Компонент питания, который усилит иммунитет

Всем известно, что клетчатка (пищевые волокна) необходима для функции желудочно-кишечного тракта. Именно в кишечнике сосредоточено до 70% иммунной защиты. Поэтому достаточное потребление клетчатки может положительно повлиять на иммунную функцию.
Иммунная защита организма имеет прочную связь с функцией кишечника. Как обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта? Обеспечить достаточное поступление клетчатки. Пищевые волокна подпитывают здоровый микробиом кишечника и способствуют повышению сопротивляемости инфекциям.
Если вас спросят: «Что укрепляет иммунитет?», на ум обычно приходит следующее. Здоровый пищевой рацион, регулярная физическая активность, полноценный сон, контроль стресса – всё это поможет усилить иммунный ответ организма. Но не все знают, что есть еще одна важная составляющая, которая поможет поддержать иммунитет.
Обратите внимание, сколько клетчатки вы потребляете каждый день.
Почему получение пищевых волокон имеет важное значение для иммунной функции? До 70% иммунной защиты сосредоточено в кишечнике. И баланс микрофлоры может влиять на иммунный ответ и общее здоровье. Поэтому микробиота кишечника непосредственно влияет на иммунную функцию. А что питает микрофлору? Достаточный объем клетчатки.
Клетчатка служит питанием для полезных кишечных бактерий. Если эти бактерии не получают достаточно питания, это подавляет их жизнедеятельность, и они не в состоянии полноценно регулировать иммунную функцию
Рекомендуется потреблять как минимум 38 г в день (мужчинам) и 25 г в день (женщинам).
Важно обеспечить ежедневное поступление клетчатки в организм.
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Продукты с высоким содержанием клетчатки:
Если вы уделяете достаточно внимания своему здоровью, как вариант усилить иммунную систему – принимать пищевые добавки.
Какие диетические добавки помогут укрепить иммунную систему?
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Источник: https://econet.ru/
Интересно. Я знаю, для укрепления иммунитета многие спирулину принимают. Себе тоже купила, подруга в виде таблеток посоветовала, так как в порошке, говорит, горькая. Вот взяла эваларовскую спирулину, оказывается выводит токсины и жиры из организма, это способствует снижению веса. В составе витамины А, Е, биотин, витамины группы В, цинк. Очень довольна результатом.Ответить
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