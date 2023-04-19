Кокосовое молоко: Чем полезно и что из него можно приготовить

Если вы еще не пробовали кокосовое молоко и хотите ощутить его пользу, рекомендуется медленно ввести его в свой рацион. Вы можете начать пить по небольшому стакану молока, или понемногу добавлять его в пищу, чтобы привыкнуть к аромату. Со временем вы полюбите кокосовое молоко, и оно станет неотъемлемой частью ваших блюд

Один из наиболее известных продуктов, получаемых из кокоса, это кокосовое молоко. Оно добавляется в различные блюда во всем мире и известно содержанием здорового жира и витаминов. Узнайте больше об этом здоровом продукте и о способах его использования в приготовлении пищи.

Джозеф Меркола: Многогранное кокосовое молоко

Что такое кокосовое молоко?

Многообразие пользы кокосового молока

Различные методы использования кокосового молока

Заменители кокосового молока

Готовим с кокосовым молоком

Не бойтесь попробовать кокосовое молоко

Что такое кокосовое молоко?

В чем разница между кокосовой водой и кокосовым молоком?

Кокосовая вода — это натурально образующаяся жидкость внутри зеленых кокосов. Она прозрачная (но слегка беловая) и богата различными питательными веществами, такими как минералы, антиоксиданты и здоровые жиры. Кокосовая вода может освежить и утолить жажду после утомительного дня.

Кокосовое молоко, с другой стороны, это жидкость, получаемая ​​из мякоти, смешанная с водой. Для придания ему густой консистенции, мякоть мелко натирается, а затем кипятится в воде. Затем смесь процеживают через марлю. Для более жидкой консистенции кипятится кокосовая мякоть, оставшаяся в марле. Затем процесс повторяется, чтобы уменьшить вязкость.

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Многообразие пользы кокосового молока

Контроль веса и повышение энергии

Триглицериды средней цепи (ТСЦ) в кокосовом молоке мгновенно перевариваются и метаболизируются в печени, обеспечивая вам прилив энергии. Это также снижает их шансы отложиться в виде жира, что делает их хорошим инструментом контроля веса. В одном исследовании, ученые предположили, что ТСЦ может помочь снизить общее потребление калорий, что приводит к постепенной потере веса в долгосрочной перспективе.

Поддержание уровня холестерина

Кокосовое молоко может положительно влиять на уровень холестерина, если потреблять его регулярно. В исследовании, которое фокусировалось на эффектах кокоса на уровень липидов, ученые отметили, что кокос может понизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП всего за два месяца.

Уменьшение риска воспаления

Регулярное добавление кокосового молока в рацион может уменьшить воспаление в организме. В исследовании на мышах авторы проводили сравнение лауриновой кислоты, типа ТСЦ, содержащегося в кокосе, и пропионовокислых бактерий, ответственных за акне. Они обнаружили, что лауриновая кислота помогает уменьшить активацию NF-kB, сигнального пути, который влияет на воспаление.

Антибактериальные свойства

ТСЦ в кокосе может бороться с бактериями и вирусами в организме. Исследование показало, что лауриновая кислота помогает ингибировать созревание вируса везикулярного стоматита. В других исследованиях кокос показывает себя как эффективное средство против штамма дрожжей Candida, а также бактериального штамма стафилококка.

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Различные методы использования кокосового молока

Кокосовое молоко разнообразно. Вы можете пить его, чтобы освежиться, добавить его в смузи или блюда, чтобы придать им кокосовый аромат. Но, прежде чем проводить собственные эксперименты на кухне, вы можете попробовать приготовить несколько известных блюд со всего мира, в которых кокосовое молоко является центральным ингредиентом.

Например, лакcа, блюдо из лапши, популярное в Сингапуре, Малайзии и Индонезии. Кокосовое молоко в нем используется в качестве супа с добавлением различных специй для придания красного цвета и острого вкуса.

Кокосовое молоко может быть использовано и для личной гигиены. С его помощью вы можете самостоятельно приготовить шампунь, мыло, гель для тела и лосьон. Все потому, что оно богато различными витаминами и минералами, которые могут способствовать здоровью кожи, стимулировать рост волос и лечить наиболее распространенные заболевания кожи.

Заменители кокосового молока

Кокосовое молоко можно использовать вместо других видов молока, а это значит, что в рецептах они взаимозаменяемы. Тонкие оттенки вкуса по-новому раскроют для вас привычные блюда. Ниже приведены несколько заменителей, с которыми вы можете поэкспериментировать:

Сырое коровье молоко

Высококачественное сырое молоко от травоядных коров содержит набор витаминов, минералов и ферментов, которые могут укрепить ваше здоровье. Используйте его, чтобы сделать домашние десерты, такие как мороженое и смузи, более здоровыми.

Кокосовая вода

Ее можно добавить в коктейли и супы, чтобы придать им более жидкую консистенцию по сравнению с кокосовым молоком.

Ореховое молоко

Молоко, полученное из орехов (например, миндаля) может быть полезно для вашего здоровья, но убедитесь, что оно приготовлено самостоятельно с использованием сырых органических ингредиентов. Пастеризованные орехи могут поставить под угрозу ваше здоровье, потому что они проходят обработку токсинами.

Йогурт

Замена кокосового молока на йогурт может обеспечить флору кишечника крайне необходимыми пробиотиками и витамином K2 для оптимизации вашего здоровья.

Готовим с кокосовым молоком

Кокосовая капуста кале с лососем под корочкой из кунжута

Кокосовая капуста кале

2 столовые ложки свежего измельченного имбиря

1 пучок нарезанной кале

1 -1/2 чашки кокосового молока

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Нагрейте масло в большой сковороде. Добавьте имбирь и обжарьте на среднем огне в течение пяти минут.

Добавьте капусту и обжарьте, постоянно помешивая в течение пяти минут.

Добавьте кокосовое молоко и приправьте солью и перцем. Доведите до кипения. Накройте крышкой и уменьшите огонь и кипятите на медленном огне, пока капуста не станет мягкой.

Лосось

4 столовые ложки сырого органического масла

4 столовые ложки органического кокосового масла

4 столовые ложки измельченного имбиря

1 чашка семян кунжута

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 475oF.

В небольшой кастрюле растопите сливочное и кокосовое масло с имбирем.

Смажьте этой смесью стейки лосося. Покатайте их в семенах кунжута и поместите на смазанный маслом противень. Положите в холодильник примерно на 15 минут.

Поместите противень в духовку и запекайте, пока семена кунжута не станут коричневыми, а лосось полупрожаренным, примерно три минуты. Приправьте по вкусу солью и перцем.

Этот рецепт рассчитан на шесть порций.

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Не бойтесь попробовать кокосовое молоко

Если вы еще не пробовали кокосовое молоко и хотите ощутить его пользу, рекомендуется медленно ввести его в свой рацион. Вы можете начать пить по небольшому стакану молока, или понемногу добавлять его в пищу, чтобы привыкнуть к аромату. Со временем вы полюбите кокосовое молоко, и оно станет неотъемлемой частью ваших блюд.опубликовано econet

Пищевая ценность кокосового молока

Помимо того, что оно является отличным источником здоровых жирных кислот средней цепи и разнообразных витаминов и минералов, в таблице ниже перечислены другие питательные вещества, а также общее количество калорий в кокосовом молоке:

Автор доктор Джозеф Меркола

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