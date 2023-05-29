Механизм инсулинорезистентности: что важно знать?

На начальной стадии сахарный диабет не дает о себе знать. Возможны такие неоднозначные симптомы как сухость во рту, жажда, слабость. Но в будущем высокий показатель сахара в крови оказывает пагубное действие на важные органы и системы - сердце, глаза, почки, нервы и кровеносные сосуды. Как развивается инсулинорезистентность?

Ведущий эндокринолог клиники Пирогова, врач высшей категории Либеранская Наталья Сергеевна о том, что такое «инсулинорезистентность», какую роль этот механизм играет в развитии сахарного диабета и почему это следует знать каждому. Ведь в 80% случаев зависимости от инсулина можно было бы избежать.

Как развивается инсулинорезистентность

Что такое "сахарный диабет"?

Сахарным диабетом называют группу метаболических заболеваний, которые характеризуются патологически высоким уровнем сахара (глюкозы) в крови из-за нарушения секреции гормона инсулина.

При сахарном диабете I типа проблема связана с поджелудочной железой – в ней отсутствуют клетки, которые отвечают за секрецию инсулина.

В основе сахарного диабета II типа (встречается в 80-85% случаев) лежит механизм инсулинорезистентности.

Гестационный сахарный диабет развивается во время беременности.

На начальном этапе у сахарного диабета обычно нет выраженных симптомов, кроме сухости во рту, чувства жажды, слабости и быстрой утомляемости. Однако в отдаленной перспективе высокий уровень сахара в крови сопровождается недостаточным развитием разных органов и нарушениями в их работе, особенно сердца, глаз, почек, нервов и кровеносных сосудов.

Пациенты с сахарным диабетом автоматически попадают в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и вынуждены кардинально изменить свой образ жизни, чтобы поддерживать здоровье.

В основе сахарного диабета - механизм инсулинорезистентности

Инсулин – гормон, который вырабатывается в поджелудочной железе и отвечает за метаболизм глюкозы в организме. Именно глюкоза, которую мы получаем из пищи, является основным источником энергии для клеток. Когда клетки нечувствительны к инсулину, глюкоза накапливается в крови, при этом ее избыток также превращается в жировые отложения. Глюкоза не попадает внутрь клеток и не дает энергию.

Инсулинорезистентность (нечувствительность клеток к инсулину) – спусковой механизм для развития сахарного диабета и ожирения: жизненно важные клеточные системы организма страдают от дефицита энергии, а жир накапливается быстрее.

Это гормональное нарушение необходимо корректировать: пока чувствительность клеток к инсулину не восстановлена, уровень сахара в крови будет высоким, а любые меры по снижению веса будут давать лишь небольшой и временный эффект.

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Снижаем инсулинорезистентность - повышаем качество жизни

Итак, как же уменьшить инсулинорезистентность?

Нормализовать уровень витамина D и тестостерона, поскольку дефицит этих гормонов играет ключевую роль в развитии инсулинорезистентности. Витамин D необходим для правильной работы инсулиновых рецепторов, при его нехватке уровень сахара сложно контролировать даже препаратами. Возрастным пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью нужно корректировать половые гормоны: эстроген, прогестерон и тестостерон. Поскольку речь идет все-таки о гормонах, следует обратиться за помощью к врачу.

Поскольку речь идет все-таки о гормонах, следует обратиться за помощью к врачу. Восполнить дефицит железа. План обследования при сахарном диабете обязательно включает измерение уровня ферритина.

Включите в рацион антиоксиданты и Омега-3 – они обязательны в терапии при инсулинорезистентности и будут крайне полезны для сердечно-сосудистой системы.

Пересмотреть режим питания, а именно – исключить перекусы и делать перерыв между приемами пищи 4-6 часов. Любой прием пищи стимулирует выработку инсулина, только при соблюдении интервалов его уровень снижается, а сжигание жира становится возможным. Высокий инсулин повышает аппетит, поэтому постарайтесь между приемами пищи пить воду. В крайнем случае – перекусывать семечками или орехами.

Нормализовать сон, ночной перерыв в еде – не менее 11-12 часов.

Делайте разгрузочные дни 1 -2 раза в неделю с одним приемом пищи – завтраком. В остальное время пейте воду, травяные чаи. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, обязательна консультация врача.

Увеличьте физическую активность. В мышцах высокая концентрация рецепторов к инсулину. Следовательно, если мышц много и они в тонусе, тем ниже уровень инсулина и инсулинорезистентность.

Ограничьте в рационе быстрые углеводы (сладкое, мучное).

Обсудите с эндокринологом, какие лекарственные препараты вам подойдут для снижения инсулинорезистентности.

Как понять, что углеводный обмен нарушен?

Врач может поставить диагноз «‎инсулинорезистентность»‎ и без лабораторных анализов. На него указывают:

избыточный вес;

гиперпигментация в подмышечных впадинах, промежности, на локтях;

множественный кератомы, папилломы, фибромы, которые появляются с возрастом;

сопутствующие диагнозы: синдром поликистозных яичников, эндометриоз, гиперплазия предстательной железы, дислипидемия, артериальная гипертензия, репродуктивные нарушения.

Но только лабораторная диагностика поможет получить достоверные данные, чтобы с ними при необходимости можно было работать.

Оптимальные показатели углеводного обмена:*

инсулин – не выше 5.мкЕд/мл

глюкоза натощак – 3,9-4,7 ммоль/л

гликированный гемоглобин – не выше 5%.

Повышение этих показателей в сочетании с ожирением, генетической предрасположенностью к сахарному диабету, дефицитом витамина D и половых гормонов, выше указанными диагнозами требуют квалифицированной медицинской помощи.

* Данные показатели не применимы для беременных женщин

Система «ABC» – памятка для пациентов с сахарным диабетом

А – означает A1C (гликозилированный гемоглобин). Это анализ крови, который показывает ваш средний уровень глюкозы в течение последних нескольких месяцев.

Целевой уровень – ниже 7%, но в идеале уровень должен быть ниже 6.

В – это артериальное давление. Если у вас диабет, контролировать давление так же важно, как и глюкозу крови. Высокое артериальное давление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и патологии почек.

Целевой уровень – ниже 130/85 мм рт. ст. или еще ниже (определяется индивидуально лечащим врачом).

С – это холестерин. Высокий холестерин – это еще один фактор риска серьезных проблем с сердцем и кровеносными сосудами.

Целевой уровень «плохого холестерина» ЛПНП – ниже 1,8 ммоль/л.

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Что делать, чтобы показатели ABC были в норме?

Препараты, снижающие уровень сахара

Важно понимать, что с проблемой сахарного диабета нельзя оставаться один на один – грамотная медикаментозная терапия может быть назначена только врачом, у которого следует наблюдаться. Лечение всегда комплексное – помимо сахароснижающих препаратов, пациенту важно восполнить и другие дефициты вспомогательных веществ: витамина D. В12, омега-3, железа, магния, антиоксидантов, половых гормонов (если наблюдается их снижение). Иногда необходима коррекция кишечной микрофлоры – все это улучшает чувствительность клеток к инсулину при сахарном диабете II типа.

Диета и особы тип питания при сахарном диабете

Исключить из рациона глюкозу, фруктозу и лактозу. Это не значит, что свежие фрукты нужно полностью исключить. При сахарном диабете с инсулинорезистентностью допустимый уровень фруктозы в сутки составляет 10-20 грамм (заглядывайте в таблицу процентного содержания фруктозы в продуктах). Включить в рацион достаточное количество белков и правильных жиров. При сахарном диабете не противопоказана, а даже помогает кетодиета.

Аэробные физические нагрузки

Основной принцип – регулярность. Движению следует уделять хотя бы 30-60 мин. в день, не менее 150 мин. в неделю. Не обязательно ежедневно посещать спортзал – достаточно больше ходить пешком (10-12 тыс. шагов), подниматься по лестнице, гулять с собакой.

Механизм инсулинорезистентности при сахарном диабете и преддиабете

Если сахароснижающие препараты оказались неэффективны, пациенту с сахарным диабетом назначается инсулин. Однако если инсулинорезистентность не ликвидирована, то назначение инсулина будет неэффективным и может привести к его избыточному накоплению и прибавке в весе.

Механизм инсулинорезистентности «‎включается»‎ задолго до того, как у пациента диагностируют преддиабет или уже развивающийся сахарный диабет. Человек уверенно и верно идёт к этому заболеванию на протяжении 10-15 лет. Вылечить сахарный диабет очень сложно. Однако если вовремя выявить инсулинорезистентность и грамотно ее корректировать – это поможет избежать, как минимум, пожизненной зависимости от сахароснижающих препаратов и инсулина.опубликовано econet

Автор Наталья Либеранская

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