Лимфодренажные прыжки: как, кому и зачем?

Современный образ жизни подразумевает сидячую работу, передвижения на лифте, в автомобиле или общественном транспорте, отдых на диване под бормотание телевизора. Не удивительно, что многие люди имеют лишний вес, просыпаются по утрам с отеками из-за застоев лимфы, ведь только движения мышц помогают работе лимфосистемы. Разогнать жидкость и почувствовать бодрость помогут лимфодренажные прыжки.

Любые виды прыжков заставляют ткани хаотично вибрировать, тем самым, способствовать движению лимфы и венозной крови. А кроме этого, прыжки повышают эластичность фасций – оболочек соединительных тканей, которые покрывают все органы, мышцы, сосуды и нервы.

Прыжки для лимфодренажа

Резкие движения во время подпрыгиваний будут разрушать старые волокна коллагена, из которого образованы фасции, и заставлять вырабатывать новый, более эластичный и устойчивый к разрушениям. Совершая регулярные прыжки в течение месяца, вы заметите стойкое улучшение тонуса кожи на всем теле.

Техника упражнения

Лучше всего выполнять прыжки сразу после пробуждения.

1. И. П. – стоя на полу. Спина ровная, стопы немного уже ширины плеч. Сделайте 100 прыжков на одном месте. Лимфодренажные прыжки очень низкие, носки только чуть отрываются от пола. Если вы давно не тренировались, то начинайте с меньшего количества и ориентируйтесь на свою физическую форму.

2. Вы можете не отрывать носки от пола полностью, только приподнимать пятки, стуча ими об пол. Не торопитесь, старайтесь стучать пятками 1 раз в секунду. Выполните 30 раз, затем отдохните 15 секунд, и повторите до 90-100 раз. Так вы будете создавать в теле необходимые вибрации.

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Для этого упражнения существуют противопоказания:

недержание или подтекание мочи;

артроз суставов 3-4 стадии;

варикоз ног и малого таза;

остеопороз;

выпадение или опущения внутренних органов;

беременность;

онкология, проблемы с сердцем, аритмии.

При простудных заболеваниях прыжки следует прекратить, можно выполнять только после полного выздоровления.

В этом случае, если нет запрета врача, можете делать лимфодренажное упражнение для капилляров Ниши.

И. П. – лежа на спине. Поднимите вверх прямые руки и ноги. Интенсивно потрясите ими, совершая мелкие, хаотичные движения в течение одной минуты.опубликовано econet

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