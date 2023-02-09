Лучшая поддержка для иммунной системы

Множество факторов лишают нашу иммунную систему возможности функционировать нормально. Профилактика и здоровые привычки – первый шаг на пути к долгой и здоровой жизни. Здоровый иммунитет – лучший инструмент для борьбы с болезнями. То, что мы едим, напрямую оказывает влияние на наше здоровье. Дарин Олиен в книге «Энергия в тарелке. Пять источников суперсилы», рассказывает с чего начать оздоровление организма.

Список опасного мусора, с которым приходится сражаться иммунной системе каждую минуту, каждый день, бесконечен. Согласно исследованию, в современную промышленную еду добавляют более 3000 химических веществ, и более 10 000 химических растворителей, эмульгаторов и консервантов используются для обработки продуктов питания на производстве. Невидимые загрязнители – электромагнитная радиация, микроволны, Wi-Fi, радиация сотовых телефонов – вносят свою лепту.

Как узнать, не перегружена ли наша система очищения?

Об этом говорят мелкие недомогания, которых принято не замечать, – мы обманываем себя, считая, что это незначительные жалобы и раздражения:

Сухая кожа, прыщи, головная боль.

Зуд в глазах. Несварение.

Запор.

Боль в суставах.

Утомление.

Виновники всего этого – раздражающие вещества и воспалительные процессы, которые забирают у нас силы. Симптомы так разнородны и едва заметны, что трудно увидеть связь между ними и конкретными болезнями. Вот почему они так опасны. Мы не считаем их ранними предупреждениями о проблемах, которые могут оказаться очень серьезными. Необходимо знать, на что обращать внимание, если мы хотим вовремя реагировать.

Питание, вода, кислород и подщелачивание – вот настоящая основа системы очищения, фундамент нашей устойчивости к заболеваниям.

Главное в нашей способности излечивать самих себя заключается в следующем: сильное, здоровое тело, получающее необходимое питание, представляет собой неблагоприятную среду для болезней. Важность этой идеи невозможно переоценить.

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Любая болезнь, повреждение, сбой или нехватка элементов лишают иммунную систему возможности полноценно функционировать. Первый шаг на пути к эффективному очищению – начать заботиться о своем здоровье.

Хорошие привычки и профилактика позволяют нашему телу проявить всю свою силу, как безупречному инструменту в борьбе с болезнями и разрушением, – так это и было задумано природой.

Питание – важнейший фактор для иммунной системы

Вдобавок к свежей вкусной пище иммунной системе нужен цинк, йод, витамины группы B (особенно B6 и B12), витамины A, C и E, железо, медь, фолиевая кислота и антиоксидант коэнзим Q10. Цинк поддерживает вилочковую железу, создающую клетки под названием Т-лимфоциты, борющиеся с вирусами.

Минерал селен тоже помогает организму создавать Т-лимфоциты. Глутатион известен как «главный антиоксидант», а это означает, что он делает для борьбы со свободными радикалами больше, чем любое другое вещество. Каротиноиды – пигменты, придающие фруктам и овощам яркие цвета.

40 советов для крепкого иммунитета

1. Выпивайте как минимум 30 мл воды на каждый кг веса, но лучше больше (человек весом 55 кг должен выпивать не меньше 1,7 л воды в день). Добавьте четверть чайной ложки нерафинированной соли грубого помола, например гималайской соли, в каждый литр.

2. Взбалтывайте воду перед употреблением, наслаждайтесь ею, структурируйте ее. Так она принесет больше пользы. Вода все чувствует!

3. Сократите потребление мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов до маленьких порций 1–2 раз в неделю. Следите, чтобы все это было органическим, а молочные изделия не подвергались пастеризации.

4. Ешьте органические ягоды, свежие или замороженные.

5. Ежедневно ешьте зелень – чем темнее по цвету, тем лучше.

6..Включайте в меню ферментированные продукты – кимчи, квашеную капусту.

7. Замените пастеризованное коровье молоко и сыр на его основе ферментированными продуктами, например кефиром и натуральным йогуртом.

8..Ешьте крестоцветные – брокколи и ее проростки, цветную капусту, брюссельскую капусту, белокочанную капусту.

9..Потребляйте растительные масла холодного отжима, например, оливковое, кокосовое, авокадо. Органическое сырое сливочное масло намного полезнее большинства растительных масел.

10.Тщательно пережевывайте пищу. Ешьте медленнее.

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11. Избегайте хлеба, пасты, крекеров и всего того, что изготавливается из белой муки и других продуктов из обработанной пшеницы.

12. Избегайте не только сахара, но и концентрированных подсластителей вроде кукурузной патоки, а также искусственных подсластителей – они еще хуже, чем сахар.

13. Откажитесь от промышленных продуктов, то есть всего, что за вас приготовил кто-то другой – если только это не кто-то, кто вас любит. Ешьте цельные продукты.

14. Избегайте газировки, концентрированных фруктовых соков, энергетиков и спортивных напитков.

15..Перед едой сделайте глубокий вдох и выразите благодарность. Список вещей, за которые мы должны быть благодарны, огромен.

16..Заканчивайте есть, когда почувствуете, что сыты на 80 %. Через 10 минут вы почувствуете полное удовлетворение. Так полезнее.

17. Возьмите на себя ответственность за свое здоровье. Врачи разбираются в болезнях, но они не знают, что хорошо для нашего здоровья. Это наша забота.

18. Не жалуйтесь на жизнь. Если вам что-то не нравится, измените это или оставьте как есть, но ведите себя так, как будто это ваше решение – потому что так и есть. Это ваша жизнь, не растрачивайте ее зря.

19. Готовьте большие порции салатов с зеленью, овощами, проростками, бобовыми, фруктами, семенами и орехами. Купите действительно большую салатницу. Не ограничивайте себя. Ешьте салаты каждый день.

20.. Носите одежду из натуральных тканей – органического хлопка, льна, шелка, шерсти, конопли. Кожа – самый большой орган, но мы, по большей части, не проявляем к ней должного уважения. Круглосуточное ношение одежды, созданной из нефтяного сырья, не способствует хорошему здоровью.

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21. Съедайте половину или более овощей и фруктов в сыром виде.

22. Перестаньте голосовать кошельком за компании, которым плевать на наше здоровье.

23. Живите с ощущением, что вы редкий счастливчик, которому достался самый драгоценный дар – жизнь. Ваше тело обретет бодрость, и, возможно, ваша судьба тоже изменится к лучшему.

24. Старайтесь не пить кофе каждый день. Вам только кажется, что без него вы не выживете. Есть гораздо более полезные способы пополнить энергию. Помните, кофе сильно повышает кислотность, что сводит на нет все его преимущества.

25..Приобретайте только хорошие привычки – чем больше, тем лучше. Если уж делать что-то снова и снова, пусть это несет пользу, а не вредит.

26. Носите как можно меньше одежды – открывайтесь солнцу и воздуху. Свет и витамин D полезны. Откажитесь от солнцезащитных средств, чтобы солнце могло до вас добраться. (Разумеется, старайтесь не обгореть.)

27..Ходите босиком – обувь ослабляет мышцы стоп и мешает чувствовать землю. Еще лучше гулять босиком на улице, чтобы ощущать вибрацию планеты, это укрепляет здоровье. Ходите по траве или земле, песку, ловите волну, заберитесь на камень, обнимите дерево, восстановите связь с высшими силами, которые нас создали.

28. Встречайте рассвет и закат на улице – это улучшает деятельность мозга.

29. Поднимайте тяжести, в тренажерном зале или дома, вне зависимости от того, женщина вы или мужчина. Так вы стимулируете выработку гормона роста и тестостерон, которые несут нам пользу.

30. Полюбите холод – заканчивайте душ холодным обливанием, прыгайте в холодное озеро или океан, выходите на улицу в прохладный день в футболке и шортах. Слабый холод стимулирует капилляры и иммунную систему, усиливает сжигание жира и продлевает молодость.

31. Избегайте всего, что обладает искусственным ароматом, – мыла, шампуня и других средств для волос, дезодорантов, духов, косметики, стиральных порошков. Эти химические вещества усиливают нагрузку на иммунную систему. Если вам нужен запах, используйте эфирные масла, например, лаванды, розы, ладана или сандала, которые поднимают настроение и нормализуют кислотно-щелочной баланс.

32. Ешьте орехи, лучше в пророщенном виде – так у них снижается уровень кислотности, они становятся питательнее и лучше усваиваются.

34. Ешьте семена и псевдозерновые вроде киноа, семян чиа и льна. Люди едят семена и некоторые зерновые на протяжении 40 000 лет.

35..Старайтесь, чтобы рацион на 70 % состоял из свежих цельных продуктов растительного происхождения, и на 30 % – из всего остального (кроме вредной пищи, разумеется).

36..Спите в полной темноте – никакого телефона, часов, планшетов или телевизоров, и ни луча света с улицы, проступающего сквозь шторы. Спите с подушечкой для глаз, если так легче заснуть.

37..Выходите на улицу каждый день и двигайтесь, гуляйте, работайте, тренируйтесь, играйте и дышите свежим воздухом.

38..Избегайте жареной пищи, особенно если ее жарили на вредном, ненатуральном масле или его происхождение вам неизвестно. Это касается почти всех видов чипсов, соленых сухариков и других промышленных закусок.

39.Ешьте овощи ярких цветов, готовьте их на пару, слегка обжаривайте или запекайте.

40. Смейтесь. Играйте. Встречайтесь с людьми, которые вам нравятся.опубликовано econet

Автор Дарин Олиен

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