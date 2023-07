Медленно, но верно: 7 факторов, которые разрушают ваше здоровье

Знакомимся с коварными врагами, которые убивают медленно, но верно.✅ Врач Андрей Беловешкин о том, что вредит нашему ЗДОРОВЬЮ больше, чем курение. Берегите себя!

Как говорили древние (но это неточно), rem gravissimam sustineo prout ea durationem vitae meae afficit — «Решаю проблемы по мере их влияния на продолжительность моей жизни». Из модифицируемых рисков смерти лучше всего изучено курение, поэтому давайте обратим внимание на еще ряд факторов, вред от которых не менее выражен (а иногда и сильнее), чем от курения.

7 важных факторов для здоровья

Эти факторы важно держать в поле зрения, ведь они намного важнее, чем нам может показаться, хоть звучат и обыденно. Помните, главное внимание – тому, что важно, а не просто полезно. Полезных вещей море, важных –немного! Итак, хуже курения – это сидение, плохое питание, затворчество, недосыпание, стресс, одиночество, лузерство.

1. Гиподинамия (Sitting is new smoking!).

Сидение (больше 10 часов в день) фактически вызывает больше проблем со здоровьем, чем курение. Риски заметно растут с 5 часов сидения в день, при этом фитнес не может компенсировать целый сидячий день. Работайте хоть частично стоя, сам так делаю и другим советую.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Плохое питание.

Плохое питание – мощный фактор риска, по оценкам почти 50% вклада в здоровье от образа жизни связана с питанием. Влияет сильнее на здоровье, чем курение, наркотики, незащищенный секс и многое другое вместе взятое. Впрочем, это ведь совершенно не значит, что если вы едите правильно, то можно курить и заниматься случайным сексом.

3. Дефицит солнечного света (Is Sunscreen the New Margarine?).

С одной стороны солярии – это фактор риска рака, но в целом дефицит солнечного света отрицательно влияет на здоровье (NO, уроканиновая кислота, модулирование иммунитета, витамин Д и многое другое). Если дать слово авторам исследования, то они так и заявляют: «Nonsmokers who avoided sun exposure had a life expectancy similar to smokers in the highest sun exposure group, indicating that avoidance of sun exposure is a risk factor for death of a similar magnitude as smoking." J Intern Med. 2016 Oct;280(4):375-87. doi: 10.1111/joim.12496. Epub 2016 Mar 16. Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort.

4. Недосыпание.

Недосыпание и связанные с ним причины серьезно укорачивают продолжительности жизни и связаны с увеличением риска множества заболеваний, об этом много говорилось. Постоянное недосыпание намного хуже курения, оно в четыре раза повышает риск возникновения инсульта, и в два раза риск инфаркта.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

5. Стресс. Не всякий стресс плохой, но неконтролируемый хронический стресс опасен. Если уж говорить о дозе, то стресс сравнивают с эквивалентом 5 сигарет в день. Постоянная работа также опасна, так переработки повышают риск преждевременной смерти на 20%. Am J Cardiol 2012;110:1711–1716Meta-Analysis of Perceived Stress and Its Association With Incident Coronary Heart Disease

6. Одиночество. Социальные ресурсы очень важны для полноценного здоровья. Одиночество сравнивают с курением 15 сигарет в день и увеличением риска многих заболеваний и деструктивного поведения. Одиночество увеличивает риск смерти в возрасте до 35 лет на 30%. Perspectives on Psychological Science Vol 10, Issue 2, 2015 Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review

7. Бедность, низкий социальный статус и неравенство. Не верьте, что высокая должность, долгое образование или высокий доход вам повредят, все наоборот. Чем более высокую социальную позицию вы занимаете, тем лучше ваше самочувствие. Чем больше вы зарабатываете, тем вы здоровее и дольше проживете. Доказано, что повышение социального статуса может изменить нашу иммунную систему, снизить концентрацию гормонов стресса и уменьшить воспаление. У близнецов, достигших успеха, риск гипертензии снижается на 20%, а спустившихся вниз – повышается на 20% по сравнению с братьями или сестрами.опубликовано econet

Автор Андрей Беловешкин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet