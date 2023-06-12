Мастопатия: Что важно знать ВСЕМ женщинам

В этой статье врач акушер-гинеколог Елена Березовская подробно рассказывает что такое фиброзно-кистозная болезнь, каковы причины ее развития и как она протекает, а также о том, какие существуют виды лечения и профилактики.

Получаю очень много вопросов от запуганных врачами и не-врачами женщин о мастопатиях, и о том, как этим женщинам грозит рачок, и как их лечат без конца и безуспешно. Дорогие женщины, эта тема на Западе давно уже изучена детально, описана, поэтому хочу, чтобы вы знали.

Фиброзно-кистозные состояния (ФКС)

Что такое фиброзно-кистозная болезнь?

Наблюдаются ли фиброзно-кистозные состояния у подростков и молодых девушек?

Каковы причины развития ФКС?

Как протекает ФКС?

Какие виды ФКС существуют?

Важно ли диагностировать ФКС у женщин, и как диагностировать эти состояния?

Какие существуют виды лечения фиброзно-кистозных состояний?

Помогает ли специальная диета или изменение образа жизни устранить симптомы ФКС?

Вот вам выдержка из первого издания моей книги по гинекологии. Второе издание готовится к публикации. Дополнительную информацию по выделениям из сосков и болям молочных желез могу выслать по электронной почте. Всем здоровья!!!

Что такое фиброзно-кистозная болезнь?

Фиброзно-кистозная болезнь характеризуется неравномерным разрастанием соединительной ткани, формированием мелких кист, расширением протоков в молочных железах. Многие врачи не признают такое состояние грудей как болезнь, а называют фиброзно-кистозными комплексами или фиброзно-кистозным состоянием (ФКС).

У нас популярно название «фиброзно-кистозная диффузная мастопатия». Узловая мастопатия характеризуется развитием в молочной железе узлов, чаще на фоне диффузной мастопатии. Другое название этих состояний – дисгормональные дисплазии молочных желез. Данное состояние является доброкачественным, поэтому не представляет опасности для женщины. Оно встречается в 60% женщин репродуктивного возраста.

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Наблюдаются ли фиброзно-кистозные состояния у подростков и молодых девушек?

У большинства девочек-подростков в период полового созревания наблюдается рост молочных желез (часто асимметричный), который сопровождается пролиферативными изменениями (тяжистостью, уплотнением), что является нормой.

Наиболее часто встречающейся опухолью подростков и девушек является фиброаденома (в 70% случаев опухолей). Фиброаденома имеет округлую форму, гладкую, ровную поверхность, всегда подвижна. Она обычно увеличивается перед менструацией. За ростом фибромиомы необходимо наблюдать каждые 2-3 месяца.

Каковы причины развития ФКС?

Развитие фиброзно-кистозных состояний связано с железистой тканью, которая включает дольки и протоки молочных желез, и непосредственная функция которой – это выработка молока. Из молочных желез, окутанных жировой и соединительной тканью, сформирована грудь.

Железы имеют две основные группы клеток: вырабатывающих молоко (железистые) и выстилающие протоки, по которым это молоко выделяется наружу (покровные). Эти клетки очень чувствительны к женским половым гормонам.

Под влиянием эстрогена и прогестерона наблюдается усиленный рост этих клеток – пролиферация. Рост и пролиферация молочных долек и протоков наблюдается также под влиянием других гормонов: пролактина, фактора роста, гормонов щитовидной железы, инсулина.

Клетки молочных желез также могут вырабатывать определенные вещества, стимулируя рост соседних клеток молочных долек и протоков. Помимо пролиферации железистых и покровных клеток, идет усиленный рост других тканей (структурных), поддерживающих форму и структуру молочных желез. Ткани молочной железы могут накапливать жидкость, особенно перед менструациями, становясь тяжелыми, болезненными, чувствительными.

Интересно, что под влиянием гормонов изменения наблюдаются и с эндометрием матки. Каждый месяц с наступлением менструации «лишний» эндометрий отторгается и удаляется с выделениями из полости матки, поскольку беременность не произошла, женский организм не нуждается в таком эндометрии.

В молочных железах в период менструации тоже наблюдается усиленная гибель клеток молочных желез, и этот процесс называется апоптозис. В этот процесс вовлечены некоторые ферменты и энзимы. Однако процесс разрушения клеток молочных желез сопровождается небольшими очагами воспаления, что приводит к формированию микрорубцов, состоящих их фиброзной ткани. При наличии выраженной пролиферации железистой ткани организм не справляется с процессом уничтожения этой ткани, усугубляя формирование фиброзных очагов.

Немаловажной причиной, способствующей возникновению мастопатии, являются различные заболевания печени, желчевыводящих протоков и желчного пузыря. Печень играет очень важную роль в разрушении избытка вырабатываемых эстрогенов. Хронический стресс, депрессия, неврозы, гипертония, ожирение, воспаления придатков тоже могут привести к изменениям в молочных железах.

Как протекает ФКС?

Большинство женщин жалуются на боли и дискомфорт в молочных железах, которые могут усиливаться перед менструациями. Другие жалобы включают ощущение тяжести молочных желез, зуд или боль сосков, болезненность в подмышечной области. При обследовании грудей женщина может находить тяжистость, узловатость, уплотнения, чаще всего в верхней наружной части молочной железы. Иногда при надавливании сосков могут быть молочно-подобные выделения различной окраски (зеленоватые, кремовые, белые, полупрозрачные).

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Какие виды ФКС существуют?

Существует очень много разногласий не только в названиях фиброзно-кистозных состояний, но их классификации. До сих пор врачи не пришли к единой международной классификации.

Фиброзно-кистозные состояния можно разделить на виды в соответствии с гистологическим строением тяжистости и уплотнений. Критерием определения вида ФКС является соотношение соединительно-тканного, железистого компонентов и жировой ткани. При фиброзном состоянии преобладает соединительная (фиброзная ткань). Наличие кист, которые являются закупоренными маленькими дольками и протоками молочных желез, говорит о кистозной форме фиброзно-кистозных состояний.

Чаще всего наблюдается комбинация фиброза и кист. Иногда наблюдается гиперплазия атипических клеток молочной железы, когда клетки теряют свою генетическую функцию. Эти клетки не поддаются влиянию гормонов и контролю их деления, поэтому могут стать предшественниками раковых клеток.

Только у 5% женщин с ФКС находят гиперплазию клеток, и риск возникновения рака груди у таких женщин повышен в 2-6 раза по сравнению с другими женщинами с ФКС. У некоторых женщин могут наблюдаться повреждение на ДНК уровне, когда нарушается выработка специальных ферментов, разрушающих поврежденные клетки, очищающих молочные железы от лишних клеток, возникших в результате пролиферации. В последние годы все большее распространение получает клинико-рентгенологическая классификация фиброзно-кистозных состояний молочных желез.

Важно ли диагностировать ФКС у женщин, и как диагностировать эти состояния?

ФКС являются доброкачественным процессом, не смотря на страх, который испытывают женщины, боясь развития рака молочной железы. Но всегда нужно помнить, что рак молочной железы может возникнуть как на фоне здоровых тканей молочных желез, так и на фоне фиброзно-кистозных состояний. В таком случае важно провести дифференциальную диагностику рака и других состояний молочных желез.

Для выяснения причины ФКС желательно проверить гормональный фон (пролактин, ХГЧ, Т4, ТСГ, инсулин). УЗИ является довольно популярным методом обследования женщин с ФКС.

У некоторых женщин целесообразно провести биопсию уплотнений, узлов для исключения рака молочной железы.

Маммографию желательно проводить ежегодно у женщин после 40 лет, при противоречивых УЗИ результатах, при наличии родственников с раком молочной железы, после перенесенных травмы или острого воспалительного процесса.

Какие существуют виды лечения фиброзно-кистозных состояний?

Лечение ФКС зависит от выраженности симптомов. В большинстве случаев женщины нуждаются только в наблюдении. Установление причины нарушений в молочных железах позволяет подобрать правильное лечение.

Все виды лечения ФКС можно разделить на симптоматическое (по устранению жалоб) и этиологическое (по устранению причины) лечение. Традиционное лечение (мастодинон, маммолептин, гепатопротекторы, корень валерианы, настойка пустырника, отвары трав, кламин, морская капуста, пищевые добавки, препараты йода) назначаются годами и часто не дают выраженного эффекта, не уменьшают болевых ощущений и не сдерживают пролиферативный процесс в молочной железе.

Ношение специальных бюстгальтеров, противовоспалительная нестероидная терапия, витаминотерапия (С, А, Е, В6), масло вечерней примулы могут устранить боль, тяжистость, отек частично и редко полностью. Однако такое лечение должно быть длительным и постоянным.

При выявлении гормональных нарушений женщины могут воспользоваться специальным лечением (понижение пролактина бромкриптином, КОК для урегулирования менструальных циклов, лечение заболеваний щитовидной железы, и др.).

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Помогает ли специальная диета или изменение образа жизни устранить симптомы ФКС?

С древних времен, из поколения в поколение, передается народная мудрость о правильном питании при определенных состояниях и заболеваниях женщин. Пища, содержащая антиоксиданты, к которой относятся ягоды (клюква, черника, ежевика, смородина, виноград), красный сладкий перец, баклажаны и другие овощи и фрукты, помогает нейтрализовать токсические вещества, вырабатываемые в результате воспаления и разрушения клеток.

Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, овощах и фруктах, изотиоцианиды (цветная капуста, брокколи), соевые продукты, цитрусовые, пища, богатая витаминами и минералами, значительно улучшают протекание ФКС.

Продукты, содержащие кофеин (кофе, чай, шоколад, кока-кола), не усугубляют ФКС, что было доказано многими исследованиями. Однако при злоупотреблении кофеином, ограничение пищи, содержащей его, будет полезным для организма во всех отношениях.

Прекращение курения, ограниченный прием алкоголя, занятия физкультурой могут помочь в устранении многих симптомов фиброзно-кистозных состояний.опубликовано econet

Автор Елена Березовская

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