Масло шалфея для поддержки гормонального баланса

Хотите забыть о гормональном дисбалансе и дискомфорте во время менструаций? В этом вам поможет эфирное масло шалфея.
Масло шалфея поможет при гормональных сбоях и нарушениях менструального цикла. Это средство особенно благоприятно влияет на женскую гормональную систему. Рассмотрим подробно полезные свойства шалфейного масла и способы его применения.
1. Регулировка менструального цикла. Масло шалфея благодаря спазмолитическим свойствам позволяет избавиться от симптомов ПМС, снять судороги, мышечные спазмы, головную боль и боль в животе. Доказано, что ароматерапия снижает чувство тревоги и страха у беременных и действует как болеутоляющее во время менструального цикла.
2. Поддержка гормонального баланса. Средство оказывает влияние на гормоны благодаря присутствию в составе природных фитоэстрогенов, обеспечивает поддержку здоровья матки и снижает риск развития рака матки и яичников. Доказано, что при вдыхании аромата масла шалфея удается на 36% снизить уровень кортизола (гормона стресса) и значительно улучшить уровень гормонов щитовидки.
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3. Нормализация режима сна. Масло шалфея – природное успокоительное, позволяющее вечером быстрее уснуть, а утром почувствовать прилив сил. Это средство помогает в борьбе с бессонницей, а она обычно возникает вследствие гормональных изменений или действия стресса.
4. Улучшение кровообращения. Масло шалфея нормализует артериальное давление, расслабляет артерии и улучшает работу мозга.
5. Улучшение работы сосудов и сердца. За счет противовоспалительных и антиоксидантных свойств масло помогает снизить уровень «плохого» холестерина и уменьшить эмоциональный стресс.
6. Антистресс. Это средство уменьшает чувство тревоги и повышает чувство уверенности в себе. Согласно исследованию, проведенному в Южной Корее, масло шалфея может применяться в качестве терапевтического средства для людей, страдающих депрессией.
7. Борьба с лейкемией. В состав масла входит склареол – химическое соединение, способное уничтожать пораженные клетки организма.
8. Уничтожение бактерий и вирусов. Масло минимизирует риск развития бактериальных и грибковых инфекций, обеспечивает надежную защиту кишечника, мочевыводящих путей и выделительной системы. Поскольку средство обладает антисептическими свойствами, его можно наносить на открытые раны для предотвращения проникновения в них микробов.
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9. Улучшение состояния кожи. В состав шалфейного масла входит фитохимическое вещество линалилацетат, уменьшающее воспаление на коже и оказывающее противоаллергическое действие.
10. Нормализация работы пищеварительной системы. Эта система – основа крепкого здоровья. Несмотря на ограниченные доказательства эффективности шалфейного масла в отношении системы пищеварения это средство все же активно используется для повышения секреции желчи и желчного сока, а также облегчения процесса пищеварения. Масло помогает избавиться от вздутия живота, спазмов, запоров и прочего дискомфорта. Масло шалфея можно купить в любой аптеке, но важно обращать внимание на состав продукта – натуральное средство выпускается без посторонних добавок.
Масло можно использовать как в чистом виде, так и в сочетании с другими маслами – цитрусовыми, ладаном, лавандой, кипарисом, геранью, сандаловым деревом. Применяется масло разными способами, в зависимости от ситуации:
Масло шалфея не стоит применять беременным женщинам. Нельзя использовать масло во время или после употребления алкогольных напитков. Также не рекомендуется применять средство во время лечения седативными и снотворными препаратами. Чтобы минимизировать появление побочных эффектов, выбирайте масло проверенных производителей, которые гарантируют 100% натуральный состав продукции.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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