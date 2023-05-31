Маневр Эпли: если кружится голова, проверьте уши!

Вестибулярный аппарат является органом равновесия, контролирующим пространственное положение тела человека. Находится он во внутреннем ухе и отличается особым строением, аналогичным лабиринту, заполнен жидкостью и имеет покрытие в виде специфических клеток – так называемых вестибулярных рецепторов, покрытых мембраной.

Вестибулярный аппарат является органом равновесия, контролирующим пространственное положение тела человека. Находится он во внутреннем ухе и отличается особым строением, аналогичным лабиринту, заполнен жидкостью и имеет покрытие в виде специфических клеток – так называемых вестибулярных рецепторов, покрытых мембраной. С верхней стороны мембраны формируются отолиты – кристаллы кальция (Са). При неблагоприятных обстоятельствах эти самые отолиты преодолевают природную защиту и вольно двигаются в жидкости внутреннего уха. Следствием указанного процесса и является головокружение.

Прием Эпли против головокружения

Имеется еще одна концепция, согласно которой гормональный дисбаланс провоцирует нарушения обмена кальция (Са), и образовавшиеся кристаллы химического соединения карбоната кальция взвешены в данной жидкости, вызывая дискомфорт.

Указанный тип головокружения носит сложное и длинное название «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение» (сокращенно - ДППГ). Термин ДППГ точно позиционирует сам недуг: «доброкачественное» предполагает отсутствие угрозы для жизнедеятельности организма и вероятное естественное выздоровление (через какое-то время фракции кальция (Са) могут сами раствориться в жидком составе внутреннего уха или переместиться на место – тогда голово¬кружение пройдет самостоятельно, без постороннего вмешательства). Определение «пароксизмальное» значит, что тревожные признаки проявляются приступами, «позиционное» предполагает появление головокружения при перемене позы всего тела/головы в пространстве.

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Карусель

Ключевое проявление ДППГ – короткое (около 1 мин.) головокружение в виде вращения. Пациенту кажется, что предметы вращаются вокруг него, может одолеть тошнота/рвота.

Как правило, симптом головокружения при ДППГ появляется, когда человек меняет положение головы (встает с кровати, наклоняется, поворачивается в постели, запрокидывает голову).

Приступ носит внезапный характер. По этой причине предугадать начальный приступ не представляется возможным. Если у вас был отмечен случай ДППГ, необходимо вспомнить, что могло ему предшествовать. Таким образом в перспективе вы сможете избегать действий, вызывающих головокружение.

Если вдруг случился приступ ДППГ, рекомендуется сохранять спокойствие, не принимать горизонтальную позицию, а, наоборот, занять вертикальное положение. Приступ сам пройдет через 1 минуту максимум. Однако, следует записаться на прием к доктору для постановки верного диагноза.

Как лечить?

Проблемы ДППГ лечит специалист-отоневролог. Существуют особые методики диагностирования заболевания. Например, провокационные тесты на ДППГ. В ходе них врач специфически меняет позицию тела пациента, чтобы выяснить, какие конкретно движения провоцируют головокружение.

В ряде случаев указанные тесты сможет провести лор, невролог, терапевт.

Терапия при ДППГ предполагает осуществление специальных лечебно-реабилитационных мероприятий. Специалист перемещает голову больного с целью вернуть кристаллы минерала Са в нужное положение.

Позже указанные упражнения пациент может выполнять самостоятельно, но исключительно после консультации со специалистом, так как методика и кратность повторений устанавливается, опираясь на конкретный случай.

Подключение препаратов при ДППГ не требуется.

Что следует знать.

Пережив приступ ДППГ, люди опасаются, что он рано или поздно вернется снова.

Но не стоит бояться. После ряда мероприятий по избавлению от ДППГ не возбраняется летать авиалайнерами, нырять в море, водить автомобиль.

Маневр Эпли (прием Эпли) – мероприятие, которое практикуется в терапии ДППГ. Важно, чтобы впервые его провел специалист. Он объяснит, можно ли самостоятельно повторить ее самостоятельно.

Выполнение маневра Эпли доктором

Если поставлен диагноз ДППГ, необходимо обратиться к специалисту, который осуществит прием Эпли и поможет отолитам вернуться на место.

Вероятное головокружение в начальной стадии маневра. Врач сажает пациента на край стола/кушетки лицом к себе. Далее он берется руками за голову больного и неожиданно поворачивает ее на 45° вправо. Далее он предложит быстро лечь, не изменяя позы головы, и зафиксироваться в данной позиции на полминуты.

Голова при этом свисает с кушетки/на кушетке, если под спиной подложена подушка. Необходимо, чтобы голова располагалась ниже уровня тела в горизонтальном положении.

Далее доктор снова повернет голову больного. Пациент лежит в том же положении, а врач повернет голову пациента на 90° в другую сторону (голова на этот раз обращена влево).

Необходимо контролировать головокружение. Оно обычно прекращается в продолжение 30 сек. после перемены позы.

Пациент ложится на левый бок. Доктор резко поворачивает голову больного вправо. Необходимо пробыть в указанном положении 30 сек.

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Через полминуты доктор предлагает пациенту быстро сесть. Если голова все еще кружится, необходимо повторять прием Эпли, пока головокружение не пройдет.

Если ДППГ спровоцировано левым ухом, необходимо проделать манипуляцию с другой стороны.

После процедуры следует отдохнуть. До конца дня необходимо носить на шее подушку. Доктор расскажет, как правильно спать, двигаться, чтобы избежать последующих приступов головокружения.

Самостоятельная процедура

Прибегать к маневру Эпли можно лишь в том случае, если поставлен диагноз ДППГ. Когда существует вероятность, что описанные симптомы спровоцированы иной проблемой, проводить маневр Эпли должен исключительно специалист.

Если имело место травма в области шеи или в прошлом был сердечный приступ, крайне не желательно проводить прием Эпли в домашних условиях.

Положить подушку на кровать. Она должна оказаться под спиной так, чтоб голова свисала ниже уровня туловища. Сесть на кровать и повернуть голову на 45° влево.

Хорошо, если кто-то из близких будет находиться рядом , пока вы проводите процедуру. Человек может засекать время, так как вам необходимо пребывать в каждой позиции по полминуты.

, пока вы проводите процедуру. Человек может засекать время, так как вам необходимо пребывать в каждой позиции по полминуты. Держать голову повернутой в сторону и резко лечь на спину, чтоб подушка была под плечами, а голова свесилась ниже уровня тела. Голова касается кровати. Фиксировать поворот головы. Пробыть в указанном положении полминуты.

Повернуть голову на 90°влево. Продолжая оставаться в лежачей позе, быстро повернуть голову в противоположную сторону. При повороте голову не следует приподнимать. Пробыть в указанном положении полминуты.

Лечь на правый бок, повернув вправо голову. Повернуть тело и голову, чтоб оказаться на правом боку. Нос упирается в постель. При этом голова повернута сильнее туловища.

Зафиксироваться в указанном положении, потом сесть. Полежать на боку полминуты, встать. Проводить маневр Эпли следует 3-4 раза в день. Если проблема спровоцирована левым ухом, необходимо проделать действия с другой стороны.

Восстановление

После манипуляции отдохнуть 10 мин.

Спать нужно таким образом, чтоб голова и плечи были расправлены. После маневра Эпли спать нужно так, чтоб голова была повернута на 45°. Хорошо бы подложить под шею подушки.

Днем следует держать голову вертикально. Шея прямая, лицо «смотрит» вперед. Не следует посещать стоматолога, парикмахера. Не подвергать себя физическим нагрузкам, которые предусматривают движения головы. Не наклонять голову назад более, чем на 30°.

Анализ результатов. После мероприятия Эпли следует выждать 7 дней и не провоцировать ситуации, в которых может возникнуть головокружение. Далее можно выяснить, возникнут симптомы ДППГ, если принять положение, вызывающее головокружение до этого.

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Это следует знать!

Остановите процедуру, если ощутите головную боль, проблемы со зрением, онемение, слабость.

Не следует двигаться чересчур резко, чтобы не причинить вред шее.

При решении описанной проблемы главным условием является четкое следование инструкции и помощь профессионала, который проведет мероприятие в первый раз, научит пациента выполнять необходимые действия и укажет на возможные ошибки. Даже если маневр Эпли был осуществлен грамотно, необходимо быть внимательными в восстановительный период и оберегать голову и шейный отдел от нежелательных положений.*опубликовано econet

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