Квадратное дыхание: простой способ включить скрытые резервы организма

Современный ритм жизни перегружает психику эмоциональными переживаниями, и приводят к потери способности отдыхать и восстанавливаться. Многие обращаются за помощью к антидепрессантам, которые искусственно успокоят, но имеют побочные эффекты при длительном употреблении. Попробуйте простой метод квадратного дыхания, который не потребует особой подготовки.

Дыхание квадратом известно с глубокой древности. В восточных практиках этот способ использовали для быстрого переключения при эмоциональном возбуждении, в спокойствие и умиротворение наблюдателя. Никаких противопоказаний для него не существует.

Схема квадратного дыхания

Техника состоит из 4 тактов: вдох, задержите дыхание, выдох, задержите дыхание. Все такты должны быть равными по времени, в пропорциях 1:1:1:1. Начните со счета на 4, и как освоитесь, и будете легко выполнять 4 цикла дыхания на 4 счета, можете увеличивать время пропорции. Не стремитесь к длительным циклам дыхания, прибавляйте время медленно и постепенно, чтобы организм не получил стресс.

И. П. – сидя или стоя. Держите прямую осанку. Дыхание должно быть ровным.

Выполните глубокие вдохи и выдохи в течение 1-2 минут. Дышите медленно и плавно. Затем, выполняя вдох, начинайте мысленно считать «раз, два, три, четыре».

Задержите дыхание, продолжая считать «до четырех», в том же темпе, чтобы промежуток времени был тот же.

Выполните выдох на четыре счета.

И снова задержите дыхание, продолжая считать «до четырех».

Выполняйте упражнение ежедневно от 5 до 15 минут в день.

Польза упражнений

снимет мышечные блоки и стресс;

нормализует давление;

успокоит, уменьшит тревогу, страх и любые волнения;

улучшит пищеварение;

повысит концентрацию и внимание;

повысит общую сопротивляемость организма;

усилит приток энергии.

Вы можете выполнять квадратное дыхание в любое время. Чтобы успокоиться и восстановить свою энергию, вам потребуются не более пяти минут, но выполнять его можно неограниченное время. Следует знать, что такие симптомы, как учащение сердцебиения, давление в грудной клетке, сбои сердечного ритма, говорят о том, что организм перегружен, и надо сделать перерыв.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet