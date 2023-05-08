Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Кому особенно рекомендуется употреблять лимоны

Кому особенно рекомендуется употреблять лимоны

Автор: Econet 08 мая 2023 6396
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Лимоны - это настоящий кладезь витамина С. Но их польза для здоровья этим не ограничвается. В лимонах содержится пектин (пребиотик), который способствует снижению сахара в крови. Эти цитрусовые низкокалорийны, поэтому их полезно включать в различные диеты. Вся польза лимонов описана здесь.

Кому особенно рекомендуется употреблять лимоны

Лимоны необычайно полезны для здоровья. И не только благодаря высокой концентрации витамина С. Львиная доля углеводов лимона – это пектин, который считается пребиотиком и благоприятствует снижению сахара в крови. В лимонах практически полностью отсутствуют сахара, то есть у них низкий гликемический индекс. Лимоны низкокалорийны.  

Лимон – новый суперфуд

Витамин С. Лимон – оптимальный источник витамина С. Этот витамин важен для выработки коллагена, помогает усвоению железа из растительной пищи. Достаточное поступление в организм вит-на С предотвращает формирование камней в желчном пузыре. Вит-н С эффективно борется с простудой, способствует восстановлению костей.

Лимонная кислота (ЛК). ЛК присутствует в соке лимона. ЛК не снижает pH, а повышает его (защелачивает). Повышая pH урины, ЛК помогает растворять камни в почках. ЛК способствует удалению из организма аммиака – продукта белкового обмена.

D-лимонен. Присутствует в кожуре. D-лимонен снимает воспаление и нормализует содержание сахара в крови. D-лимонен полезен при патологиях органов дыхания. Поэтому он необходим для лиц с поврежденными легкими (после перенесенной пневмонии, при астме), курильщикам. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Кому особенно рекомендуется употреблять лимоны

Эриоцитрин. Данный антиоксидант присутствует в лимонном соке и цедре.  Эриоцитрин в комбинации с прочими активными веществами показывает эффект в снижении воспаления, оксидативного стресса и оптимизации уровня сахара в крови. Эриоцитрин запускает окисление жирных кислот и нормализует чувствительность к гормону инсулину. Это вещество активирует биогенез клеточных митохондрий.   

Гесперидин. Снижает оксидативный стресс и воспаление, нормализует состояние сосудов. Гесперидин минимизирует вероятность макулярной дегенерации (дистрофии сетчатки глаза у пожилых людей). Вещество снижает действие галактозы  – сахара, аналогичного глюкозе, который присутствует в молокопродуктах.

Диосмин.  Улучшает состояние кровеносных сосудов. В сочетании с гесперидином эффективен при варикозе и терапии геморроя.

Нобелетин. Присутствует в цедре лимона. Является потенциальным геропротектором.

Кому особенно рекомендуется употреблять лимоны

  • подверженным курению,
  • худеющим,
  • во время эпидемий – всем,
  • имеющим проблемы органов дыхания,
  • страдающим диабетом,
  • страдающим подагрой,
  • при сбоях липидного обмена,
  • при высокожировой диете,
  • при высокобелковой диете,
  • при высокоуглеводной диете,
  • поклонникам сладкого и молочного,
  • страдающим варикозом,
  • лицам в возрасте 60+.

Цедра – самая полезная часть лимона. Поэтому рекомендуется употреблять его вместе с кожурой.

Как употреблять лимоны

  • Лимонная вода,
  • сок лимона (разведенный),
  • в чае,
  • лимонад, 
  • салатная заправка (1 столовая ложка сока лимона с оливковым маслом и травами или пряностями).опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье лимон витамин с сахар лимонная кислота сок лимона пектин оксидативный стресс сосуды подагра диабет варикоз

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Сколько бы мы это не отрицали, но в глубине души мы знаем: всё, что с нами случилось, мы заслужили Уильям Сомерсет Моэм
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.