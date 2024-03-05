Лейкоциты в крови: Почему этот показатель необычайно важен?

Первым шагом в определении состояния здоровья человека является общий анализ крови. Он предполагает ряд показателей, отклонение которых от нормы свидетельствует о наличии какого-либо заболевания. Одним из таких показателей является количество лейкоцитов в крови.

Все знают, что эритроциты представляют собой красные кровяные тельца. Лейкоциты же - белые кровяные клетки. В распечатках анализов крови данную позицию обозначают буквами WBC. Почему этот показатель необычайно важен в диагностике? Давайте разберемся.

Значение лейкоцитов и их норма

Функции лейкоцитов

Задача лейкоцитов состоит в том, чтобы распознать и обезвредить чужеродные элементы, контролировать иммунную защиту против самых разных вирусов и бактерий, выводить отмирающие клетки.

Виды

Формируются белые кровяные тельца в костном мозге и лимфатических узлах. Насчитывается всего 5 видов лейкоцитов. Это нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы. При изучении общего анализа крови их число подсчитывается посредством лейкоцитарной формулы, и играет роль при постановке конкретного диагноза.

Норма

Норма лейкоцитов предполагает диапазон от 5 000 до 9 000 на 1 мм³. Из этого следует лейкоцитов в крови находится примерно в 1000 раз меньше, чем эритроцитов.

Время имеет значение

Повышение показателя лейкоцитов (так называемый физиологический лейкоцитоз), не выходящее за рамки нормы, может быть:

после трапезы. По этой причине забор крови осуществляется на голодный желудок;

после физических нагрузок. Из этого следует, что перед сдачей анализа не следует испытывать физическое напряжение. Даже если вы поднимаетесь по ступеням, например, на третий этаж, целесообразно отдохнуть 15-20 мин. перед сдачей соответствующего анализа;

в стрессовых ситуациях, влиянии перепадов температур воздуха;

у представительниц прекрасного пола физиологическое повышение числа лейкоцитов наблюдается в период перед менструацией, во втором периоде беременности и при родах.

Количество лейкоцитов на протяжении для варьирует под воздействием самых разных факторов: значение зависит от психологического настроя, рациона, качества сна и проч.

Высокий показатель

Число лейкоцитов, превышающее 8 000 на 1 мм³ - тревожный сигнал, говорящий о том, что с организмом что-то не в порядке. Он указывают на наличие определенного недуга. Это может быть любая инфекционная болезнь в острой форме, воспалительный процесс или даже отмирание таней, отравление медикаментами или продуктами.

Число белых кровяных телец от 20 до 500 000 на 1 мм³ крови сигнализирует о вероятных недугах крови, прогрессировании опухолевых образований, туберкулеза.

Число, превышающее 50 000 предполагает лейкоз.

Это полезно знать! Точный диагноз доктор ставит не только по анализу крови, но по целому ряду специальных исследований.

Повышенный показатель лейкоцитов

Когда число белых кровяных телец превышает норму, это может свидетельствовать о: инфекции вирусной, грибковой, бактериальной природы (например, воспалении легких, ангина, сепсисе, менингите, аппендиците, абсцессе, полиартрите, пиелонефрите, перитоните), отравлении, подагре, кровотечениях, послеоперационном состоянии, инфаркте, воспалении легких, почек, селезенки, острой и хронической анемии, злокачественном новообразовании.

Пониженный показатель лейкоцитов

Падение количества лейкоцитов (это также покажет анализ крови), предполагает вирусные и бактериальные инфекции (например, грипп, гепатит, сепсис, корь, малярия, краснуха, эпидемический паротит, СПИД), ревматоидный артрит, почечную недостаточность, лучевую болезнь, некоторые разновидности лейкемии, проблемы костного мозга, анемию.

Подведем итоги. Сдавать анализ крови (лаборант берет кровь из пальца), следует исключительно в утренние часы и на голодный желудок. Таким образом результат будет максимально достоверным. Также имеет смысл воздержаться от приема медикаментов, жидкостей с интенсивным ароматом (кофе, крепкий чай, сладкая газированная вода, сок). Перед забором крови не рекомендуются физические нагрузки. Полезно вечером освободить кишечник природным путем или посредством слабительного. Как минимум за один час до сдачи анализа не рекомендуется курить.

Будьте внимательны к собственному здоровью. Регулярно сдавайте общий анализ крови, чтобы держать под контролем свое физическое состояние, а в случае тревоги – вовремя принять меры, чтобы предупредить заболевание. опубликовано econet

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