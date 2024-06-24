Медицинские анализы при избыточном весе и ожирении

Ожирение и избыточный вес дают дополнительную нагрузку на организм. Небольшой объем жировой ткани под кожей и вокруг внутренних органов нужен для их функционирования. Но порочное питание, малоподвижный образ жизни и другие факторы способствуют наращиванию отложений жира, что может вызвать осложнения со здоровьем.

Ожирение развивается из-за нарушений работы эндокринной системы (щитовидки, надпочечников, гипофиза, яичников), дефицита физической активности, неправильно составленного пищевого рациона. Выявить причину ожирения помогут анализы крови

Почему при лишнем весе важно сдавать эти анализы

Чем опасно ожирение?

Опасность ожирения в том, что избыточный вес повышает нагрузки на сердце и позвоночник, увеличивает риск осложнения имеющихся болезней и вызывает появление новых. По данным ВОЗ ожирение становится причиной большего количества смертей, чем слишком низкая масса тела.

Последствия избыточного веса

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ожирение вызывает нарушение липидного баланса в крови, развитие атеросклероза. У тех, кто страдает ожирением, высок риск тромбообразования, инсульта, инфаркта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности.

Ожирение вызывает нарушение липидного баланса в крови, развитие атеросклероза. У тех, кто страдает ожирением, высок риск тромбообразования, инсульта, инфаркта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности. Сахарный диабет. У страдающих ожирением клеточные рецепторы становятся слабо чувствительными к глюкозе в крови, это негативно отражается на синтезе инсулина поджелудочной. В результате возникает диабет. Высокий уровень глюкозы в крови пагубно воздействует на большой перечень органов и систем (сердце, артерии, нервы).

У страдающих ожирением клеточные рецепторы становятся слабо чувствительными к глюкозе в крови, это негативно отражается на синтезе инсулина поджелудочной. В результате возникает диабет. Высокий уровень глюкозы в крови пагубно воздействует на большой перечень органов и систем (сердце, артерии, нервы). Рак . Ожирение связано с риском развития злокачественных новообразований. Высока вероятность рака толстого кишечника и груди.

. Ожирение связано с риском развития злокачественных новообразований. Высока вероятность рака толстого кишечника и груди. Заболевания позвоночника, суставов, мускулов. Избыточная масса тела усиливает нагрузку на скелет, которая вызывает развитие артритов и артрозов, боли в поясничном отделе, грыжи, радикулит, остеохондроз.

Избыточная масса тела усиливает нагрузку на скелет, которая вызывает развитие артритов и артрозов, боли в поясничном отделе, грыжи, радикулит, остеохондроз. Гормональный дисбаланс. Жировая ткань производит гормоны (эстроген). В итоге избыточный вес провоцирует сбои менструального цикла, бесплодие (у женщин), импотенцию (у мужчин).

Профилактика ожирения

Биохимический анализ крови

Держать под контролем состояние своего здоровья можно с помощью анализов. Ключевым считается биохимический анализ крови с развёрнутой липидограммой. Он даст возможность контролировать содержание глюкозы крови, работу печени и поджелудочной. По содержанию различных видов производных холестерина в крови вы можете своевременно заметить повышение вероятности сердечно-сосудистых недугов, атеросклеротические проявления и повреждение мышцы сердца. Динамика показателей анализа даст возможность выявить индивидуальные риски и принять соответствующие меры профилактики.

Анализы крови на гормоны и на онкомаркеры

Оценка гормонального баланса даст выявить как последствия ожирения, так и его вероятную причину. А онкомаркеры позволят выявить рак на ранней стадии, вызванный ожирением.

Оптимальной стратегией застраховать себя от проблем ожирения является похудение. Избавляться от лишнего веса важно под контролем доктора. В процессе похудения рекомендуется сдавать анализы крови, чтобы контролировать динамику.опубликовано econet

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