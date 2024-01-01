Лечение синусита

При лечении синусита антибиотики действуют так, что временное заражение пазух становится хроническим: препараты уничтожают и полезные бактерии, позволяя дрожжам размножаться. И заложенность носа только усиливается. Победить инфекцию можно посредством несложного промывания полости носа.

Синусит характеризуется воспалением в носовой полости и пазухах и последующим отеком, который блокирует отток жидкости. Это может быть вызвано размножением дрожжей. Классический сценарий лечения синусита – применение антибиотиков, что лишь усугубляет положение, и синусит переходит в хроническую стадию.

Терапия синусита

Применение антибиотиков приводит к тому, что временное заражение пазух становится хроническим: эти лекарства уничтожают и полезные бактерии, давая дрожжам активно размножаться, поэтому заложенность носа лишь усиливается. Практически все, страдающие хроническими инфекциями пазух, имеют воспаление, вызванное ростом колоний дрожжевых грибов. И если принимать антибиотики, хронический синусит не исчезнет, и лечить его следует противогрибковыми препаратами и назальными спреями.

Подходящий безрецептурный препарат для терапии синусита — назальный спрей с коллоидным серебром. Микроэлемент серебро спасает при различных сложных инфекциях, допускается его пероральный прием в растворе.

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При инфекции пазух применяют полоскание полости носа

Рецепт раствора:

Растворяем в 1 стакане (240 мл) слегка подогретой воды 1/2 ч. ложки (2,5 г) поваренной соли. Состав будет мягче, не раздражая слизистую, если ввести на кончике чайной ложки пищевой соды.

Полощут нос и чистой теплой водой из-под крана. Как это делается? Набираем ноздрей раствор (примерно 2,5–7,6 см) — поможет детская груша для полоскания носа / глазная пипетка - и закапываем состав лежа или набираем раствор из ладони, наклонившись над раковиной. После попадания раствора в полость носа аккуратно высмаркиваемся. Раствор не должен попадать в глаза.

Проделываем то же самое со второй ноздрей. Продолжаем полоскать нос, пока носовые полости достаточно не очистятся.

Чтобы победить инфекцию, подобные манипуляции проводят по меньшей мере 2 раза в день. Одна процедура полоскания убирает до 90% микробов, что способствует быстрому выздоровлению.

Не стоит применять стандартные безрецептурные антиконгестанты (препараты для купирования насморка и заложенности носа) более 2-3 дней, так как при продолжительном применении они провоцируют хронический синусит. Описанный выше способ позволит избавиться и от хронического синусита за 6-12 недель. Если заболело горло, полезно прополоскать его несколько раз слабым соленым раствором (как для полоскания носа, но меньшей концентрации).опубликовано econet

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