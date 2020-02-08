Лечение суставов холодом по Бубновскому

О доказанной пользе низких температур – не важно, это ныряние в прорубь, ходьба босиком по снегу, бег с обнаженным торсом или холодовые обертывания. Доктор Сергей Бубновский объясняет, каким образом холод влияет на наш организм: холодовое воздействие полезно для здоровья.

Многие целители практиковали эффективную систему терапии холодом. Оказывается, кратковременное холодовое воздействие на пораженные суставы имеет положительный эффект. Обывателю свойственно с опаской относиться к подобным, экстремальным на его взгляд, мероприятиям: «Не заморозятся ли мои суставы? Не застудятся ли почки/предстательная железа?» и проч. Специалисты утверждают: никогда!

Холод полезен для суставов

Терморегуляция и адаптация

Наш организм устроен таким образом, что в нем имеются 2 функциональные системы по гарантии стабильности его внутренней среды.

Это, во-первых, терморегуляция или способность реагировать на влияние высоких и низких температур внешней среды без функционального сбоя важных внутренних органов – легких, почек, и адаптация – возможность продолжительный период функционировать в условиях экстремальной жары или, наоборот, холода.

Указанные две реакции человеческого организма на воздействие холода и тепла извне имеются у всех нас без ссылки на физическое состояние. Однако, слабо тренированные лица с большим трудом переносят жаркие условия и, тем более, холодные. Многие боятся сквозняков, купания в море в прохладную погоду, так как простывают. С подобной причинностью терапевтические меры предполагают разогревающие мероприятия, так как под термином «переохлаждение» подразумевается воспаление.

Воспаление является реакцией мягких тканей на сбои микроциркуляции, которая имеет место вследствие спазма глубоких мышц позвоночного столба и суставов. Спазм образовывается не в одночасье. Он незаметно формируется в продолжение какого-то времени, но может зародиться по причине длительного сидения в фиксированном положении, чрезмерной физической нагрузки.

Теперь немного физики. Согласно закону терморегуляции в качестве реакции на воздействие холода извне в организме производится тепло, активируется кровоток. А при застойных явлениях в глубоких мускулах позвоночного столба и суставах, что проявляется у лиц нетренированных, терморегуляция функционирует неправильно. У таких пациентов капилляры более часто, чем у тренированных, спазмированы.

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Безусловно, внешнее влияние холода может спровоцировать спазм в неактивных мускулах. В медицинской науке имеется специальный термин - «провокация», а не «причина». В активных мышцах спазма капилляров не наблюдается, и в процессе двигательной активности восстанавливается циркуляция крови в капиллярах. Это говорит о том, что, в качестве ответа на внешний холод после физической нагрузки активируется кровообращение. И болевые ощущения, вызванные отеком мягких тканей, иначе говоря - нарушением микроциркуляции, уходят.

Рекомендованная продолжительность холодовой процедуры

Длительность холодового воздействия должна составлять только 5 секунд! Новые исследования в области физиологии выявили наличие стресс-белков, синтезируемых головным мозгом при кратковременном действии холода на человеческий организм. Указанные стресс-белки выступают своеобразной защитой внутренних органов от ишемических процессов и злокачественных новообразований. Что это значит? Если мы станем систематически погружаться в ванну, наполненную холодной водой на 5 сек., находиться под холодным душем в течение 15-20 сек., данные процедуры помогут устранить болевые ощущения в области спины и суставов и профилактически предостеречь от целого ряда заболеваний.

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Осуществляя локальное воздействие, на проблемный сустав следует положить компресс со льдом на 5-7 сек. После любой из упомянутых процедур тело/сустав необходимо активно (досуха) растереть жестким полотенцем. Реакцией будет жар в теле/суставе, это значит, восстанавливается микроциркуляция.

Когда мы применяем разогревающие мази, собачью шерсть и тому подобные средства, по правилам терморегуляции как реакция на внешнее тепло станут спазмироваться уже спазмированные капилляры. В результате, после временного облегчения в перспективе прогрессируют артрозы.*опубликовано econet.ru.

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.

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