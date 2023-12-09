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Компонент питания, который усилит иммунитет

Автор: Econet 09 декабря 2023 6468
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Всем известно, что клетчатка (пищевые волокна) необходима для функции желудочно-кишечного тракта. Именно в кишечнике сосредоточено до 70% иммунной защиты. Поэтому достаточное потребление клетчатки может положительно повлиять на иммунную функцию.

Компонент питания, который усилит иммунитет

Иммунная защита организма имеет прочную связь с функцией кишечника. Как обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта? Обеспечить достаточное поступление клетчатки. Пищевые волокна подпитывают здоровый микробиом кишечника и способствуют повышению сопротивляемости инфекциям. 

Клетчатка для иммунной защиты

Если вас спросят: «Что укрепляет иммунитет?», на ум обычно приходит следующее. Здоровый пищевой рацион, регулярная физическая активность, полноценный сон, контроль стресса – всё это поможет усилить иммунный ответ организма. Но не все знают, что есть еще одна важная составляющая, которая поможет поддержать иммунитет.

Клетчатка питает здоровую микрофлору кишечника

Обратите внимание, сколько клетчатки вы потребляете каждый день.

Почему получение пищевых волокон имеет важное значение для иммунной функции? До 70% иммунной защиты сосредоточено в кишечнике. И баланс микрофлоры может влиять на иммунный ответ и общее здоровье. Поэтому микробиота кишечника непосредственно влияет на иммунную функцию. А что питает микрофлору? Достаточный объем клетчатки. 

Клетчатка служит питанием для полезных кишечных бактерий. Если эти бактерии не получают достаточно питания, это подавляет их жизнедеятельность, и они не в состоянии полноценно регулировать иммунную функцию

Рекомендуется потреблять как минимум 38 г в день (мужчинам) и 25 г в день (женщинам). 

Важно обеспечить ежедневное поступление клетчатки в организм.  

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Компонент питания, который усилит иммунитет

Как обогатить в свой пищевой рацион растительными волокнами?

Продукты с высоким содержанием клетчатки: 

  • Семена льна. Можно добавить 1 ст. ложку в смузи или салат.
  • Семена чиа. Можно готовить как хлопья, залив водой, молоком, фруктовым соком на 10 мин. Кроме того, зерна проращивают, чтобы их можно было добавлять в салаты и употреблять как самостоятельное блюдо.
  • Корнеплоды (батат, пурпурный картофель, пастернак).
  • Авокадо, малина.

Добавки для иммунной защиты

Если вы уделяете достаточно внимания своему здоровью, как вариант усилить иммунную систему – принимать пищевые добавки. 

Какие диетические добавки помогут укрепить иммунную систему?

  • Бета-глюканы - эффективные иммуномодулирующие агенты. Кроме иммуномодулирующих свойств они оказывают антиоксидантный эффект.
  • «Тройка» микронутриентов (цинк, витамин С, витамин D3).
  • Кверцетин - мощный антиоксидант и агент поддержки иммунной функции организма.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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здоровье клетчатка иммунная функция микрофлора кишечник цинк витамин с витамин D3

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Комментарии (Всего: 1)
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      Зорька

      Интересно. Я знаю, для укрепления иммунитета многие спирулину принимают. Себе тоже купила, подруга в виде таблеток посоветовала, так как в порошке, говорит, горькая. Вот взяла эваларовскую спирулину, оказывается выводит токсины и жиры из организма, это способствует снижению веса. В составе витамины А, Е, биотин, витамины группы В, цинк. Очень довольна результатом.

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