Марва Оганян: лечебная чистка организма

Оздоровление организма невозможно без очистки от накопившихся шлаков, токсинов и прочих продуктов жизнедеятельности. Современная техника очищения желудочно-кишечного тракта, которая называется «Методика очищения по Оганян», поможет полностью освободить организм от токсичных отходов и излечиться от многих заболеваний.

Человечество всю свою историю находится в поисках путей укрепления здоровья организма. Если в прошлые века медицина и стояла на более низком уровне, чем сегодня, то опыт великих мудрецов и целителей оставил нам богатое наследие, к которому можно обращаться и в наши дни. Например, известно, что максимального эффекта в оздоровлении древние мудрецы добивались, исцеляя организм на трех уровнях: телесном, энергетическом и даже духовном.

Методика очищения по Оганян

Телесный, или физический, уровень требует тотальной очистки органов и систем от всевозможных засорений, скопившихся шлаков.

Очистка энергетическая – это работа с энергетическим телом. Она предполагает восстановление потоков энергии. Из-за сбоя циркуляции энергии и возникают заболевания телесного характера.

Духовный уровень терапии недуга предусматривает глубинную работу с внутренним миром. Это, например, анализ ошибок, пороков, приведших тело в болезненное состояние прямым или косвенным путем.

Предлагаем вам ознакомиться с современной техникой очищения, которая называется «Методика очищения по Оганян».

Не подлежит сомнению то, что для излечения пациенту важно очистить своё внутреннее «вместилище» от загрязнений, гноя, слизи, песка, камней, солей. Процесс этот довольно длительный – он продолжается от 6 до 12 месяцев, но в итоге люди, страдающие различными заболеваниями, исцеляются всегда.

Начать очищение организма можно и тем, кто на сегодняшний день здоров. Это послужит прекрасной профилактикой заболеваний и убережет вас от проблем со здоровьем в перспективе.

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М. Оганян убеждена, что терапию следует проводить, начиная с очистки органов ЖКТ. Очищение – процесс продолжительный, серьёзный. Он потребует от вас максимальной концентрации сил.

Каким образом это делается? В 19 час. выпиваем слабительное-солевой раствор (только если не имеется язвы желудка/эрозивного гастрита). Для этого 50 г порошкообразного сульфата магния (MgSO4), растворяем в 3/4 стак. теплой воды, выпиваем и тут же запиваем травяным отваром с мёдом и лимонным соком. Выпив жидкость, тут же ложимся на правый бок и укладываем грелку на зону печени на 60 минут без подушки. В то время, когда лежим, пьём и далее свой отвар. В общей сложности за два часа (с 19 до 21) положено принять 5 – 6 стак. отвара. Ложимся спать в 21 час. (это важно).

Следующий этап. От 5 до 7 часов утра промывание толстого кишечника. Как это делается?

В объемную кружку Эсмарха наливаем 2–3 л тёплой воды (37–38°С). Предварительно в воде растворяем 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ч. ложку пищевой соды. Это и есть раствор для промывки нашего кишечника. Клизма ставится в коленно-локтевой позиции. Наконечник кружки Эсмарха снимаем, смазываем трубку вазелином и вводим в прямую кишку. Клизма ставится не одноразово, а 2–3 раза друг за другом, таким образом промывая кишечник. Эти клизмы повторяем ежеутренне на протяжении следующих 7–10 дней.

Это важно знать! После 1-й клизмы ничего не едим, допускается питьё травяного отвара с мёдом и лимонным соком или калиновым, гранатовым, вишнёвым, смородиновым, кизиловым – по сезону.

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Как можно приготовить отвар.

Рецепт приготовления: берем траву мяты, душицы, мелиссы, подорожника, мать-и-мачехи, трехцветной фиалки, шалфея, тысячелистника, ромашки, спорыша, толокнянки, лавровый лист, шиповник, полевой хвощ. Вам потребуется по 1 ст. ложке всех перечисленных наименований трав. Всё это кладём в эмалированную ёмкость, заливаем 3 л кипятка, даём настояться в продолжение 20 мин.

После этого отвар готов к применению. Пьём, вводя в стакан 1–2 ч. ложки меда и 2–3 ст. ложки сока лимона или сока каких-нибудь кислых ягод (свежеотжатого). Пьём по 1 стакану с интервалом в 1 час. За один день предписывается выпить 10–12 стаканов.

Подобное голодание проводим в продолжение 7-10 или даже 15 дней. Всё будет зависеть от общего состояния пациента. В период мероприятия на поверхности языка может появиться белый налет – его ежедневно счищаем при помощи зубной щеткой. Не исключены такие явления как тошнота и рвота. Не бойтесь, промывайте свой желудок, если имеется ощущение тошноты. Как это сделать? Выпиваем 3–4 стакана тёплой кипяченой воды (положить по 0,5 ч. лож. питьевой соды на стакан). Теперь нажимаем пальцем на языковой корень и провоцируем рвотный рефлекс.

Пребываем в состоянии голодания в комбинации с питьем отвара. Может начаться кашель с мокротой, гнойные носовые выделения. Практикуем процедуру, пока выделения не прекратятся, но на 8-й день терапии вводим питье свежеотжатых фруктовых и овощных соков.

Наиболее подходит яблочный сок, комбинации морковного, свекольного, яблочного; тыквенного и яблочного; а также следующие ингредиенты: морковь, свекла, капуста; огурцы, томаты, болгарский перец.

Рекомендуется отжимать 5–6 стаканов таких соков в день (на помощь придёт электросоковыжималка), плюс принимать еще 4–5 стаканов медового отвара с кислым соком. В этом случае «голодание» реально продолжить до 21-го дня, чтобы очистить организм в полной мере. Также пользу принесут цитрусовые соки, а в летнее время – ягодные. Не забываем, что клизмы в период голодания ставим каждый день.

При выходе из голодания начинаем принимать пищу крайне продуманно и аккуратно – первые 4 дня – исключительно мягкие/протертые свежие фрукты: яблоко, мандарин, апельсин, дыня. Питьё отвара продолжаем: 2–3 стакана в день и совмещаем с питьём соков. Пищу принимаем трижды в день. Режим такой: в 11.00, 15.00, 19.00 час.

Через 4 дня к фруктам добавляем салаты из протертых на тёрке овощей с введением томатов, лука, зелени. Подойдёт салат просто из зелени и лука. Заправляем салаты исключительно лимонным или ягодным соком без масел и сметаны – так питаемся ещё в продолжение 10 дней.

Далее можно по чуть-чуть добавлять в рацион печёные овощи с зеленью и растительным маслом. В салаты теперь разрешается вводить растительное масло – это будет через 20–30 дней от начала введения овощей.

И лишь через 2 месяца добавляем в пищевой протокол различные каши. Каши варим только на воде, после приготовления вводим растительное/сливочное масло. Рекомендуется употреблять кашу с протертым салатом из овощей. Так вы получите максимальную пользу.

Суп, борщ должны быть только овощные с введением масла и после приготовления - капелька сметаны.

Через 3 месяца от старта терапии возобновляем программу очищения. Это значит, что начинаем всё снова. Терапию полезно проводить каждые 3 месяца, 1-2 года. Таким образом наступит абсолютное выздоровление. И медикаменты вам не понадобятся.

О чём важно знать, если вы приняли решение голодать с целью очистки организма

Процесс этот требует особого настроя и силы воли. Каждый день вам будет хотеться всё бросить и продолжать жить как раньше. Некоторых станут пугать симптомы очистки организма в виде слизистых выделений, запаха изо рта, тошноты и головокружения. Если вы не уверены в своих силах, попробуйте выдержать минимальный срок, который предписывается автором данной методики, то есть одну неделю.

Пожалуй, более важным, чем сам процесс голодания, является выход их голодания. Методика очищения по Оганян предполагает плавный, постепенный процесс возвращения к обычному рациону без ущерба для организма. Поэтому, если вы решили применить данную методику, следуйте рекомендациям в полной мере. Вводите соки и другие продукты согласно инструкции, по дням.опубликовано econet

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