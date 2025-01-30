Лецитин: важный продукт для здоровья мозга и нервной системы

Лецитин известен уже более 100 лет. Это вещество, необычайно важное для работы нашего организма. Лецитин - ключевой источник фосфолипидов. Эти соединения помогают нормализовать холестерин и сахар, восстановить гидролипидный баланс. Лецитин, кроме того, необходим для клеток печени, легких, головного мозга.

Нормальная работа всех органов и систем организма невозможна без баланса микроэлементов, витаминов и прочих ценных веществ. Дефицит каждого из них чреват осложнениями со здоровьем. Лецитин – соединение, важное для нормального функционирования организма. Он выступает мощным источником большого перечня фосфолипидов. Эти вещества помогают нормализовать показатели холестерина и сахара, восстановить гидролипидный баланс. Это биосоединение необходимо для клеток таких органов как печень, легкие, мозг. Как получают лецитин, и в чем заключается его польза?

Польза лецитина

Лецитин - это природное жироподобное вещество, которое присутствует в растительных и животных источниках. Соевый лецитин начали использовать еще в 1907 г. Сегодня из-за того, что употребление сои может нанести вред здоровью, популярной формой лецитина стал продут, полученный из подсолнечника. Компоненты лецитина имеют важное значение для здоровья наших клеток. Сейчас популярность лецитина снова возрастает.

Вот главные преимущества лецитина для организма:

Лецитин – супер-источник холина

Известно, что холин производится в организме из аминокислот. Но даже у здоровых людей объем холина, синтезируемого в организме, недостаточен для нормальной жизнедеятельности.

В организме из холина синтезируется нейромедиатор-передатчик нервного импульса — ацетилхолин. Поэтому холин – ключевое соединение для нервной системы, он улучшает память. Холин имеется в составе таких фосфолипидов как лецитин, сфингомиелин.

Холин принимает участие в углеводном обмене, он регулирует показатель инсулина.

Холин - гепатопротектор и липотропное средство. В комбинации с лецитином работает в транспортировке и обмене жиров в печени.

Дефицит холина в пище чреват отложением жира в печени, поражением почек.

Достаточный объем холина улучшает функционирование мозга

Ряд исследований показал, что употребление холина улучшает психические функции и память. Это происходит из-за повышения содержания ацетилхолина, имеющего значение для мозга. Позитивный эффект имеет введение в диету фосфатидилхолина для повышения содержания ацетилхолина в головном мозге. Есть сведения, что это вещество дает хороший результат в определенных ситуациях болезни Альцгеймера.

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Исследование норвежских специалистов выявило связь интеллекта и холина. Лица с пониженным содержанием холина в организме демонстрировали меньшие умственные и когнитивные возможности, чем лица с более высокой концентрацией холина. Это значит, что холиновые добавки (лецитин, фосфатидилхолин) могут повышать концентрацию холина и активность разума.

Если печень нездорова, это чревато отложением жира. Подобный процесс может быть связан с повреждением печени алкоголем. Но существует и жировая болезнь печени, не связанная со спиртными напитками. Степень сложности недуга колеблется от доброкачественного нарушения функции этого органа до воспаления печени (неалкогольный стеатогепатит), угрожающего циррозом и печеночной недостаточностью. Главная причина этой проблемы - ожирение. Холин (фосфатидилхолин) принимает участие в транспорте жиров из печени.

Лецитин против холестерина

Наиболее весомая причина, по которой стоит принимать лецитин - это снижение содержания холестерина для предупреждения кардиологических и сосудистых болезней. Применение лецитина является результативным способом борьбы с повышенным холестерином.

Рекомендации по дозировке

Лецитин выпускают в форме гранул и капсул. Содержание в них фосфатидилхолина или фосфатидов варьирует.

Полезно внимательно изучать аннотации, сравнивая разные продукты, но особый акцент ставим на концентрации фосфатида.

Относительно дозировки: для снижения показателя холестерина, поддержания функций печени выбирают более высокое содержание фосфатидов (35-68%), это примерно 500-1500 мг в день. Такая дозировка предполагает форму капсул. Для оптимизации функций мозга и общего состояния лецитиновые гранулы применяются в дозах по 1 ст. ложке с горкой в день (10 г).

Лецитин, как правило, не имеет побочных эффектов. При превышении дозы (более 10 г) лецитиновые препараты могут спровоцировать снижение аппетита, тошноту, болевые ощущения в области ЖКТ и расстройство желудка.

Лецитин не опасен во время вынашивания ребенка и лактации. Детям употреблять лецитин можно, только имеет смысл снизить порцию до 1/2 дозы взрослого человека. опубликовано econet

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