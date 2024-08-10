Когда пить кофе

Всем известно, что кофе бодрит и дарит заряд энергии в начале трудового дня. Поэтому, как правило, люди пьют этот тонизирующий напиток в утреннее время. Но не всё так просто. Мы попробуем развенчать миф о том, что кофе полезно употреблять только по утрам.

Многие не мыслят начала дня без чашечки (а то и двух) ароматного, бодрящего кофе. Оказывается, утренние часы – не всегда удачное время для того чтобы насладиться любимым напитком. Когда правильно пить кофе?

Когда лучше всего пить кофе

А теперь немного биохимии. В организме человека присутствует аденозин-трифосфорная кислота. Ее функция – создавать энергию. Выглядит она так: молекула аденозина + три фосфорных «хвостика». Когда хвостик отрывается – организм получает энергию.

Если оторвались все три хвостика, возникает аденозин – «активатор сна», угнетающий нашу бодрость. Но действует он лишь тогда, когда присоединяется к рецептору (по схеме ключик-замок).

Вы скажете: «У кофе здесь причем?»

А вот причем. Молекула кофеина аналогична молекуле аденозина. И, когда мы наслаждаемся этим напитком, молекулы кофеина присоединяются к аденозиновым рецепторам, таким образом занимая «не своё место». А аденозину присоединяться теперь некуда, он появился, но вынужден ожидать свободного места.

В результате кофеин не дает всплеска бодрости, он купирует работу аденозина, не давая организму уставать. Когда в теле находятся свободные молекулы аденозина, организм наращивает число его рецепторов. (Ведь ключи есть, а замков нет.)

И по этой причине со временем человеку требуется все больше этих «волшебных» чашечек кофе, чтобы ощутить бодрящий эффект. (Возможно, вы узнали в этом себя.)

Если вы – преданный поклонник этого тонизирующего напитка и вдруг решили не пить кофе, у вас начинается своеобразная «ломка»: одолевает головная боль, страшная усталость, настроение плохое. Если ваше утро не мыслимо без чашки кофе, если вы не в состоянии начать трудиться, - у вас есть сложности. Но не все так плохо. Это только физиологическая зависимость, с ней можно бороться.

Если человек буквально падает с ног от усталости, даже целый кофейник кофе ему не поможет – аденозин занял все свои рецепторы. Кофеин выводится из организма примерно за пять часов, и поэтому оптимальное время суток для чашечки кофе – в обед, когда аденозин-трифосфорная кислота начала действовать, но еще не образовала аденозин.

Однако не стоит забывать про такой важный фактор как генетика, или ослабленная печень, сбой кортизола и т.д. Поэтому оптимальное для вас время приема кофе может быть сугубо индивидуальным.опубликовано econet

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