Лимфатическая система: Почему необходимо заставлять лимфу двигаться

Встать с дивана и сделать нужное количество прыжков - это самое малое, что вы можете сделать для системы, которая работает, чтобы защитить вас.

Когда лимфатическая система не работает должным образом, наш организм не выводит токсины, слабо борется с вирусными, грибковыми и бактериальными заболеваниями; или слабо регулирует количество жидкости в тканях нашего тела. Для достижения максимального здоровья, мы должны стараться, чтобы лимфатическая система нашего организма работала четко и слаженно, как часы.

Лимфатическая система нашего организма должна работать четко и слаженно, как часы

Это сложная система, которая включает органы, узлы и сосуды, которые выполняют три основные функции: баланс жидкости, всасывания жиров и иммунологической защиты. Когда кровь двигается по капиллярам, жидкость высвобождается из тонкостенных капилляров и попадает во все ткани тела. Эта жидкость, называется интерстициальной жидкостью (или тканевой жидкостью), и между этой жидкостью и кровью происходит обмен питательными веществами и газам, которые омывают клетки и питают их.

Клетки поглощают питательные вещества и кислород, и выпускают свои отходы обратно в интерстициальную жидкость. 90% интерстициальной жидкости поглощается венозными капиллярами и, соединяясь с кровью, течет назад к сердцу. Остальные 10% межклеточной жидкости, которая теперь называется лимфой, поступает в лимфатическую систему и фильтруется через лимфатические узлы прежде, чем возвратиться обратно в кровоток. Если лимфатическая система не работает должным образом, интерстициальная жидкость накапливается в тканях, и лимфатическая жидкость не правильно и не эффективно фильтрует и очищает ткани организма.

Лимфатическая система не имеет большого насоса, как сердце, которое заставляет кровь двигаться по сосудам. Вместо этого, наши органы полагаются на наши мышцы, которые способны двигать жидкость по лимфатической системе. Наши диафрагма и грудная клетка также помогают лимфе в ее передвижении. Но движение тела и физические упражнения - это основной способ перемещения лимфы. Именно поэтому малоподвижный образ жизни снижает лимфоток на 94%.

Лимфа содержит лимфоциты (белые клетки крови: Т-клетки, B-клетки и естественные киллеры NK-клетки), которые ищут и убивают болезнетворные микроорганизмы. Если лимфатическая жидкость останавливается и не течет должным образом, то она становится вязкой, даже может стать по консистенции похожей на творог. И тогда отходы нашего тела должным образом не выводятся из клеток, бактерии и другие инородные микроорганизмы правильным образом не фильтруются и не уничтожаются, и все это может привести к серьезным болезням, включая рак.

Основной способ перемещения лимфы по нашему телу с помощью движения любого рода. Ходьба, потягивание, растяжение, любое движение будет помогать лимфатической системе перемещать жидкость. Но есть самый оптимальный и эффективный способ перемещать лимфу по телу – это прыжки. Можно просто прыгать, можно прыгать со скакалкой, можно прыгать на батуте, и делать это желательно 15-20 минут в день. Кстати, даже в гимнастике по Ниши есть упражнения потряхивания рук и ног для перемещения лимфатической жидкости.

Как делать:

Лягте на спину на твердую и ровную поверхность. Под шею лучше подложить валик (можно свернуть полотенце). Поднимите вверх параллельно полу руки и ноги — ступни и ладони смотрят в потолок. В этом положении энергично трясите руками и ногами. Упражнение выполняйте от 1 до 3 минут.

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Правильное питание также способствует хорошей работе лимфатической системы. Свекла, ягоды, в частности вишня, стимулируют лимфатическую систему. Здоровый рацион питания, состоящий из 80% сырых овощей и фруктов поддерживает лимфатическую систему здоровой, а также укрепляет общее состояние здоровья.

Встать с дивана и сделать нужное количество прыжков - это самое малое, что вы можете сделать для системы, которая работает, чтобы защитить вас.опубликовано econet

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