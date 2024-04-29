Лучшие продукты с витамином А

Витамин А - это жирорастворимый витамин. Наш организм способен хранить его в необходимых количествах. Однако он не может производить витамин А сам по себе. Поэтому, витамин А должен быть частью нашего рациона. Витамин А необходим нашему организму для выполнения различных важных функций. Включение в рацион продуктов, богатых витамином А, - лучший способ получить это важное питательное вещество.

Витамин А считается очень важным, особенно когда речь идет о здоровье глаз и остроте зрения.

Витамин А поддерживает несколько важных функций организма:

Формирование и поддержание здоровых зубов, кожи, скелетной ткани и слизистой оболочки.

Он производит пигменты в сетчатке наших глаз. Именно поэтому его еще называют ретинолом.

Витамин А является мощным антиоксидантом и может защитить клетки от повреждения свободными радикалами.

Список продуктов, богатых витамином А

Витамин А содержится только в продуктах животного происхождения, но наш организм может преобразовывать некоторые растительные каротиноиды в витамин А.

1. Морковь

Когда вы думаете о лучшем зрении, первое, что приходит на ум, - это морковь. Это потому, что морковь - один из лучших источников витамина А. Одна морковь среднего размера может дать вам вдвое больше витамина А, чем рекомендуется для ежедневного употребления. Лучше всего есть ее в сыром виде. Добавьте несколько ломтиков в салат или выпейте стакан морковного сока, чтобы получить суточную дозу витамина A. Морковь также содержит витамины C , B и K.

2. Салат айсберг

Когда дело доходит до здорового питания, наиболее предпочтительной зеленью являются темно-зеленые листовые овощи. Тем не менее, именно более светлая зелень, такая как салат айсберг, богата витамином А. Самое лучшее в салате - это то, что одна чашка салата содержит меньше, чем 10 калорий. Кроме того, он также богат другими витаминами и минералами. Вы можете получить 7% от рекомендуемой дневной нормы витамина А из одной чашки салата.

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3. Сладкий картофель

Батат, один из основных источников витамина А. Сладкий картофель среднего размера может содержать около 438% рекомендуемой суточной нормы витамина А и содержит всего 103 калории.

4. Рыбий жир и жир печени трески

Исследования показали, что добавление небольшого количества рыбы в ваш рацион может в значительной степени улучшить ваше здоровье. Для вегетарианцев добавки из печени трески являются самым богатым источником витамина А. Всего с одной ложкой масла печени трески вы можете получить рекомендуемую суточную норму витамина А. Рыбий жир и жир печени трески содержат витамин D, витамин А вместе с жирными кислотами омега-3 .

5. Красный болгарский перец

Красный перец может стать хорошим источником витамина А. Он как и все ярко окрашенные фрукты и овощи, содержит витамин А. Всего с одной столовой ложкой нарезанного красного перца вы может получить около 42% рекомендуемой суточной нормы витамина А. Красный перец также полон каротиноидов. Это мощный антиоксидант, который способствует хорошему здоровью.

6. Томаты

Помидор – один из наиболее широко используемых ингредиентов в мировой кухне. Помидоры содержат фермент под названием ликопин, который, как известно, снижает рост раковых клеток, особенно при раке простаты, колоректального рака и рака желудка. Хром, которого много в помидорах, помогает контролировать уровень сахара.

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7. Петрушка, тимьян, кориандр и базилик

8. Печень

Не все любят печень, но даже небольшое количество печени в вашем рационе может улучшить ваше здоровье не по дням, а по часам. Хорошим источником витамина А является печень индейки. Всего из 100 граммов печени индейки вы можете получить колоссальные 1507% от рекомендуемой суточной нормы витамина А.

Мы уже знаем, что витамин А - это жирорастворимый витамин. Следовательно, употребление только этих продуктов без достаточного количества жиров может сделать их бесполезными. Хорошие источники жиров, такие как оливковое или кокосовое масло при добавлении в пищу помогут вашему организму лучше усваивать витамин А.

Сочетание витамина А и витамина D помогает организму лучше усваивать витамин А. Хорошей идеей является выбор таких продуктов, как печень трески или рыба, которые содержат как витамин А, так и витамин D. Кроме того, вам нужно хотя бы 20 минут находиться на солнце каждый день. Если это невозможно, прием добавок витамина D поможет вашему организму более эффективно усваивать витамин А.

Существует несколько симптомов дефицита витамина А, таких как перепады настроения, плохой иммунитет, бесплодие, гормональный дисбаланс, заболевания щитовидной железы и проблемы с кожей ( прыщи и экзема).

Витамин А следует употреблять только в пределах рекомендуемой нормы. В противном случае, вы можете пострадать от токсичности витамина А. В основном это наблюдается у людей, принимающих добавки витамина А. Вот почему вам нужно обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки. Рекомендуется избегать любых обогащенных продуктов и ненужных поливитаминов.

Для взрослых рекомендуемая суточная норма витамина А составляет 900 мкг для мужчин и 700 мкг для женщин.

Это значение изменяется в зависимости от состояния вашего здоровья, а также состояния вашего тела, например, беременности или кормления грудью. Он также меняется в зависимости от возраста. опубликовано econet

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