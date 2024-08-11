Лето - прекрасная пора для омоложения и очищения организма. Множество сезонных овощей, фруктов, зелени способствуют тому, чтобы вы запаслись полезными витаминами и минералами.

По версии китайской медицины, лето – это время объединения небесной и земной энергии. Наше тело накапливает энергию Солнца – «энергию Великой силы» на весь последующий год, обретает крепость, силу, красоту и выносливость.

Лето – хорошее время избавиться от болезней

Летом мы получаем возможность гармонизировать деятельность своего организма, укрепить иммунную, нервную и эндокринную системы, избавиться от различных вегетоневрозов, неврастении, синдрома хронической усталости и других расстройств, существенно облегчить течение или избавиться от многих «холодных» заболеваний, т.е. хронических болезней с недостаточностью функций пораженных органов.

Лето – хорошее время для борьбы с дегенеративными заболеваниями: артрозами, остеохондрозом позвоночника, атеросклерозом, ожирением и т.п. А также для улучшения своего зрения, слуха, памяти, мозговой деятельности, кожи, волос, ногтей.

Летняя апатия – признак истощения почек

Однако, лето еще называют сезоном иссушающего солнца. Внешний жар отнимает жидкости тела, которые обеспечивают внутреннее охлаждение и питание органов. Вместе с жидкостями наше тело покидают жизненно важные микроэлементы. Это может привести к замедлению движения крови, лимфы, других жидкостей тела, стать причиной сосудистых проблем, привести к высушиванию дыхательных путей, расстройству работы почек, ослаблению иммунитета, развитию различных воспалительных заболеваний, расстройству пищеварения, повреждению кожи и волос – «солнечному постарению».

Длительное воздействие летнего жара может привести к развитию синдрома летней апатии: потеря аппетита, сил, желаний, дискомфорт в животе, в груди, неопределенные жалобы на общее плохое состояние, дневная сонливость, трудности с засыпанием. Иногда это состояние называют ленью, хотя наличие летней апатии – это признак истощения почек.

Чтобы не допустить этого, очень важно в жаркий период соблюдать правила по уменьшению потери жидкостей тела: укрываться от жары, носить легкую свободную одежду, удобную открытую обувь, избегать сложных причесок, косметики и использования синтетических дезодорантов. Нужно сохранять внутреннее спокойствие и формировать радостное восприятие жизни: «когда в душе мир, жара нипочем».

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Принципы сезонного питания

Значительно помочь нашему организму может правильная организация летнего питания:

Вводим в свой рацион горечи, обладающие свойством рассеивания внутреннего жара: цикорий, зелень одуванчика, крапивы, малины, смородины, бутоны чайной розы, фруктовых деревьев. Готовим водные цветочные настои, разнообразные салаты.

цикорий, зелень одуванчика, крапивы, малины, смородины, бутоны чайной розы, фруктовых деревьев. Готовим водные цветочные настои, разнообразные салаты. Восполняем потери жидкости. Помним, что употребление чистой воды не восполняет утраченные микроэлементы. Употребляем фруктовые чаи, компоты, узвары, фруктовую или ягодную воду, все виды соков. Добавляем мед, небольшое количество соли, корицы, листьев мяты, молотого черного перца в горячие напитки перед их охлаждением до комнатной температуры.

Помним, что употребление чистой воды не восполняет утраченные микроэлементы. Употребляем фруктовые чаи, компоты, узвары, фруктовую или ягодную воду, все виды соков. Добавляем мед, небольшое количество соли, корицы, листьев мяты, молотого черного перца в горячие напитки перед их охлаждением до комнатной температуры. Восполняем ресурсы внутренних органов, пользуясь принципом подобия: употребление груш наиболее полно способствует восполнению легких, слив - для кишечника, вишен - для желудка, персиков - для поджелудочной железы, абрикосов - для сердца, арбузов - для мочевого пузыря, кизила - для почек, яблок - для кровеносных сосудов, винограда - для желчного пузыря и печени.

употребление груш наиболее полно способствует восполнению легких, слив - для кишечника, вишен - для желудка, персиков - для поджелудочной железы, абрикосов - для сердца, арбузов - для мочевого пузыря, кизила - для почек, яблок - для кровеносных сосудов, винограда - для желчного пузыря и печени. Уменьшаем производство внутреннего жара, питаемся пищей, обладающей прохладным характером (прохладный характер пищи означает не ее температуру, а ее способность контролировать выработку внутреннего тепла). Вводим в свой рацион рис, пшено, картофель, морковь, все виды фруктов, ягод, горох, фасоль, мясо птицы, нежирную свинину, рыбу, мягкие сыры, кисло-молочные продукты. Прохладным характером обладают белый и зеленый чай.

(прохладный характер пищи означает не ее температуру, а ее способность контролировать выработку внутреннего тепла). рис, пшено, картофель, морковь, все виды фруктов, ягод, горох, фасоль, мясо птицы, нежирную свинину, рыбу, мягкие сыры, кисло-молочные продукты. Прохладным характером обладают белый и зеленый чай. Помогаем своим органам пищеварения справиться с летним изобилием: используем дробное питание, готовим легкие супы, запекаем, отвариваем, бланшируем овощи, используем пряности для облегчения выработки пищеварительных соков. Лето - это идеальное время для кисло-сладких блюд, пряных овощей с дразнящими ароматами.

используем дробное питание, готовим легкие супы, запекаем, отвариваем, бланшируем овощи, используем пряности для облегчения выработки пищеварительных соков. Лето - это идеальное время для кисло-сладких блюд, пряных овощей с дразнящими ароматами. Отказываемся от «ледяной» пищи и напитков из холодильника, холод убивает пищеварительный огонь и провоцирует формирование застоя пищи, что затрудняет пищеварение.

холод убивает пищеварительный огонь и провоцирует формирование застоя пищи, что затрудняет пищеварение. Ограничиваем употребление животных жиров, животного белка, сложных кулинарных блюд, кондитерских изделий, консервов, колбас и т.п., усвоение которых требует напряжения пищеварительной системы.

Защищаем почки от переохлаждения, сердце - от перегрева

Избегаем локального охлаждения поясницы (поясницу называют «дворцом почек», а ее локальное охлаждение, например, из-за воздействия сквозняка, может стать дополнительным фактором истощения почек).

Согреваем область пупка (например, приложите руку и подержите ее10-15 мин) после еды (околопупочная область – дворец питательной энергии).

Воздействуем на биологически активные точки тела для защиты от внешнего жара:

VG14 (точку иногда называют «энергетический аспирин»),

VG4 – точка поддержки почек,

TR5 – точка контроля янской энергии в трех главных энергетических центрах тела)

и на точки, защищающие сердечно-сосудистую систему от избытка жара:

GI11 – точка выведения избытка жара,

MC8 – точка защиты сердца от избытка жара.

Эти точки можно самостоятельно массировать по технике «пальцевой укол»:

находим нужную точку (не обязательно с точностью до миллиметра, достаточно определить зону ее расположения),

большим или указательным пальцем надавливаем на нее до появления легкой боли,

затем, не прекращая давления, производим вращательные движения, не смещая палец с точки, 10 раз по часовой стрелке и 10 раз против часовой стрелки.

Общая продолжительность массажа 5-10 минут.

Такой массаж можно проводить несколько раз в день. Также на точки можно наносить лечебные мази или гели, например - бальзам «Золотая звезда» и другие подобные средства.опубликовано econet

Автор Диана Ченцова, врач-терапевт, доктор китайской медицины

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