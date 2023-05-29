Механизм инсулинорезистентности: что важно знать?

На начальной стадии сахарный диабет не дает о себе знать. Возможны такие неоднозначные симптомы как сухость во рту, жажда, слабость. Но в будущем высокий показатель сахара в крови оказывает пагубное действие на важные органы и системы - сердце, глаза, почки, нервы и кровеносные сосуды. Как развивается инсулинорезистентность?
Ведущий эндокринолог клиники Пирогова, врач высшей категории Либеранская Наталья Сергеевна о том, что такое «инсулинорезистентность», какую роль этот механизм играет в развитии сахарного диабета и почему это следует знать каждому. Ведь в 80% случаев зависимости от инсулина можно было бы избежать.
Сахарным диабетом называют группу метаболических заболеваний, которые характеризуются патологически высоким уровнем сахара (глюкозы) в крови из-за нарушения секреции гормона инсулина.
При сахарном диабете I типа проблема связана с поджелудочной железой – в ней отсутствуют клетки, которые отвечают за секрецию инсулина.
В основе сахарного диабета II типа (встречается в 80-85% случаев) лежит механизм инсулинорезистентности.
Гестационный сахарный диабет развивается во время беременности.
На начальном этапе у сахарного диабета обычно нет выраженных симптомов, кроме сухости во рту, чувства жажды, слабости и быстрой утомляемости. Однако в отдаленной перспективе высокий уровень сахара в крови сопровождается недостаточным развитием разных органов и нарушениями в их работе, особенно сердца, глаз, почек, нервов и кровеносных сосудов.
Пациенты с сахарным диабетом автоматически попадают в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и вынуждены кардинально изменить свой образ жизни, чтобы поддерживать здоровье.
Инсулин – гормон, который вырабатывается в поджелудочной железе и отвечает за метаболизм глюкозы в организме. Именно глюкоза, которую мы получаем из пищи, является основным источником энергии для клеток. Когда клетки нечувствительны к инсулину, глюкоза накапливается в крови, при этом ее избыток также превращается в жировые отложения. Глюкоза не попадает внутрь клеток и не дает энергию.
Инсулинорезистентность (нечувствительность клеток к инсулину) – спусковой механизм для развития сахарного диабета и ожирения: жизненно важные клеточные системы организма страдают от дефицита энергии, а жир накапливается быстрее.
Это гормональное нарушение необходимо корректировать: пока чувствительность клеток к инсулину не восстановлена, уровень сахара в крови будет высоким, а любые меры по снижению веса будут давать лишь небольшой и временный эффект.
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Итак, как же уменьшить инсулинорезистентность?
Врач может поставить диагноз «инсулинорезистентность» и без лабораторных анализов. На него указывают:
Но только лабораторная диагностика поможет получить достоверные данные, чтобы с ними при необходимости можно было работать.
Оптимальные показатели углеводного обмена:*
Повышение этих показателей в сочетании с ожирением, генетической предрасположенностью к сахарному диабету, дефицитом витамина D и половых гормонов, выше указанными диагнозами требуют квалифицированной медицинской помощи.
* Данные показатели не применимы для беременных женщин
Целевой уровень – ниже 7%, но в идеале уровень должен быть ниже 6.
Целевой уровень – ниже 130/85 мм рт. ст. или еще ниже (определяется индивидуально лечащим врачом).
Целевой уровень «плохого холестерина» ЛПНП – ниже 1,8 ммоль/л.
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Важно понимать, что с проблемой сахарного диабета нельзя оставаться один на один – грамотная медикаментозная терапия может быть назначена только врачом, у которого следует наблюдаться. Лечение всегда комплексное – помимо сахароснижающих препаратов, пациенту важно восполнить и другие дефициты вспомогательных веществ: витамина D. В12, омега-3, железа, магния, антиоксидантов, половых гормонов (если наблюдается их снижение). Иногда необходима коррекция кишечной микрофлоры – все это улучшает чувствительность клеток к инсулину при сахарном диабете II типа.
Исключить из рациона глюкозу, фруктозу и лактозу. Это не значит, что свежие фрукты нужно полностью исключить. При сахарном диабете с инсулинорезистентностью допустимый уровень фруктозы в сутки составляет 10-20 грамм (заглядывайте в таблицу процентного содержания фруктозы в продуктах). Включить в рацион достаточное количество белков и правильных жиров. При сахарном диабете не противопоказана, а даже помогает кетодиета.
Основной принцип – регулярность. Движению следует уделять хотя бы 30-60 мин. в день, не менее 150 мин. в неделю. Не обязательно ежедневно посещать спортзал – достаточно больше ходить пешком (10-12 тыс. шагов), подниматься по лестнице, гулять с собакой.
Если сахароснижающие препараты оказались неэффективны, пациенту с сахарным диабетом назначается инсулин. Однако если инсулинорезистентность не ликвидирована, то назначение инсулина будет неэффективным и может привести к его избыточному накоплению и прибавке в весе.
Механизм инсулинорезистентности «включается» задолго до того, как у пациента диагностируют преддиабет или уже развивающийся сахарный диабет. Человек уверенно и верно идёт к этому заболеванию на протяжении 10-15 лет. Вылечить сахарный диабет очень сложно. Однако если вовремя выявить инсулинорезистентность и грамотно ее корректировать – это поможет избежать, как минимум, пожизненной зависимости от сахароснижающих препаратов и инсулина.опубликовано econet
Автор Наталья Либеранская
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Источник: https://econet.ru/
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