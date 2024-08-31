Коробочное дыхание морских котиков: восстановит спокойствие и контроль над мыслями за пару минут

Правильное дыхание позитивно влияет на здоровье и снижает стресс. Дыхательная техника под названием "коробочное дыхание морских котиков" поможет вам обрести душевное равновесие после пережитых волнений и востановить нервную систему. Вот инструкция по выполнению дыхательного упражнения.
Можно ли научиться управлять своим сознанием через дыхание? Особые дыхательные техники помогают снизить накал стресса, когда вы тревожитесь, нервничаете и переживаете.
Почему это возможно - работа с сознанием при помощи дыхания?
У человека имеется так называемый блуждающий нерв, который как бы обвивает тело и осуществляет связь головного мозга и многих жизненно важных органов. Этот нерв регулирует чувство голода, иммунную защиту, состояния спокойствия или тревоги.⠀
Можно управлять функциями блуждающего нерва посредством дыхания.⠀
Дыхательная гимнастика повышает тонус блуждающего нерва и даже помогает в начальной стадии гипертензии.
Итак, коробочное дыхание морских котиков (КДМК) помогает восстановиться в стрессовом состоянии и сохранить душевное самообладание.
Техника КДМК
В процессе выполнения этой гимнастики можно чертить в воздухе прямоугольник, что помогает выдерживать необходимый ритм.
Дышите синхронно с этой картинкой:
Удивительно простой и эффективный способ помочь восстановить спокойствие и контроль над своими мыслями в состоянии стресса.
Используйте это изображение, чтобы не терять время!
Это оно!
Постепенное расширение легких дает сигнал сердцу замедлить ритм, подарит ощущение спокойствия и расслабления. Блуждающий нерв дает команду на секрецию ацетилхолина, который обеспечивает полноценное расслабление нервной системы.
Данная методика работы с дыханием сегодня приобретает популярность благодаря голландцу по имени Вим Хоф.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий