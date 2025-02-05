Масло чайного дерева для лица вместо дорогостоящих средств

Масло чайного дерева обладает уникальными лечебными свойствами. Оно улучшает состояние кожи, заживляет раны и предотвращает развитие различных заболеваний. Также это средство активно применяют в быту.

Продается оно в любой аптеке, стоит недорого и приносит больше пользы по сравнению с дорогостоящими средствами. Масло не применяют в чистом виде, его разбавляют маслом-основой (кокосовым, оливковым либо миндальным) в пропорции 1:10.

Уход за лицом

Это средство обладает отличными антисептическими и противовоспалительными свойствами, поэтому позволяет избавиться от многих кожных проблем.

1. Для уменьшения раздражения и увлажнения кожи смешайте немного масла с основой либо увлажняющим кремом и наносите на чистые проблемные зоны дважды в день.

2. Для уменьшения жирности кожи добавьте немного масла в увлажняющий либо солнцезащитный крем. Если вы делаете глиняные маски, можно смешать немного масла с глиной.

3. Для устранения инфекции, провоцирующей зуд и появление грибка, добавьте несколько капель масла в основу либо ночной крем и нанесите на лицо. Процедуру проводите раз в день.

4. Маслом можно точечно обрабатывать прыщи.

Уход за телом, волосами и ротовой полостью

1. При укусе насекомых обработайте пораженные участки кожи маслом.

2. При дерматите втирайте в кожу смесь из одной капли масла и десяти капель основы.

3. Для устранения бородавок регулярно обрабатывайте их тремя-пятью каплями средства. Перед обработкой бородавки обязательно распарьте.

4. Для устранения ячменя добавьте пару капель масла в емкость с горячей водой и в течение пяти минут подержите лицо над паром.

5. Для устранения перхоти добавляйте по пять-десять капель масла в шампунь, когда моете голову.

6. Для восстановления структуры истонченных волос расчесывайте их расческой, смоченной в растворе чайного дерева (три капли на стакан теплой воды).

7. При кариесе нанесите пару капель средства на зубную щетку и трижды в день промывайте ротовую полость водой с добавлением пяти капель масла.

8. При кровоточивости десен пять капель масла растворите в теплой воде и поласкайте ей ротовую полость дважды в день.

Другие варианты применения

Масло также помогает, если болит горло, просто полощите его дважды в день теплой водой с добавлением пяти капель масла. При простудных заболеваниях можно добавить в ингалятор десять капель средства, это облегчит состояние. Если вы страдаете ревматизмом, то смешайте слегка подогретую основу с маслом в равных пропорциях и втирайте в проблемную зону.

Средство также успешно применяется в быту. Для очистки воздуха в помещении и предотвращения заболеваний дыхательных органов добавьте десять капель масла в увлажнитель. Средство можно использовать и для дезинфекции детских пеленок – налейте в емкость четыре литра воды, добавьте в нее двадцать капель масла и оставьте пеленки в ней на ночь. опубликовано econet

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