Массаж стоп для оздоровление всего организма!

Массаж стоп — это путь к оздоровлению всего организма, ведь стопы можно с уверенностью назвать анатомической картой нашего тела, на которой рефлекторными точками «обозначено» все органы и системы.

Довольно обычной оздоровительной процедурой ныне является массаж спины или какой-то зоны позвоночника, а вот массаж ног, уверена, большинству из нас не приходилось даже ни разу попробовать. Однако специалисты утверждают: состояние здоровья и общее самочувствие человека в значительной степени зависят от здоровья ног, которые требуют регулярных массажных процедур.

Массаж стоп — это путь к оздоровлению всего организма

Массаж стоп — это путь к оздоровлению всего организма, ведь стопы можно с уверенностью назвать анатомической картой нашего тела, на которой рефлекторными точками «обозначено» все органы и системы.

В настоящее время известны приятные и полезные техники массажа ног, которые пришли из разных культур.

Например, тайский массаж основан на повышении энергетического притока к тканям и органам, улучшении физического и психоэмоционального состояния организма.

В Индии массажисты влияют на рефлексогенные зоны.

А китайские мастера массажа нажатием пальцев стимулируют биологически активные точки.

В Древнем Риме существовали специальные школы обучения технике массажа.

В России практикуется классический вариант массажа, технику которого разработали выдающиеся ученые — Бехтерев, Боткин и другие.

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Чтобы предотвратить отеки — массируйте ноги

Регулярный оздоровительный массаж ног поможет при тяжести в ногах, мышечной усталости. Он полезен при боли и спазмах нижних конечностей, значительных физических нагрузках. Целебный эффект массажа ног устраняет чувство дискомфорта, расслабляет мышцы после физических тренировок, предотвращает образование отеков и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Состояние ног сказывается на процессах, происходящих в позвоночнике, поэтому массаж стоп поможет избавиться от боли в спине и других болезней опорно-двигательного аппарата.

Foot-массаж оказывает не только местное, но и общее оздоровительное действие. Мы рекомендуем его тем людям, которые в силу своей профессиональной деятельности вынуждены много времени находиться на ногах. Это, в частности, парикмахеры, официанты, продавцы.

Также массаж ног особенно нужен тем, кто много времени проводит за компьютером, мало двигается, что вызывает застой крови в нижних конечностях.

Профессионально выполненный массаж воздействует одновременно на различные группы мышц, объясняет Наталья Бобеляк. Сюда входит и поглаживание, и похлопывание, массирование и разминание мышц с разной интенсивностью в разных зонах.

Кроме традиционного массажа ног, проводят еще и массаж с травяными мешочками (с помощью разогретых мешочков, наполненных целебными травами), массаж в четыре руки (его выполняют одновременно 2 мастера), а также тайский массаж ног. Последний основан на принципах индийской аюрведической медицины. Это, по сути, точечный рефлексогенный массаж не только ступней, но и ног. Массажисты проводят его с помощью кистей рук, предплечий и специальной палочки, которая влияет на акупунктурные точки ступни.

Тайский массаж улучшает лимфо- и кровообращение, укрепляет иммунитет, устраняет проблемы с пищеварительной системой и нормализует работу мочеполовой системы. Он предотвращает отеки на ногах и развитие варикоза, избавляет от бессонницы и нервного напряжения, помогает при судорогах икроножной мышцы.

Кроме массажа ног, выделяют также массаж пальцев и массаж стоп, который заключается в рефлексогенном воздействии и точечном массировании этой зоны.

Впервые эта техника появилась на Востоке. Сейчас такой вид массажа достаточно популярный и эффективный и у нас — это вспомогательный немедикаментозный метод терапии.

Влияние на биологически активные точки улучшает кровообращение

Точечное массирование стоп считается одним из самых распространенных типов массажа, поскольку именно на стопах расположено больше всего биологически активных точек, которые являются проекцией человеческих органов человека. Поэтому массирование этих точек имеет оздоровительный эффект для определенных внутренних органов, а также может снимать напряжение и усталость.

Подобно оздоровительному массажу ног, точечный массаж стоп поможет в лечении хронических заболеваний. Он способствует нормализации кровообращения и лимфооттока, процессов дыхания и пищеварения. Массирование стоп помогает избавиться от заболеваний пищеварительной и мочеполовой систем, улучшить резистентность организма и повысить общий мышечный тонус.

Также этот массаж позволяет максимально расслабиться и избавиться от напряжения. С его помощью можно устранить боль в суставах.

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Шпоры? Сколиоз? ОРЗ? Вам нужен массаж ног

Поводом для прохождения курса массажа ног и стоп может быть остеохондроз, радикулит, сколиоз, шпоры, плоскостопие, а также деформация пальцев.

Если вы время от времени страдаете от повышенного давления и вас постоянно преследует головная боль , вам обязательно следует попробовать точечное массирование стоп.

и вас постоянно преследует , вам обязательно следует попробовать точечное массирование стоп. Кроме того, такая процедура поможет в борьбе с избыточным весом .

. Известно, что массаж стоп благотворно влияет на мужскую и женскую сексуальную активность , помогает при функциональных расстройствах в этой сфере.

, помогает при функциональных расстройствах в этой сфере. Массирование стоп очень хорошо борется с простудой. Недаром при этом заболевании нередко рекомендуют согревающий массаж стопы и пальцев.

Относительно техники массирования стоп и ног, а также продолжительности проведения сеанса, то это может определить только специалист, учитывая индивидуальные показания. Профессиональные массажисты утверждают, что иногда хватает и нескольких лечебных, релаксационных или профилактических сеансов массажа стоп и ног, чтобы человек почувствовал его положительное влияние на свой ​​организм.

Попробовав такой массаж, мало кто сможет оспорить утверждение, что массирование этих частей тела является одним из эффективных способов расслабления после тяжелого дня.

Оздоровительные массажи в домашних условиях

— Хочу предложить несложные приемы массажа ног в домашних условиях, — говорит Наталья Петровна. — Это можно попробовать сделать самостоятельно.

1. Сначала под колени положите валик, подушку или свернутое рулоном покрывало. Кроме техники проведения массажа, следует обратить внимание на условия, в которых вы будете его проводить — они должны быть комфортными. Температура воздуха в комнате — нормальной, чтобы не мерзли ноги, настройте аромалампу: запахи приятных ароматов эфирного масла помогут лучше релаксировать. Подготовьте разогревающие кремы для снятия боли и тяжести в ногах.

2. Начинать массаж следует с растирания стопы пальцами рук, затем перейдите отдельно к каждому пальцу.

3. После разогрева стопы следует приступать к массажу круговыми движениями большого пальца.

4. Больших усилий требуют места с грубой кожей, особенно пяточные зоны.

5. Затем проводится массаж голени и ахиллесовой части стопы. Движения при этом остаются круговыми и растирающими.

6. Переходя к верхней части ног, не следует массировать внутреннюю часть коленного сустава, так как можно повредить кровеносные сосуды, расположенные близко к поверхности.

7. Ягодицам уделяется особое внимание: расслабления мышц и улучшения притока крови можно достичь даже простым похлопыванием.

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Одним из видов массажа ног является хождение босиком по гальке или по скошенной траве. Это весьма приятно и полезно для здоровья. Зимой такое хождение можно заменить перешагиванием с ноги на ногу в коробке, наполненной небольшими гладкими камушками, горохом или фасолью, в течение 10 минут.

Также можно применять массаж одной ноги другой — это очень хорошо помогает при ушибе, растяжении и даже плоскостопии.

Специальный коврик для ванны или массажер с колесиками тоже помогут стимулировать активные зоны на ступнях, поднимут настроение и общий тонус организма.опубликовано econet

Автор Лариса Лукащук

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