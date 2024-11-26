Конъюгированная линолевая кислота: Снижение веса и рост мышц

Конъюгированная линолевая кислота является комплексным соединением изомеров линолевой омега-6-жирной кислоты естественного происхождения. КЛК содержится в растительных маслах, жирах мяса и молока. Для организма человека необычайно важна эта жирная кислота.

Конъюгированная линолевая кислота (КЛК) — это разновидность полиненасыщенных жиров, в частности омега-6 жирных кислот. КЛК встречается в таких продуктах, как необезжиренные молочные продукты и мясо коров, овец и коз. Кроме того, КЛК доступна в формате добавки. КЛК обладает рядом полезных для здоровья свойств, которые описаны ниже.

6 полезных свойств и побочные эффекты конъюгированной линолевой кислоты

6 полезных свойств конъюгированной линолевой кислоты

Побочные эффекты

Согласно исследованиям, к потенциальным полезным свойствам КЛК относится:

снижение жировой массы

поддержание роста сухой мышечной массы

нормализация уровня сахара в крови

улучшение пищеварения и функции иммунитета

облегчение аллергии

защита организма от определенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний

КЛК связывают с такими побочным эффектами, как расстройство желудка, диарея, тошнота и общая слабость.

При потреблении добавки в более высокой дозировке могут возникнуть более серьезные побочные эффекты, такие как накопление жира в печени и усиление воспаления.

Способствует снижению веса и жиросжиганию

В это трудно поверить, но оказалось, что сливочное масло может оказаться жиросжигающим продуктом! Как показали многие исследования на животных, а также ряд клинических исследований, КЛК способна помочь в избавлении от лишнего жира. Именно по этой причине ее концентрированная форма является одной из самых популярных в мире добавок для снижения веса. Ряд исследований обнаружил доказательства того, что у некоторых видов КЛК не только снижает вес тела и количество жира, но и способствует увеличению мышечной массы.

Как КЛК помогает снизить вес?

Согласно отчету 2009 года, опубликованному в журнале «The Journal of Nutritional Biochemistry», КЛК способствует уменьшению отложений жира из-за своего воздействия на 1) обмен энергии, 2) адипогенез, 3) воспаление, 4) метаболизм липидов и 5) апоптоз. В некоторых исследованиях на животных КЛК (в частности типы 10 и 12) повышала расход энергии, усиливала окисление жиров и приводила к потемнению подкожной жировой ткани белого цвета (также известной как белый жир).

Согласно результатам множественных исследований на животных (6), прием добавок смеси КЛК (изомеры 10,12 и 9,11 в равной концентрации) или прием отдельно изомер 10,12 способствует снижению жировой массы. Из двух основных изомеров, по-видимому, именно 10,12 ответственны за жиросжигающий эффект КЛК.

Результаты клинических исследований воздействия КЛК на снижение веса были несколько смешанными, хотя все еще многообещающими. Одно исследование показало, что у людей с ожирением и избыточным весом прием смеси КЛК (3-4 грамма в день в течение 24 недель) привел к снижению жировой и повышению мышечной массы.

Другое исследование дало аналогичные результаты, а также выявило, что КЛК не оказывает неблагоприятного воздействия на липиды крови, уровень воспаления и инсулиновую реакцию как у здоровых взрослых, так и у взрослых с избыточным весом или ожирением.

Считается, что у некоторых людей эффект от приема данной добавки выше, чем у других, из-за следующих факторов: комбинация изомеров КЛК в зависимости от индивидуальных изомеров, доза КЛК и длительность приема, пол, вес, возраст и состояние обмена веществ.

Один из возможных потенциальных механизмов, посредством которого КЛК уменьшает массу жира в организме, может заключаться в том, что данная кислота уменьшает потребление энергии и увеличивает ее расход.

Одно исследование показало, что мыши, в течение 4 недель получавшие смесь КЛК, стали есть меньше, при этом у них наблюдалось улучшение функции печени. Однако пока аналогичного воздействия на человека исследования не выявили.

Помогает ли КЛК избавиться от жира в области живота?

Не существует ни одного продукта или добавки, которая предназначалась бы специально для жира на животе или жира в любом другом месте. При этом, поскольку КЛК способствует снижению веса в целом, а также нормализует уровень сахара в крови, вполне возможно, что в результате ее приема вы сможете избавиться от некоторого количества жира в области живота.

Регулирует уровень сахара в крови и помогает улучшить функцию инсулина

Имеются убедительные доказательства того, что существует связь между потреблением КЛК и риском развития диабета.

Гипотеза заключается в том, что КЛК может участвовать в регуляции инсулина.

Все мы знаем, что самые лучшие источники КЛК, включая полезные жиры, такие как сливочное масло или говядина травяного откорма, способны стабилизировать уровень сахара в крови и помочь придерживаться рациона с низким потреблением сахара и углеводов, предназначенного для контроля состояния при диабете.

Улучшает функцию иммунитета и может помочь в борьбе с раком

В нескольких исследованиях на животных конъюгированная линолевая кислота показала иммуностимулирующий эффект и антиканцерогенную активность.

КЛК, присутствующая в продуктах с насыщенными жирами, может компенсировать неблагоприятное воздействие содержимого насыщенных жиров и оказывать благоприятное воздействие на многие аспекты: от контроля уровня сахара в крови, до регуляции гормонов и естественной профилактики рака.

Исследования неоднократно показывают, что качество жирных кислот в рационе человека имеет большое значение для снижения общего риска заболевания раком, и конъюгированные линолевые кислоты (особенно руменовая кислота) способствуют укреплению здоровья несколькими способами, особенно посредством уменьшения воспаления. Снижение воспаления означает меньше повреждений, вызванных свободными радикалами (или окислительным стрессом), что связано с более низким риском развития рака.

Судя по всему, КЛК корректирует иммунную и воспалительную реакцию, а также улучшает костную массу.

Результаты исследований способности конъюгированной линолевой кислоты предотвращать рак молочной железы несколько противоречивы. Тем не менее, ряд ранних исследований показывает, что высокое потребление КЛК из натуральных источников связано с более низким риском развития рака молочной железы.

Результаты другого исследования дают основания полагать, что данная кислота может быть полезна в борьбе с раком органов пищеварения, а также способна улучшить детоксикацию через здоровую функцию печени.

Облегчает симптомы аллергии и астмы

Потребление продуктов, богатых КЛК, или прием добавок КЛК в течение 12 недель, судя по всему, помогает в целом здоровым людям облегчить симптомы сезонной аллергии. Аналогично другие исследования показали, что благодаря своей способности контролировать воспаление КЛК может оказаться эффективным натуральным методом лечения симптомов астмы. Как показали исследования, прием добавки в течение двенадцати недель способствовал улучшению чувствительности дыхательных путей и способности выполнять физические упражнения.

Облегчает симптомы ревматоидного артрита

Ранние исследования показали, что КЛК может способствовать снижению воспаления, а следовательно, и облегчению аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

Прием конъюгированной линолевой кислоты - отдельно или в сочетании с другими добавками, такими как витамин Е - помогает пациентам с такими заболеваниями, как артрит, облегчить многие симптомы, включая боль и утреннюю скованность.

В отличие от группы плацебо, у пациентов с артритом, принимавших КЛК, наблюдалось улучшение маркеров боли и воспаления, включая отечность, по сравнению с показателями до курса лечения. Это значит, что КЛК может естественным образом лечить артрит.

Может повышать силу мышц

Несмотря на неоднозначные данные, некоторые исследования показали, что прием конъюгированной линолевой кислоты - отдельно или в сочетании с другими добавками, такими как креатин и сывороточный протеин - помогает увеличить силу и улучшить мышечную массу. Именно поэтому КЛК часто используется в спортивных добавках, протеиновых смесях и комплексах для снижения веса.

Побочные эффекты

Перед приемом КЛК важно понять, что мы знаем о ее преимуществах и опасностях. В США добавке КЛК был присвоен статус «общепризнанной безопасной». Однако не все исследования подтверждают ее безопасность в больших дозах.

Каковы побочные эффекты КЛК?

КЛК считается безопасной, если потреблять ее в составе цельных, натуральных продуктов или принимать внутрь в умеренных дозах, которые все еще больше, чем в продуктах. У некоторых людей прием КЛК может вызвать такие временные побочные эффекты, как расстройство желудка, диарея, тошнота и общая слабость.

Также по некоторым данным прием большого количества КЛК может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, в особенности в области печени.

В нескольких исследованиях на животных и человеке, КЛК повышала накопление жира в печени (состояние известное, как жировой гепатоз) и способствовала воспалению.

Это потенциально может повышать риски таких расстройств, как резистентность к инсулину, метаболический синдром, диабет 2 типа и низкий уровень ЛПВП («хорошего» холестерина).

В целом, пока остается не ясным, оказывает ли КЛК воспалительное действие или нет.

Сильнее всего потребление большого количества КЛК может отразиться на печени, поскольку она играет важную роль в энергетическом гомеостазе и преобразовании избытка глюкозы (из углеводов и сахара) в жирные кислоты. Исследователи полагают, что влияние КЛК на здоровье печени зависит от таких факторов, как уровень КЛК в рационе, конкретный тип КЛК, длительность приема больших доз и общее состояние здоровья/физиологическое состояние.

Что касается детей, то лучше не давать им добавки КЛК, поскольку на данный момент отсутствуют достаточные доказательства ее безопасности в долгосрочной перспективе. Однако продукты, содержащие данную кислоту, такие как сливочное масло и говядина, определено безопасны и полезны, поскольку они обеспечивают организм не только КЛК, но и многими важными для роста и развития питательными веществами, включая различные жирорастворимые витамины, минералы и белки.

Если вы недавно перенесли хирургическую операцию или у вас в анамнезе указана плохая функция печени или нарушения свертываемости крови, имейте в виду, что для вас прием добавок КЛК может быть небезопасен. Конъюгированная линолевая кислота может замедлять свертываемость крови и увеличивать риск кровоподтеков и кровотечений. Однако повторимся, потребление продуктов, содержащих КЛК, не должно представлять опасности.опубликовано econet

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