Лишний вес и менопауза: Что говорят исследования?

Сложнее ли снизить вес после начала менопаузы? Иногда женщины просто уверены — ни одна “стройнящая” диета не сработает после климакса. Так ли это на самом деле?
Женщина в любом возрасте хочет выглядеть привлекательной и подвижной. А лишние килограммы бывают этому помехой, к сожалению. Особенно данная проблема беспокоит женщин с приходом менопаузы. Как быть? Можно ли снижать килограмм за килограммом, несмотря на возрастные изменения?
Факт: каждый год после 45-50 лет у женщины прибавляется примерно 2 кг веса.
Почему эта прибавка происходит и так ли она неизбежна? И почему фигура меняется не в лучшую сторону? А причина, на самом деле, простая. Желая вернуть форму, многие переходят на облегченную диету.
Чаще всего исключают мясо, сыры и другую молочку. Оставляют более легкую еду — фрукты, салатики, в качестве основных блюд — крупы, картофель. ⠀
И что же мы получаем в результате? При относительно невысокой калорийности, в питании много углеводов и мало белка. ⠀А белок в возрасте 40+ необходим почти как воздух.
Именно из него образуются гормоны, в том числе, женские — прогестерон и эстроген. Перед менопаузой их количество идет на спад. Переход на низкобелковое питание только ускоряет этот процесс и усложняет климакс.
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Чем ниже уровень эстрогена, тем больше аппетит. К тому же, это повышает утомляемость, и физическую нагрузку увеличивать становится сложно. Появляются апатия и хроническая усталость.
Яичники снижают выработку эстрогена, и он начинает вырабатываться жировой тканью. И организм поддерживает этот процесс, сохраняя и увеличивая жирок. ⠀И чем ярче выражены гормональные нарушения, тем больше нужно жировой ткани — так наше тело пытается удержать гормоны в равновесии. Понимаете?
Поскольку количество белков резко сокращается вместе с исключением “тяжелой” пищи — мяса, бобовых, яиц, то и мышечная масса тоже сокращается. Но женщина не худеет! Просто мышцы замещаются жиром.
Нам по-прежнему нужны аминокислоты, но поскольку белков нет, они поступают из собственных мышц.
Но самое неприятное даже не это. Хуже всего повышенная раздражительность, постоянные и внезапные перепады настроения. Бывает ли у вас такое?⠀Это вызывает стресс, а он, в свою очередь, увеличивает выработку гормона голода. Ведь в организме все взаимосвязано!
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Девочки, “климакс” совсем не равно “набор веса”! Можно оставаться стройной, продолжать нравиться окружающим и себе в зеркале. Для этого нужно придерживаться простых правил:
Полезней всего в этот период продукты, в которых есть клетчатка, а также — сложные углеводы. Это поможет поддержать работу кишечника, не допустить запоров.
Ваш организм будет благодарен, если вы добавите в питание:
Эти рекомендации подойдут всем женщинам после сорока лет. Но у каждой — свои особенности гормональных изменений. Для того чтобы их учесть, нужна индивидуальная работа. ⠀
Менопауза может проходить без побочных эффектов — и сделать это можно за счет грамотно подобранного питания. Можно иметь много сил и оставаться привлекательной. Только для этого нужно немного поработать.опубликовано econet
Автор Ольга Деккер
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Источник: https://econet.ru/
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