заболевания передаются не по наследству, а как бы по сценарию - через неосознанные реакции в сложные моменты жизни.

Большую роль играет темперамент личности.

Человек активный, привыкший справляться с трудностями, а не прятаться от них, получает намного меньше негатива от стресса, чем пассивная личность.

К группе риска относятся люди, которые не умеют побеждать стресс.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Чтобы научиться справляться с физическими последствиями стресса, а также понимать психосоматические заболевания, важно научиться отпускать то, что вам мешает. Первый шаг - это признать себя человеком и позволить себе быть человеком. Затем вы должны быть готовы выполнить некоторую работу, которая может быть сложной, например позволить себе испытать некоторые эмоции, которым вам может быть трудно противостоять.

Возможно, вам придется отпустить ожидания и старую вину, все «должны», которые руководили вашим поведением. Возможно, вам придется отказаться от контроля в некоторых сферах вашей жизни или ослабить свое стремлению к совершенству .

Напомните себе, что не достигать поставленных целей - это нормально, если вы стараетесь и делаете все возможное. По мере того, как вы определяете стресс в своей жизни, вы можете осознать, что главный источник ваших проблем - это давление, которое вы оказываете на себя, и, следовательно, находится в пределах вашего контроля. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet